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Куман снова возглавит Нидерланды – из-за болезни Ван Гала. Круговорот голландских тренеров продолжается

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Роналд Куман Роналд Куман
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Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Луи ван Гал Луи ван Гал
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Роналд вывел сборную на Евро-2020 и почти взял Лигу Наций.

В начале апреля из Нидерландов пришла шокирующая новость: главный тренер национальной команды Луи ван Гал сообщил, что борется с раком простаты.

«Они [игроки] не знают об этом. Они видят румянец на моих щеках и думают: «Вот это здоровяк». Конечно, это не так. Сам рак простаты не убивает, по крайней мере в 90% случаев. Как правило, человека убивают сопутствующие ему болезни. У меня была агрессивная форма [рака]. Я прошел 25 сеансов лучевой терапии», – говорил Луи.

Ван Гал все еще остается главным тренером сборной. Если состояние здоровья Луи не ухудшится, то именно он повезет команду на ЧМ-2022.

Тем не менее после новости о болезни ван Гала Королевский футбольный союз Нидерландов сразу начал поиски нового главного тренера. И довольно быстро нашел подходящую кандидатуру – сборную возглавит отдыхающий после увольнения из «Барселоны» Роналд Куман. Он начнет работу с командой 1 января 2023 года, контракт подписан до 2026-го.

«Горжусь, что снова возглавлю сборную Нидерландов после ЧМ-2022. Очень жду этого момента, давайте снова добиваться успехов вместе», – прокомментировал назначение Куман.

Это уже не первый заход Роналда в национальную команду – он тренировал Нидерланды с 2018 по 2020 год, но ради работы в «Барсе» покинул должность в сборной. Итоги двухлетнего сотрудничества можно назвать позитивными – Куман вывел команду на Евро-2020 и дошел до финала Лиги наций, где голландцы проиграли португальцам (0:1).

Еще в августе 2021-го мы удивлялись круговороту тренеров в сборной Ниддерландов. Последние 30 лет голландской сборной (с небольшими перерывами) управляют три человека: Ван Гал, Гус Хиддинк и Дик Адвокат, который вечно заканчивает карьеру. 

Посмотрите на тренерские перестановки в Нидерландах с 1992 года: три периода Адвоката, три – у Ван Гала, дважды сборную возглавлял Хиддинк. Голландцы стабильно справлялись без знаменитой тройки только с 2004 года по 2012-й. Похоже, тройка превратилась в квартет – Куман по количеству заходов в сборную уже сравнялся с Хиддинком.

Смогут Нидерланды наконец-то взять трофей с Куманом?

Круговорот тренеров в Нидерландах: Ван Гал, Адвокат и Хиддинк приходят и уходят – так уже 30 лет

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Michael Regan

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