Медведев проиграл Синнеру 3 последних матча. Чем так хорош Янник? И как все исправить в финале Australian Open?

Готовимся.

В воскресенье Даниил Медведев в 11:30 по московскому времени сыграет в финале Australian Open.

Для россиянина это будет шестой финал на «Большом шлеме», и впервые его соперником будет не Новак Джокович и не Рафаэль Надаль. Казалось бы, идеальная возможность взять второй титул.

Но есть нюанс. Медведеву играть против Янника Синнера – который за весь турнир отдал только один сет. Как раз Джоковичу в полуфинале.

В личных встречах Даниил ведет 6:3, но он проиграл итальянцу последние три матча – в конце прошлого года уступил в финалах в Пекине и Вене и полуфинале на итоговом турнире.

Что же такого делает Синнер? За счет чего он начал стабильно создавать Медведеву проблемы?

● Важно понимать, что все три матча были разными – и выиграл их Синнер не за счет какого-то одного чудодейственного средства. Как говорил сам Медведев, Янник просто в целом стал играть лучше.

И действительно, за последние полгода итальянец взлетел и добился, наверное, наибольшего прогресса в ATP-туре. Достаточно сказать, что он выиграл 9 из последних 10 матчей против соперников из топ-5.

● Но во всех трех матчах были показательные вещи, которые Синнер стал делать лучше. Некоторые из них – инновации и адаптации. Некоторые – просто результат прогресса.

● В некоторых случаях общие улучшения сочетаются с адаптациями. Например, это подача. Синнер последний год много подкручивал технику и в итоге нашел такую, которая позволяет ему подавать с высоким процентом попадания первым мячом, не теряя силы удара. А конкретно против Медведева он стал чаще направлять подачи в ширину – чтобы выдвигать того с корта, выбивать из позиции сразу же.

● Второй элемент из этой серии – бэкхенд. В последних трех матчах Синнер с куда большей готовностью шел на переводы по линии. А это приводило к тому, что Медведеву приходилось больше двигаться – и опять же, терять позицию.

● Синнер добавил в игру разнообразия, которое позволяет ему лучше использовать особенности игры Медведева. Например, он активнее ходит к сетке – либо сразу после подачи (это очень помогло ему в Пекине), либо для того, чтобы завершать более продолжительные размены (как на итоговом).

● А еще Янник чаще использует укороченные удары – таким образом эксплуатируя то, что Медведев любит глубокие позиции. И если Синнеру удается еще его подвинуть с корта (либо уходящей подачей, либо давлением в розыгрыше), то дропшот – отличное завершение.

● Но Янник выигрывает не только за счет игры у сетки. И тут стоит поговорить о том, в чем он просто стал сильнее.

● Итальянец прокачал физическую форму и движение – и стал лучше держаться в длинных разменах. Он уже не так уязвим перед стабильностью Медведева – которая в основном и приносила россиянину успех в первых шести матчах.

● Сейчас Синнер в принципе не уступает Даниилу на задней линии. В этом ему очень помогают две вещи – углы, которые он находит для своих ударов, и умение менять направление атак.

● Раньше итальянец просто очень сильно бил. А Медведев прекрасно поглощает скорость атак соперников и нейтрализует – поэтому он доминировал в борьбе с Синнером.

● В последних матчах Янник стал чаще выбирать варианты, когда он менял силу и скорость удара на острый угол. То есть, он чаще пробивал косые и короткие кроссы. А это эффективно, потому что выбивает Медведева с корта даже за парный коридор – и у итальянца есть возможность ворваться в корт и быстро завершить.

● Еще это эффективно, потому что Даниил стоит глубоко. И если посылать мяч косо и коротко, то до Медведева он долетит уже в очень низкой точке – и с такого мяча ему сложнее делать что-то конструктивное.

● Смены направления ударов тоже работают по тому же принципу – они заставляют Медведева двигаться и терять позицию на корте. А это уже помогает Синнеру завершать атаки – либо выходами к сетке, либо просто мощными ударами с задней линии.

● В целом вывод такой: если раньше единственным способом обыграть Медведева Синнер видел просто бить еще сильнее и острее, то сейчас у него больше инструментов, чтобы надежно переигрывать россиянина.

***

При этом Медведев, конечно, тоже постоянно думает, как противостоять итальянцу.

Например, после поражения в Пекине он чаще заранее готовился к широким подачам и выходам к сетке – и в начале матча Синнер так на этом обжегся, что они уже не становились основой его игры, а использовались для разнообразия.

На итоговом Даниил снова внес поправки – встал чуть ближе к задней линии и начал играть сверхагрессивно (особенно по своим меркам). Но там его подвело исполнение.

Сам он говорил про противостояние с Синнером следующее: «Он чуть больше играл серв-энд-воллей. Может быть, стал чуть агрессивнее. Но в то же время он сейчас против всех так делает. Он просто играет лучше.

Все три матча были сложными – в одном было два тай-брейка, два других получились трехсетовыми. У меня были шансы. И все они прошли в конце сезона, когда я играл не на 100%, пусть и очень хорошо. Где-то на 96-97%. А против него нужно играть на 100».

В принципе по ходу Australian Open Медведев продемонстрировал все, что должно принести ему успех против Синнера. Он показал готовность менять позицию на приеме, чтобы не оказываться в оборонительной позиции сразу в начале розыгрыша. И чтобы активнее атаковать вторую подачу – с этим у него были проблемы в матче с итальянцем на итоговом.

В последних трех сетах против Зверева он показал готовность играть очень агрессивно и ходить к сетке – чтобы захватывать инициативу, а не отталкиваться от действий соперника.

А его стабильность и непробиваемость никуда и не девались.

Если к финалу он оправится физически от безумного пути и исполнит все на топ-уровне, шансы будут очень хорошими. Даже несмотря на все обновления Синнера.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Kelly Defina