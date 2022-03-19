В Бундеслиге в голову арбитра кинули стакан с пивом. Его увезли в больницу, а «Бохум» назвал виновника идиотом

Ох.

К 69-й минуте матча гостевого матча против «Бохума» гладбахская «Боруссия» создала комфортный отрыв в два гола – причем оба уместились в 6-минутный отрезок во втором тайме.

Одного из болельщиков «Бохума» явно не устраивал проигрыш конкуренту по турнирной таблице («Боруссия» отстает на два очка), и он выместил злобу на боковом арбитре Кристиане Гиттельманне – кинул стакан с пивом.

Главный арбитр матча Беньямин Кортус сразу остановил матч, чтобы проверить состояние Кристиана, но тот жестом показал, что все в порядке – хотя и держался за голову.

Но Кортус все равно прервал игру и увел судейскую бригаду с поля.

А группа игроков «Бохума» прибежала к сектору, откуда бросили стакан, чтобы высказать свои претензии. Эмоциональнее всех вел себя вратарь Мануэль Риманн (не так давно мы писали о его любви к пенальти).

Матч остановили, судью увезли в больницу

Вслед за судьями с поля ушли и футболисты. Через 20 минут объявили, что матч не возобновят. Гиттельманну потребовался дополнительный осмотр в больнице.

В официальном твиттере «Бохума» на поступок фаната отреагировали довольно жестко.

«Мы можем только извиниться перед Кристианом Гиттельманном. Очень трудный и горький вечер для нас. Это крайне глупый поступок фаната-идиота », – сказано в заявлении.

«Бохум» также пообещал помощь в поисках фаната (к утру 19 марта об идентификации нарушителя не сообщалось) и пообещал, что если его личность установят, то болельщику как минимум запретят посещать матчи и заставят возмещать причиненный ущерб.

«Желаем пострадавшему лайнсмену всего наилучшего, надеемся, что он быстро пойдет на поправку. Конечно, это огромный позор, что в первый раз, когда нам разрешили пускать больше зрителей (имеется в виду заполнить арену на 25 тысяч – прим. Sports.ru), матч даже не доиграли. Это настоящий позор, очень печально, что произошло нечто подобное», – сокрушался спортивный директор «Бохума» Себастьян Шиндзелорц.

А вот заявление «Боруссии».

«Это не очень красивая ситуация. Таким поступкам не место на стадионе. На игре была хорошая атмосфера, болельщики «Бохума» отлично поддерживали команду, но этот поступок все перечеркнул», – сказал спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус.

Немецкие футбольные власти пока что не объявили, какими будут последствия. Но их можно предугадать на основе прецедента «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули» и «Оснабрюк» наказывали поражениями и домашними матчами на нейтральном поле

Скорее всего, текущий счет 2:0 останется без изменений, матч не доиграют. В 2011 году в матче между «Санкт-Паули» и «Шальке» произошел похожий инцидент – в помощника арбитра Торстена Шиффнера из сектора «Санкт-Паули» прилетел посторонний предмет. В итоге игра была остановлена, «Шальке» на тот момент тоже вел 2:0, это счет и был сохранен.

Журналист Fussball.News Ларс Польманн уточняет: по правилам в таких ситуациях счет оставляют без изменений, если невиновная в инциденте команда ведет +2 гола и более.

«Санкт-Паули» сначала наказали одной игрой без зрителей, но затем смягчили – можно со зрителями, но на стадионе дальше 50 км от Гамбурга, где обычно играет клуб. На игре в Любеке присутствовали 10 тысяч человек.

Еще один подобный эпизод случился в матче Кубка Германии между «Оснабрюком» и «РБ Лейпцигом» в 2015-м. «Оснабрюк» вел со счетом 1:0, когда с сектора фанатов клуба в арбитра Мартина Петерсена прилетела зажигалка. Матч прервали, а «Оснабрюку» присудили техническое поражение, дальше по турниру прошел соперник. Из-за того, что руководство клуба сотрудничало со следствием, дальнейшее наказание было довольно мягким – частичное исключение зрителей со следующих двух матчей.