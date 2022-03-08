АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА

Список растет.

Спортивные санкции бьют все больнее: теперь из России ушла АПЛ. Лига уже объявила об этом официально.

В заявлении подчеркнуто, что это единогласное решение клубов, речь идет о приостановке вещательного контракта, она вступает в силу сразу же.

Кроме того, АПЛ добавила, что переведет 1 млн фунтов в на помощь пострадавшим от событий на Украине. Деньги переведут местному Комитету по чрезвычайным ситуациям, чтобы он распорядился ими соответствующим образом.

Действия России – это подчеркнуто отдельно – лига осуждает.

Премьер-лига зарабатывает на трансляциях в России около 6 млн фунтов в год. Пока неясно, предполагается ли какая-либо компенсация за приостановку контракта для Okko.

АПЛ пока показывает Okko, а летом запланировано возвращение на «Матч ТВ». Сейчас в заявлении говорится только об Okko (и головной организации Rambler Group). Ожидается, что лига расторгнет соглашение и с «Матчем», который владеет правами на Кубок Англии.

Велика вероятность, что матчи «Ноттингем Форест» – «Хаддрсфилд» из пятого кубкового раунда, и «Тоттенхэм» – «Эвертон» из АПЛ, показанные вечером 7 марта, останутся надолго последними легальными для российского зрителя.

Okko ввходит в Rambler Group, 100% которого в октябре 2020-го купил «Сбербанк». Новый владелец ставил целью увеличить рыночную долю Okko и интегрировать медиасервисы Rambler Group в продукты банка. Например, подписка на «Okko Лайт» вошла в единую подписку «СберПрайм». Однако на прошлой неделе Великобритания вслед за США ввела санкции против «Сбербанка».

Что с остальными лигами? Уходят примерно все

• С 4 марта в России не показывают французскую Лигу 1. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что приостановивает контракт с «Матч ТВ».

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории», – заявил генпродюсер канала Александр Тащин.

• НБА в России с 2020-го показывал онлайн-кинотеатр MEGOGO. 2 марта сервис, основанный украинскими предпринимателями, сообщил, что прекращает работу на территории России. Вместе с ним ушли и трансляции НБА.

Сама североамериканская лига тоже объявила, что сворачивает всю бизнес-активность в России. Сайт NBA.com недоступен в России, канал NBA League Pass тоже отменил все подписки для россиян (даже действующие).

• НХЛ с 2019 года показывал «Яндекс» – матчи сначала можно было бесплатно посмотреть на платформе компании и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска». Тогда договорились на три сезона – источники «Ведомостей» оценивали сделку в 2 миллиона долларов за сезон. В январе 2022-го соглашение продлили еще на два сезона.

С 14 января 2021-го трансляции можно было увидеть в видеосервисе Wink и на «Матч ТВ». Подписчики «Яндекс.Плюс» и Wink получали доступ ко всем играм, «Матч» показывал отдельные матчи.

Но 1 марта все оборвалось. «Мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Будем общаться, чтобы определить, как будем действовать дальше», – сообщили в пресс-службе «Яндекса».

До этого НХЛ объявила, что приостанавливает работу русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Сейчас даже инстаграм-аккаунт лиги недоступен в России.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Rob Carr