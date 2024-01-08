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28 вопросов к женскому теннису в новом сезоне

Мария Саккари Мария Саккари
Коко Гауфф Коко Гауфф
Дмитрий Турсунов Дмитрий Турсунов
Белинда Бенчич Белинда Бенчич
Петра Квитова Петра Квитова
Наоми Осака Наоми Осака
Анжелик Кербер Анжелик Кербер
Агнешка Радванска Агнешка Радванска
Циньвэнь Чжэн Циньвэнь Чжэн
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Алена Остапенко Алена Остапенко
WTA WTA
Серена Уильямс Серена Уильямс
Эмма Радукану Эмма Радукану
Мирра Андреева Мирра Андреева
Ига Швентек Ига Швентек
Симона Халеп Симона Халеп
WTA Finals WTA Finals
Арина Соболенко Арина Соболенко
Маркета Вондроушова Маркета Вондроушова
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Теннис Теннис

Интересуемся.

Теннисный сезон-2024 уже стартовал, впереди 11 месяцев постоянных турниров – которые кажутся особенно важными для женского тура.

И у нас есть 28 вопросов к WTA – к игрокам, руководству и просто в эфир.

Начнут ли стабильно обыгрывать Игу Швентек?

Ига Швентек – лучшая теннисистка мира последних двух лет, но Дмитрий Турсунов заметил интересную вещь:

«Вопрос в том, насколько Ига может добавить? Если она не будет менять какие-то технические моменты, ей будет тяжело развиваться, потому что в остальных аспектах она уже очень сильно развита. Вряд ли она будет намного быстрее бегать. Станет психологически стабильнее? Не в этом вопрос в ее игре. У нее есть технические ограничения, которые другие часто эксплуатируют».

Эти технические ограничения – экстремальный хват ракетки, из-за которого ей тяжело контролировать мяч, когда он летит к ней на большой скорости. Поэтому у нее есть проблемы со сверхагрессивными соперницами – например, Еленой Рыбакиной и Аленой Остапенко (которую она вообще никогда не обыгрывала).

Что же произойдет в 2024-м? Швентек найдет инструменты, чтобы противостоять молотилкам? Или же все больше девушек поймут, как с ней надо бороться?

Появится ли новая первая ракетка мира?

По сути, это продолжение предыдущего вопроса. В прошлом году Швентек чуть ослабила доминирование и потеряла первую строчку – ее сместила Арина Соболенко. Будет ли у Иги спад в этом году?

И найдется ли девушка, которая будет показывать стабильно высокие результаты, чтобы им воспользоваться?

Сколько новых татушек сделает Маркета Вондроушова?

И когда незабитой кожи у нее останется меньше, чем забитой?

Сможет ли кто-нибудь из прошлогодних чемпионок ТБШ подтвердить статус?

За последние четыре года прошло 15 «Больших шлемов». И из восьми девушек, которые на этом отрезке выиграли свой первый, взять второй смогла только Швентек.

Более того, если убрать за скобки прошлый сезон, из четырех чемпионок-дебютанток второй раз в финал ТБШ вышла только Елена Рыбакина.

Поэтому очень интересно, какие результаты в этом году покажут Соболенко, Маркета Вондроушова и Коко Гауфф. Кто из них пойдет по пути Софии Кенин, а кто – по пути Швентек?

Что покажут Осака, Кербер и другие мамы?

Сейчас в туре как никогда много женщин, вернувшихся после декрета – и в этом году к ним добавились четырехкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака и трехкратная победительница Анжелик Кербер.

Но в истории тура было только три чемпионки-матери – Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг и Ким Клейстерс.

Кто еще уйдет в декрет?

За последние пару месяцев туда отправились Белинда Бенчич и Петра Квитова. Да и вообще все больше девушек не откладывают семью на период после карьеры.

Кто еще решит вернуться?

Женский тур покинуть не так-то просто – вот, например, Елена Веснина решила вернуться еще на сезончик.

Кто к ней присоединится? Сестры Радвански? Ана Иванович? Елена Янкович? Или, может, состоится четвертый (а может, уже и пятый) камбэк Ким Клейстерс?

Сколько раз Серена намекнет, что хочет вернуться?

Серена ушла в 2022-м, родила вторую дочь, но периодически пишет в соцсетях, как скучает по теннису. И все сразу возбуждаются – о да, сейчас королева вернется.

Хотя на самом деле для этого ей нужно будет за полгода до камбэка снова войти в антидопинговую программу. Так что если возвращение и состоится, оно не будет спонтанным.

Хватит ли Радукану здоровья, чтобы нормально играть?

