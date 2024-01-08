28 вопросов к женскому теннису в новом сезоне

Интересуемся.

Теннисный сезон-2024 уже стартовал, впереди 11 месяцев постоянных турниров – которые кажутся особенно важными для женского тура.

И у нас есть 28 вопросов к WTA – к игрокам, руководству и просто в эфир.

Начнут ли стабильно обыгрывать Игу Швентек?

Ига Швентек – лучшая теннисистка мира последних двух лет, но Дмитрий Турсунов заметил интересную вещь:

«Вопрос в том, насколько Ига может добавить? Если она не будет менять какие-то технические моменты, ей будет тяжело развиваться, потому что в остальных аспектах она уже очень сильно развита. Вряд ли она будет намного быстрее бегать. Станет психологически стабильнее? Не в этом вопрос в ее игре. У нее есть технические ограничения, которые другие часто эксплуатируют».

Эти технические ограничения – экстремальный хват ракетки, из-за которого ей тяжело контролировать мяч, когда он летит к ней на большой скорости. Поэтому у нее есть проблемы со сверхагрессивными соперницами – например, Еленой Рыбакиной и Аленой Остапенко (которую она вообще никогда не обыгрывала).

Что же произойдет в 2024-м? Швентек найдет инструменты, чтобы противостоять молотилкам? Или же все больше девушек поймут, как с ней надо бороться?

Появится ли новая первая ракетка мира?

По сути, это продолжение предыдущего вопроса. В прошлом году Швентек чуть ослабила доминирование и потеряла первую строчку – ее сместила Арина Соболенко. Будет ли у Иги спад в этом году?

И найдется ли девушка, которая будет показывать стабильно высокие результаты, чтобы им воспользоваться?

Сколько новых татушек сделает Маркета Вондроушова?

И когда незабитой кожи у нее останется меньше, чем забитой?

Сможет ли кто-нибудь из прошлогодних чемпионок ТБШ подтвердить статус?

За последние четыре года прошло 15 «Больших шлемов». И из восьми девушек, которые на этом отрезке выиграли свой первый, взять второй смогла только Швентек.

Более того, если убрать за скобки прошлый сезон, из четырех чемпионок-дебютанток второй раз в финал ТБШ вышла только Елена Рыбакина.

Поэтому очень интересно, какие результаты в этом году покажут Соболенко, Маркета Вондроушова и Коко Гауфф. Кто из них пойдет по пути Софии Кенин, а кто – по пути Швентек?

Что покажут Осака, Кербер и другие мамы?

Сейчас в туре как никогда много женщин, вернувшихся после декрета – и в этом году к ним добавились четырехкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака и трехкратная победительница Анжелик Кербер.

Но в истории тура было только три чемпионки-матери – Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг и Ким Клейстерс.

Кто еще уйдет в декрет?

За последние пару месяцев туда отправились Белинда Бенчич и Петра Квитова. Да и вообще все больше девушек не откладывают семью на период после карьеры.

Кто еще решит вернуться?

Женский тур покинуть не так-то просто – вот, например, Елена Веснина решила вернуться еще на сезончик.

Кто к ней присоединится? Сестры Радвански? Ана Иванович? Елена Янкович? Или, может, состоится четвертый (а может, уже и пятый) камбэк Ким Клейстерс?

Сколько раз Серена намекнет, что хочет вернуться?

Серена ушла в 2022-м, родила вторую дочь, но периодически пишет в соцсетях, как скучает по теннису. И все сразу возбуждаются – о да, сейчас королева вернется.

Хотя на самом деле для этого ей нужно будет за полгода до камбэка снова войти в антидопинговую программу. Так что если возвращение и состоится, оно не будет спонтанным.

Хватит ли Радукану здоровья, чтобы нормально играть?

Эмма Радукану – суперзвезда и огромный талант. Ее победа на US Open-2021 – один из самых красивых и безумных сюжетов в истории тенниса. Она единственная, кто прошла путь от квалификации до титула на «Большом шлеме».

Но после этого выяснилось, что на феноменальном уровне провести один турнир проще, чем выдержать сезон в туре. Или хотя бы полсезона. Да даже четверть. Потому что из-за постоянных травм Радукану лечилась больше, чем играла. И никаких результатов после победы в Нью-Йорке не показала.

