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«Барса» снова налетела на «Райо» и проиграла 3-й подряд матч дома. До чемпионства «Реала» – 1 очко

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Все решено?

Мини-кризис «Барселоны» продолжается: после неожиданного слива «Кадису» каталонцы проиграли на «Камп Ноу» еще и скромному «Райо Вальекано» с 14-го места – 0:1.

• «Барса» на неделе уверенно расправилась с крепким «Сосьедадом», но с середняками команда Хави все еще испытывает проблемы. «Райо» прижался к воротам и отвечал очень редкими выпадами. Счет по xG – 1.48 против 0.26.

• Несмотря на оборонительную тактику, «Вальекано» забил уже на 7-й минуте: Альваро Гарсия открылся в штрафной и принял длинную передачу от Иси Паласона. Гарсия не пощадил и пробил из-под Деста в самый угол. У Серджиньо и «Райо» особенная история: в первом круге Фран Гарсия так его возил, что после этого Дест уверенно присел в запас.

• Кстати, тогда «Райо» тоже победил 1:0 – и уволил Роналда Кумана. Выходит, что «Барса» впервые в истории проиграла «Райо» оба матча сезона. Еще немного шока: «Вальекано» не выигрывал на «Камп Ноу» аж с 2000 года.

 «Мы заслуживали гораздо большего, но не показали тот характер, который должен быть у нас, – негодовал Хави. – Мы старались, но мяч не шел в ворота. Мы в непростой ситуации. Мы по-прежнему в зоне ЛЧ, но усугубили свое положение. Мы должны лучше начинать матчи. Нужно двигаться дальше и пробиться в ЛЧ во что бы то ни стало.

В ноябре мы были девятыми в таблице. У нас есть травмы. Это реальность. Травмы футболистов, экономические проблемы – со всем этим нам прошлось столкнуться. Мы не боимся играть, но у нас были трудности. Впереди 5 финалов».

• В конце матча «Барселона» все же могла сравнивать: игроки «Райо» завалили в штрафной Гави, но арбитр зафиксировал офсайд.

«Был толчок сзади прямо перед попыткой удара по воротам. Очевидно, нужно было обратиться к помощи ВАР, – комментировал эпизод бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес. – Но арбитр зафиксировал, что Гави находился в офсайде».

«Барселона» проиграла 3 домашних матча подряд – в последний раз дома переиграли «Севилью» еще 3 апреля. С «Барсой такое случилось всего второй раз – первый был еще при Луи Ван Гале в далеком сезоне-1998/99.

А что там с чемпионством?

• «Реалу» необходимо набрать всего одно очко за 5 следующих матчей, чтобы стать чемпионом. После серии неудач «Барса» самоустранилась – а ведь еще неделю назад Хави собирался всерьез побороться за титул.

• Можно смело поздравлять Анчелотти: он станет первым тренером в истории, кто выиграл все топ-лиги.

У молодой и дерзкой «Барсы» – все еще впереди.

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Фото: REUTERS/Albert Gea; globallookpress.com/Sergio Ruiz

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