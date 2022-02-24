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👑 «Бетис» – королевский клуб. За него болела бабушка короля, а сам Филипп VI дает автографы на мячах клуба

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Никакого «Мадрида».

Мы привыкли, что среди испанских клубов «Реал» бескомпромиссно владеет королевским статусом. Но у «Бетиса», с которым снова играет «Зенит», тоже есть своя история, связанная с главной семьей страны. 

За «Бетис» искренне болела бабушка действующего короля Филиппа VI Мария де ла Мерседес Бурбон-Сицилийская!

Мария сильно любила «Бетис». Смотрела матчи даже в инвалидной коляске 

Мария – дочь принца Карлоса Бурбон-Сицилийского. С самого рождения за Мерседес закрепился титул инфанты Испании принцессы Бурбон-Сицилийской. Позже семья переехала из Мадрида в Севилью, и тут Мария повстречала любовь всей жизни – «Бетис».

Мерседес стала частым гостем на стадионе, она активно болела за команду и даже приводила на матчи делегатов из Португалии. Во время революции Франко ее заставили уехать из Испании. Жила в Каннах, а затем в Париже, где она изучала искусство в Лувре.

Потом Мария переехала в Португалию, но «Бетис» забыть никак не смогла – при выезде команды на игру со «Спортингом» Мерседес пригласила игроков в гости. Те не могли отказать. В 1976-м монархия в Испании восстановилась, и Мария вернулась в Севилью.

В 1982-м Мария сломала бедро, а через три года и левую бедренную кость. Мерседес оказалась в инвалидном кресле на всю оставшуюся жизнь. Но про «Бетис» все равно не забывала – и просила возить ее на матчи.  

В 1995-м Марии прямо на стадионе «Бенито Вильямарине» вручили золотой значок команды. На трибунах скандировали ее имя. Мерседес сначала должна была уехать в перерыве, но осталась до самого конца игры с «Компостелой» – «Бетис» победил в том матче со счетом 1:0.

Болеть за «Бетис» – королевская традиция

На Марии история любви «Бетиса» и королевской семьи Испании не заканчивается. В марте 2017-го в симпатии к «Бетису» призналась еще и четвертая претендентка на королевский трон Испании инфанта Елена. У нее с Севильей своя история: именно здесь она вышла замуж – все из-за особой любви бабушки к городу ее родной команды.

«Я часть «Бетиса» – мне это передалось по наследству», – радостно рассказывала Елена.

Мимо «Бетиса» не прошел и сам король Испании – хотя пока Филипп VI открыто не заявлял про клубные предпочтения. И все-таки недавно Филипп тоже случайным образом связал себя с «Бетисом» в новостных заголовках – он подписал мяч болельщика «Бетиса», хотя человек всего лишь хотел прикоснуться к королевской особе. 

А король все равно продолжает секретничать: «Я просто не мог отказать – никогда раньше не подписывал мячи».

Фото: wikipedia.orgestadiodeportivo.com

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