Сейчас она возвращается после трех операций и восьми месяцев на больничном. Готов ли ее организм к тому, чтобы она стала полноценной профессиональной теннисисткой?

Появится ли новая «новая Шарапова»?

Эжени Бушар, Софья Жук, Аманда Анисимова, Паула Бадоса, в прошлом году – Мирра Андреева. Список теннисисток, которых назначают «новой Шараповой» (зачастую из-за того, что они блондинки) огромен и постоянно пополняется.

Сколько «Больших шлемов» из 25 запланированных выиграет Мирра Андреева?

В прошлом году Мирра Андреева озвучила мечту – выиграть 25 «Больших шлемов».

У нее уже были большие победы – но только в отдельных матчах. На турнирах она пока не проходила дальше четвертьфинала, так что перед первым «Шлемом», наверное, придется выиграть несколько турниров WTA.

Хотя кто знает, в теннисе были случаи, когда первый титул игрок брал на «Шлеме» – например, Густаво Куэртен и Алена Остапенко.

Найдут ли место для проведения итогового турнира раньше сентября?

Прошлогодняя идиотека с итоговым – отражение всех проблем руководства WTA. Пока в мужском туре исторические здания Турина освещали проекциями отобравшихся на ATP Finals игроков, женщины даже не знали, где проведут флагманский турнир для лучших.

В итоге в конце лета и начале сентября были варианты с Саудовской Аравией, Прагой – и наконец остановились на Гвадалахаре. Когда до турнира оставалось меньше двух месяцев. Неудивительно, что организация получилась провальной.

Изменится ли управление туром?

Во время итогового выяснилось, что у игроков очень много претензий к WTA – и отдельно к его руководству во главе со Стивом Саймоном.

В межсезонье стало известно, что Саймон покинет пост – но останется в структуре управления WTA. Приведет ли это к каким-то изменениям в том, как работает тур?

Удастся ли внедрить то, что внедряют в мужском туре?

Это вытекает из предыдущего вопроса. Теннисистки хотят гарантированный заработок, как в мужском туре, хотят больше социальных гарантий – например, выплат по уходу за детьми.

Не очень понятно, откуда WTA возьмет на это деньги – с учетом того, что организация несет убытки и ходят слухи, что через несколько лет такими темпами обанкротится. Но очень интересно.

Сколько появится мемов про то, что Рыбакина не улыбается?

И будет ли хоть один из них смешным?

Сколько турниров по итогам года появится в Саудовской Аравии?

Итоговый туда пока не перевезли, но очевидно, что WTA очень заинтересована в деньгах саудовских шейхов. Очевидно, что какие-то турниры в Саудовской Аравии появятся.

Но интересно, готовы ли обе стороны пойти по схеме, по которой WTA несколько лет назад пошла с Китаем – отдав ему очень много турниров в обмен на очень большие деньги. А потом потеряв их почти все из-за пандемии и дела Шуай Пэн, которое закончилось неловким возвращением в страну.

Начнет ли тур нормально продвигать свой продукт?

Чтобы оценить разницу в подходе к продвижению тенниса, достаточно сравнить на ютубе каналы Tennis TV (официальный канал ATP) и WTA. Это в прошлом году сделали после турнира в Цинциннати.

Итоги неутешительные: у ATP по итогам финала было почти 80 минут разного контента на 6,5 млн просмотров, у WTA – два видео по 5 минут, не собравших и 300 тысяч.

И это очень симптоматично. Tennis TV – это платформа, которая принадлежит ATP и генерирует для нее очень много контента и прибыли за счет продажи подписок. Они очень активно продвигают мужской теннис в соцсетях – стоит в инстаграме случайно посмотреть одно видео с Рублевым, и он будет вылезать в рекомендациях постоянно. Так ATP продвигает игроков, делает из них звезд, привлекает новых болельщиков.

WTA просто продает права, а самостоятельно ничего не делает. Дарья Касаткина, например, недавно критиковала тур за то, что последнее видео в официальном тиктоке у него было во время пандемии. И справедливо критиковала.

Сколько десятков тысяч раз всплывет тема равных призовых?

Равные призовые – очень заряженная тема, которую многие дискутирующие совсем не понимают.