Эмма Радукану – суперзвезда и огромный талант. Ее победа на US Open-2021 – один из самых красивых и безумных сюжетов в истории тенниса. Она единственная, кто прошла путь от квалификации до титула на «Большом шлеме».

Но после этого выяснилось, что на феноменальном уровне провести один турнир проще, чем выдержать сезон в туре. Или хотя бы полсезона. Да даже четверть. Потому что из-за постоянных травм Радукану лечилась больше, чем играла. И никаких результатов после победы в Нью-Йорке не показала.

Сейчас она возвращается после трех операций и восьми месяцев на больничном. Готов ли ее организм к тому, чтобы она стала полноценной профессиональной теннисисткой?

Появится ли новая «новая Шарапова»?

Эжени Бушар, Софья Жук, Аманда Анисимова, Паула Бадоса, в прошлом году – Мирра Андреева. Список теннисисток, которых назначают «новой Шараповой» (зачастую из-за того, что они блондинки) огромен и постоянно пополняется.

Сколько «Больших шлемов» из 25 запланированных выиграет Мирра Андреева?

В прошлом году Мирра Андреева озвучила мечту – выиграть 25 «Больших шлемов».

У нее уже были большие победы – но только в отдельных матчах. На турнирах она пока не проходила дальше четвертьфинала, так что перед первым «Шлемом», наверное, придется выиграть несколько турниров WTA.

Хотя кто знает, в теннисе были случаи, когда первый титул игрок брал на «Шлеме» – например, Густаво Куэртен и Алена Остапенко.

Найдут ли место для проведения итогового турнира раньше сентября?

Прошлогодняя идиотека с итоговым – отражение всех проблем руководства WTA. Пока в мужском туре исторические здания Турина освещали проекциями отобравшихся на ATP Finals игроков, женщины даже не знали, где проведут флагманский турнир для лучших.

В итоге в конце лета и начале сентября были варианты с Саудовской Аравией, Прагой – и наконец остановились на Гвадалахаре. Когда до турнира оставалось меньше двух месяцев. Неудивительно, что организация получилась провальной.

Изменится ли управление туром?

Во время итогового выяснилось, что у игроков очень много претензий к WTA – и отдельно к его руководству во главе со Стивом Саймоном.

В межсезонье стало известно, что Саймон покинет пост – но останется в структуре управления WTA. Приведет ли это к каким-то изменениям в том, как работает тур?

Удастся ли внедрить то, что внедряют в мужском туре?

Это вытекает из предыдущего вопроса. Теннисистки хотят гарантированный заработок, как в мужском туре, хотят больше социальных гарантий – например, выплат по уходу за детьми.

Не очень понятно, откуда WTA возьмет на это деньги – с учетом того, что организация несет убытки и ходят слухи, что через несколько лет такими темпами обанкротится. Но очень интересно.

Сколько появится мемов про то, что Рыбакина не улыбается?

И будет ли хоть один из них смешным?

Сколько турниров по итогам года появится в Саудовской Аравии?

Итоговый туда пока не перевезли, но очевидно, что WTA очень заинтересована в деньгах саудовских шейхов. Очевидно, что какие-то турниры в Саудовской Аравии появятся.

Но интересно, готовы ли обе стороны пойти по схеме, по которой WTA несколько лет назад пошла с Китаем – отдав ему очень много турниров в обмен на очень большие деньги. А потом потеряв их почти все из-за пандемии и дела Шуай Пэн, которое закончилось неловким возвращением в страну.

Начнет ли тур нормально продвигать свой продукт?

Чтобы оценить разницу в подходе к продвижению тенниса, достаточно сравнить на ютубе каналы Tennis TV (официальный канал ATP) и WTA. Это в прошлом году сделали после турнира в Цинциннати.

Итоги неутешительные: у ATP по итогам финала было почти 80 минут разного контента на 6,5 млн просмотров, у WTA – два видео по 5 минут, не собравших и 300 тысяч.

И это очень симптоматично. Tennis TV – это платформа, которая принадлежит ATP и генерирует для нее очень много контента и прибыли за счет продажи подписок. Они очень активно продвигают мужской теннис в соцсетях – стоит в инстаграме случайно посмотреть одно видео с Рублевым, и он будет вылезать в рекомендациях постоянно. Так ATP продвигает игроков, делает из них звезд, привлекает новых болельщиков.

WTA просто продает права, а самостоятельно ничего не делает. Дарья Касаткина, например, недавно критиковала тур за то, что последнее видео в официальном тиктоке у него было во время пандемии. И справедливо критиковала.

