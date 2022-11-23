Суарес и Кавани – уникальная пара лидеров. Родились в одно время в одном городе – но живут в разных стилях

Таких больше нет: одновременно так похожи и так различаются.

Луису Суаресу и Эдинсону Кавани по 35 лет. Это их последний чемпионат мира. Возможно, вообще последний большой турнир. Суарес зимой уедет в МЛС, Кавани сейчас в «Валенсии»: сыграть в Лиге чемпионов вряд ли уже получится.

Суарес и Кавани родились в одном городе. В один год – Суарес старше всего на три недели. Даже матчей за сборную у них почти поровну (134 и 133). И в клубной карьере они забивают с одинаковой частотой: Суарес каждые 130 минут, Кавани – каждые 127.

При этом они очень разные. Их характеры, детство, карьерные линии, стиль игры.

«Мы два мальчика из Сальто, мы знаем каждый закоулок города. Нас объединяет культура усилий»

Сальто – второй по величине город Уругвая, но в целых 17 раз меньше столицы Монтевидео. Там живут 100 тысяч человек, всего одна торговая магистраль. По сути, это сельский центр. В Сальто даже нет профессионального футбольного клуба.

Там родились Родольфо Суарес и Луис Кавани. Они занимались футболом: Кавани был нападающим, Суарес – защитником. Даже играли друг против друга на городских турнирах. Их сыновья тоже с детства играли. И, возможно, даже встречались в начале 90-х на детском турнире гимназий. Но ни Луис, ни Эдинсон не помнят, играли ли они друг против друга в глубоком детстве.

Зато есть точный факт, что Суарес и Кавани встретились на поле в 2006-м. «Насьноаль» Суареса тогда проиграл 1:2 «Данубио», за который в том матче забил Кавани. А вместе они впервые сыграли в 2007-м – за молодежку Уругвая. И забили по голу.

Тогда и зародилась их связка, которая стала лучшей в истории сборной. Единственные уругвайцы, которые забивали на трех ЧМ. У Суареса 68 голов, у Кавани – 58. Для сравнения Форлан, третий ее бомбардир, забил только 35.

С Суаресом и Кавани сборная доходила до полуфинала чемпионата мира и выигрывала Кубок Америки. На поле они чувствуют и дополняют друг друга. Никакой жадности и конкуренции. Автор книг о футболе Луис Пратс писал:

«Они отложили в сторону эго, всегда ставили команду на первое место и укрепляли друг друга. Они незаменимы для поколения, которое вернуло силу сборной Уругвая и надежду людям.

С ними на поле у Уругвая всегда есть уверенность, что он может выигрывать напряженные игры даже с небольшими шансами. Вам просто нужно отдать им мяч, и они все сделают».

При этом они не общаются близко. Даже были инсайды, что между ними есть напряжение – но никаких подтверждений. Скорее, их отношения можно назвать умеренными.

Кавани говорил : «Мы пришли из одного места, но пошли разными путями, чтобы добраться туда, где мы сейчас. Похоже, у нас есть маленькое соперничество. Но оно для того, чтобы подстегивать друг друга. И добиваться с командой максимальных результатов».

Суарес: «Мы два мальчика из Сальто, мы знаем каждый закоулок города. Мы выросли на одних обычаях и привычках. Это большая часть того, кто мы есть. Нас с Эдинсоном объединяет культура усилий. Когда мы впервые играли вместе, нам было по 20 лет. Уже тогда я понял, что он будет большим игроком. У него сильный характер, и он оставляет все для команды».

Один отец ушел из семьи, другой – ходил на все игры сына. Так зарождается разница

Они оба росли в простых и скорее нуждающихся семьях. Отец Кавани занимался ремонтом дорог, мама Суареса – уборкой. Но их детство все равно отличалось.

Кавани очень любил птиц. Пока папа работал, он бегал рядом, ловил их, а потом относил домой – чтобы кормить и ухаживать. С отцом они ходили на рыбалку и охоту. Тот учил сына отдаваться любому делу и быть добрым. Когда проявился футбольный талант Кавани, папа полностью поддержал его, водил на тренировки и много разговаривал об игре.

У Суареса все тяжелее. Родители постоянно работали и почти не уделяли ему времени. В семье росли еще семь братьев. Когда Суаресу было семь, они переехали в Монтевидео и поселились в одном из самых опасных районов. Когда Суаресу было девять, родители развелись.

После ухода отца Суарес почувствовал, что у него больше нет ориентиров в жизни. В биографии он рассказывал, что завидовал поддержке, которую его друзья получали от родителей: «Я чувствовал, что оставлен на произвол судьбы. В какой-то момент стал апатичен ко всему. В тот момент меня чуть не отчислили из «Насьоналя».