Многие смотрят на нее в контексте равенства мужчин и женщин – а не в контексте экономических реалий. Конечно, было бы здорово, если бы на турнирах ATP и WTA платили одинаково – но мы же видим, что турами руководят по-разному, с огромной разницей в успехах и прибыли.

С другой стороны, есть прослойка людей, которые просто говорят, что женщины не заслуживают равные призовые – потому что играют не так интересно, не так хорошо. Им здорово ответила Дарья Касаткина:

«Мы понимаем, что прямо равные-равные призовые – это невозможно. Мы хотим, чтобы наши призовые увеличивались – и я считаю, что это нормально. Нормально, когда ты работаешь и хочешь, чтобы тебе больше за это платили. Особенно если ты знаешь, что такая возможность есть.

Никто не претендует на то, чтобы забрать у мужчин их шикарные призовые, забрать кусок, потому что такая повестка. Мы понимаем, что равные призовые сейчас невозможны. Но мы не хотим сидеть с тем, что у нас есть сейчас – потому что этого недостаточно».

В целом тема призовых – очень важная. Но обсуждается она так неправильно, что уже надоела.

Сколько десятков тысяч раз комментаторы будут обсуждать стоны?

Особенно этим грешат русскоязычные комментаторы – и это раздражает еще сильнее неловких обсуждений призовых. Уже не 2009-й, давайте двигаться дальше.

Оправдают ли Симону Халеп?

В феврале CAS рассмотрит апелляцию румынки на 4-летнюю дисквалификацию за допинг.

Вообще больше всего в ее деле удивляет то, с каким самозабвением ее защищают многие теннисные люди. Мне тоже не хочется верить, что она сознательно сидела на допинге. Но материалы дела заставляют думать, что, скорее всего, что-то там было нечисто.

Сколько баранок испечет пекарня Швентек?

В теннисе счет 6:0 называют баранкой, а 6:1 – хлебной палочкой.

Ига Швентек – специалист по таким разгромам. Последние два года она вешает по 20 баранок за сезон. Она делает так часто, что даже турниры шутят про «пекарню Швентек».

А ей это не нравится: «Я не хочу говорить о пекарне. Об этом могут писать в твиттере, но я сосредоточусь на теннисе». Швентек говорила, что хочет относиться к соперницам с уважением – но кормить их выпечкой ей это не мешает.

Сколько разных теннисисток потренирует Дмитрий Турсунов?

Последние два года у него было по три разных работодательницы.

Сколькой двойных ошибок сделает Арина Соболенко?

В прошлом году Соболенко сделала минимальное для себя количество двойных за сезон и даже не стала лидером тура по этому показателю. И провела лучший сезон в карьере.

Так что это важный показатель того, чего от нее можно ждать.

Сколько раз Швентек спросят про то, что она читает?

Ига очень любит читать – и ее почти каждую неделю спрашивают о книгах. И почти каждый раз у нее что-то новое.

И разброс впечатляющий – от «Унесенных ветром» до биографии Леонардо да Винчи.

Сколько раз Касаткина прорекламирует свой видеоблог в интервью на корте?

Последний раз она это делала в Китае – и рассказала, что его там теперь можно смотреть без VPN.

Сколько полуфиналов проиграет Мария Саккари?

В прошлом году было шесть из восьми, а вообще за карьеру – 24 из 33. Ее тенденция проигрывать в полуфиналах – уже мем. И она о нем знает.

«Мне уже плевать, что надо мной смеются за проигранные полуфиналы и финалы. Меня это уже не беспокоит. Я знаю, что у меня получится», – говорила она в прошлом году. И после этого выиграла тысячник в Гвадалахаре.

Выпустит ли королева Циньвэнь альбом?

В прошлом году Циньвэнь Чжэн спела после победы на турнире в Чжэнчжоу. А потом пообещала, что если выиграет «Большой шлем», то начнет выпускать собственные песни и давать концерты.

Правда, про выступление в Чжэнчжоу она сказала, что пела мимо нот.

Сколько раз Остапенко сыграет в леопардовом принте?

Ну это же красота!

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Фото: Gettyimages.ru/Brett Hemmings, Clive Brunskill, Sarah Stier, Mike Hewitt, Matthew Stockman, Graham Denholm, Lintao Zhang, Julian Finney, Bradley Kanaris, Dylan Buell