Сколько десятков тысяч раз всплывет тема равных призовых?

Равные призовые – очень заряженная тема, которую многие дискутирующие совсем не понимают.

Многие смотрят на нее в контексте равенства мужчин и женщин – а не в контексте экономических реалий. Конечно, было бы здорово, если бы на турнирах ATP и WTA платили одинаково – но мы же видим, что турами руководят по-разному, с огромной разницей в успехах и прибыли.

С другой стороны, есть прослойка людей, которые просто говорят, что женщины не заслуживают равные призовые – потому что играют не так интересно, не так хорошо. Им здорово ответила Дарья Касаткина:

«Мы понимаем, что прямо равные-равные призовые – это невозможно. Мы хотим, чтобы наши призовые увеличивались – и я считаю, что это нормально. Нормально, когда ты работаешь и хочешь, чтобы тебе больше за это платили. Особенно если ты знаешь, что такая возможность есть.

Никто не претендует на то, чтобы забрать у мужчин их шикарные призовые, забрать кусок, потому что такая повестка. Мы понимаем, что равные призовые сейчас невозможны. Но мы не хотим сидеть с тем, что у нас есть сейчас – потому что этого недостаточно».

В целом тема призовых – очень важная. Но обсуждается она так неправильно, что уже надоела.

Сколько десятков тысяч раз комментаторы будут обсуждать стоны?

Особенно этим грешат русскоязычные комментаторы – и это раздражает еще сильнее неловких обсуждений призовых. Уже не 2009-й, давайте двигаться дальше.

Оправдают ли Симону Халеп?

В феврале CAS рассмотрит апелляцию румынки на 4-летнюю дисквалификацию за допинг.

Вообще больше всего в ее деле удивляет то, с каким самозабвением ее защищают многие теннисные люди. Мне тоже не хочется верить, что она сознательно сидела на допинге. Но материалы дела заставляют думать, что, скорее всего, что-то там было нечисто.

Сколько баранок испечет пекарня Швентек?

В теннисе счет 6:0 называют баранкой, а 6:1 – хлебной палочкой.

Ига Швентек – специалист по таким разгромам. Последние два года она вешает по 20 баранок за сезон. Она делает так часто, что даже турниры шутят про «пекарню Швентек».

А ей это не нравится: «Я не хочу говорить о пекарне. Об этом могут писать в твиттере, но я сосредоточусь на теннисе». Швентек говорила, что хочет относиться к соперницам с уважением – но кормить их выпечкой ей это не мешает.

Сколько разных теннисисток потренирует Дмитрий Турсунов?

Последние два года у него было по три разных работодательницы.

Сколькой двойных ошибок сделает Арина Соболенко?

В прошлом году Соболенко сделала минимальное для себя количество двойных за сезон и даже не стала лидером тура по этому показателю. И провела лучший сезон в карьере.

Так что это важный показатель того, чего от нее можно ждать.

Сколько раз Швентек спросят про то, что она читает?

Ига очень любит читать – и ее почти каждую неделю спрашивают о книгах. И почти каждый раз у нее что-то новое.

И разброс впечатляющий – от «Унесенных ветром» до биографии Леонардо да Винчи.

Сколько раз Касаткина прорекламирует свой видеоблог в интервью на корте?

Последний раз она это делала в Китае – и рассказала, что его там теперь можно смотреть без VPN.

Сколько полуфиналов проиграет Мария Саккари?

В прошлом году было шесть из восьми, а вообще за карьеру – 24 из 33. Ее тенденция проигрывать в полуфиналах – уже мем. И она о нем знает.

«Мне уже плевать, что надо мной смеются за проигранные полуфиналы и финалы. Меня это уже не беспокоит. Я знаю, что у меня получится», – говорила она в прошлом году. И после этого выиграла тысячник в Гвадалахаре.

Выпустит ли королева Циньвэнь альбом?

В прошлом году Циньвэнь Чжэн спела после победы на турнире в Чжэнчжоу. А потом пообещала, что если выиграет «Большой шлем», то начнет выпускать собственные песни и давать концерты.

Правда, про выступление в Чжэнчжоу она сказала, что пела мимо нот.

Сколько раз Остапенко сыграет в леопардовом принте?

Ну это же красота!

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Фото: Gettyimages.ru/Brett Hemmings, Clive Brunskill, Sarah Stier, Mike Hewitt, Matthew Stockman, Graham Denholm, Lintao Zhang, Julian Finney, Bradley Kanaris, Dylan Buell

1 комментарий
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А что, хорошие вопросы! Если Остапенко всех не обматерит)
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