В то же время отец Кавани посещал все матчи сына, записывал его ошибки в тетрадь, а дома они их разбирали. Кавани был застенчивым ребенком и нравился одноклассникам – они рассказывали, что иногда он приходил в школу с полным рюкзаком апельсинов, чтобы со всеми поделиться.

Суарес был одиноким и шкодливым ребенком. Его дядя Серхио рассказывал: «Он был сгустком энергии. Активный и беспокойный, потому что хотел быть кем-то, но еще не знал кем. С детьми у него иногда что-то не получалось. Поэтому у него всегда был с собой мяч. В нем он находил для себя все».

Конечно, все это на них сказалось. Даже сейчас Кавани отдыхает на рыбалке и охоте, много времени проводит на природе, а еще занимается балетом. Когда Суареса спрашивают об увлечениях, он отвечает: «Семья, музыка, фильмы и путешествия».

На поле они тоже разные. За карьеру Суарес заработал в два раза больше желтых карточек. Вокруг него куча скандалов, связанных с поведением: провокации, симуляции, укусы.

С другой стороны Кавани – с репутацией честного и неконфликтного игрока. Да, у него лицо воина, но сравните его с зубастой ухмылкой Суареса – и почувствуйте, против кого вам было бы неприятнее играть.

Почему вы полюбите Кавани, но выберете Суареса

По футбольному уровню и достижениям Суарес всегда немного опережал Кавани. Он на год раньше дебютировал за сборную. На год раньше переехал из Уругвая в Европу. «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» – Суарес везде разрывал. Уже в 20 лет стал супербомбардиром. Кавани на пару лет позже.

Дальше случился ключевой момент, который навсегда оставит Кавани чуть позади. После феноменального сезона в «Наполи» он перешел в «ПСЖ», тогда уже купленный шейхами. То есть Кавани поехал в пятую по силе лигу Европы, в команду, которая заведомо намного сильнее конкурентов.

Суарес же после «Аякса» выбрал один из сложнейших чемпионатов – АПЛ. При этом «Ливерпуль», который на тот момент был в ужасном состоянии и даже близко не боролся за чемпионство.

Суарес тащил «Ливерпуль», делал все на поле. Кавани спокойно накидывал голы французским командам в окружении топ-партнеров. Потом Суарес перешел в «Барселону», выигрывал Лигу чемпионов и по уровню был близок к «Золотому мячу». В то же время Кавани так же спокойно забивал «Лорьянам» и не собирался никуда уезжать из Франции.

Суарес с детства цеплялся за каждый шанс, чтобы стать лучше – и жертвовал ради этого всем. У Кавани есть показательная история. В 14 лет он прошел просмотр в лучшей команде Уругвая «Ливерпуле Монтевидео». Но в итоге отказался от переезда – не смог расстаться с семьей, друзьями, родным городом.

Непоседливый и честолюбивый Суарес стремился доказать, что он лучший в мире. Уравновешенный добряк Кавани нашел покой в Париже. На реддите есть хороший комментарий про их разницу:

«Кавани не доел ужин, наевшись салатом и первым блюдом. Суарес не только съел второе и десерт, он так голоден, что ему нужно откусить человека, чтобы наесться».

И это выражалось в игровом стиле. Кавани сильнее Суареса по игре в воздухе. Но Суарес лучше во всем остальном. И более разноплановый, более вовлеченный в командную игру. И лучше в эффективности. По голам на минуту за карьеру они равны. Но вот по ассистам у Суареса (каждые 237 минут) огромное преимущество над Кавани (635).

Вот их разница. Кавани можно назвать одним из лучших нападающих последних десяти лет. А Суареса – одним из лучших нападающих в истории футбола.

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В 2016 году, на главном проспекте Сальто, установили статую Луиса Суареса. Жители противоречиво отнеслись к этому решению. Многие считали Кавани более достойным . У него более тесная связь с городом, он возвращается в Сальто два раза в год, организует там благотворительные матчи.

И он типичный житель Сальто: любит простую жизнь, связанную с природой и семьей, со старыми друзьями. Они, кстати, рассказывают, что Кавани постоянно спрашивает, как дела в городе.

Но статуя в центре города посвящена Суаресу, хоть он и уехал из Сальто в девять лет и почти там не бывает. Признание получил тот, кто ярче себя проявил, кто добился больших результатов.

Кавани всегда был немного в тени – Ибрагимовича, Неймара, Суареса. Даже в родном городе. Где ему посвящена только фреска на окраине города, под туннелем, выходящему к реке.

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes ; Gettyimages.ru/ Pablo Porciuncula-Pool, Lars Baron, Jan Kruger / Stringer, Agencia Gamba / Contributor, ; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; twitter.com/barcaworldwide