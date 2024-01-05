Надаль напугал: проиграл с трех матчболов – и у него болело бедро

Возвращение Рафаэля Надаля в тур после 11 месяцев лечения травмы бедра началось прекрасно. В Брисбене он выиграл два матча, показывая винтажный надалевский теннис – агрессивно давил с форхенда, хорошо двигался, атаковал.

Четвертьфинал против Джордана Томпсона складывался для него тяжелее всего – австралиец действовал очень агрессивно и разнообразно, стремился находить его бэкхенд и создавал много проблем. Но Надаль в борьбе все равно выигрывал.

А потом упустил три матчбола и вылетел – 7:5, 6:7(6), 3:6.

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Самое удивительное – это то, как Надаль упустил шансы.

Первый матчбол он заработал на подаче Томпсона при счете 5:4. И не попал укороченный реверс после того, как австралиец из обороны кинул свечу.

Удар был сложный, но Надаль такие обычно не мажет.

На тай-брейке Рафа все время вел, но при счете 5:3 снова сыграла свеча Томпсона под неудобную руку – Надаль сорвал смэш.

Потом он сделал еще один мини-брейк и при счете 6:4 отлично принял вторую подачу – сразу посадил соперника в оборону. И не попал с форхенда, который обычно забивает с закрытыми глазами.

А вот третий матчбол Томпсон уже отыграл сам – агрессией справа выжал ошибку.

После этого он как будто запорхал, дожал тай-брейк, рано сделал брейк в решающей партии и сохранил его до конца. Хотя у Надаля были шансы в последнем гейме – но со счета 30:30 он допустил две невынужденных ошибки. И с форхенда, и с бэкхенда.

В общем, все это было на него очень непохоже.

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Тревогу у болельщиков испанца должно вызывать и его физическое состояние. Еще при счете 6:5 во втором сете он морщился и массировал себе левое бедро.

А при счете 1:4 в третьей партии вообще вызвал врача, который оказывал ему помощь за пределами корта.

Правда, после этого Надаль продолжил и играл довольно уверенно. Но за левое бедро все равно тревожно – ведь именно из-за него испанец не выступал 11 месяцев.

Но сам Рафа не паникует: «Болело примерно в том же месте, где в прошлом году – но это другое. Сегодня беспокоила скорее мышца, а тогда – сухожилие. Сейчас я чувствовал мышечную усталость.

Конечно, все не так, как в прошлом году – тогда я сразу почувствовал, что все серьезно. Сегодня я ничего такого не чувствовал. Единственное, из-за того, что место то же, немного страшнее, чем обычно.

После года без тенниса с телом много всего может случиться. Надеюсь, это просто было перенапряжение. Это нормальный процесс. Если это так, то все идеально.

Надеюсь, что ноге будет лучше. Если будет так – идеально. Если нет – будет разбираться».

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Фото: East News/Patrick HAMILTON / AFP