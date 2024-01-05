С миру по Нитке
Блог

Надаль напугал: проиграл с трех матчболов – и у него болело бедро

Brisbane International Brisbane International
ATP ATP
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Джордан Томпсон Джордан Томпсон
Теннис Теннис

Возвращение Рафаэля Надаля в тур после 11 месяцев лечения травмы бедра началось прекрасно. В Брисбене он выиграл два матча, показывая винтажный надалевский теннис – агрессивно давил с форхенда, хорошо двигался, атаковал.

Четвертьфинал против Джордана Томпсона складывался для него тяжелее всего – австралиец действовал очень агрессивно и разнообразно, стремился находить его бэкхенд и создавал много проблем. Но Надаль в борьбе все равно выигрывал.

А потом упустил три матчбола и вылетел – 7:5, 6:7(6), 3:6.

***

Самое удивительное – это то, как Надаль упустил шансы.

Первый матчбол он заработал на подаче Томпсона при счете 5:4. И не попал укороченный реверс после того, как австралиец из обороны кинул свечу.

Удар был сложный, но Надаль такие обычно не мажет.

На тай-брейке Рафа все время вел, но при счете 5:3 снова сыграла свеча Томпсона под неудобную руку – Надаль сорвал смэш.

Потом он сделал еще один мини-брейк и при счете 6:4 отлично принял вторую подачу – сразу посадил соперника в оборону. И не попал с форхенда, который обычно забивает с закрытыми глазами.

А вот третий матчбол Томпсон уже отыграл сам – агрессией справа выжал ошибку.

После этого он как будто запорхал, дожал тай-брейк, рано сделал брейк в решающей партии и сохранил его до конца. Хотя у Надаля были шансы в последнем гейме – но со счета 30:30 он допустил две невынужденных ошибки. И с форхенда, и с бэкхенда.

В общем, все это было на него очень непохоже.

***

Тревогу у болельщиков испанца должно вызывать и его физическое состояние. Еще при счете 6:5 во втором сете он морщился и массировал себе левое бедро.

А при счете 1:4 в третьей партии вообще вызвал врача, который оказывал ему помощь за пределами корта.

Правда, после этого Надаль продолжил и играл довольно уверенно. Но за левое бедро все равно тревожно – ведь именно из-за него испанец не выступал 11 месяцев.

Но сам Рафа не паникует: «Болело примерно в том же месте, где в прошлом году – но это другое. Сегодня беспокоила скорее мышца, а тогда – сухожилие. Сейчас я чувствовал мышечную усталость.

Конечно, все не так, как в прошлом году – тогда я сразу почувствовал, что все серьезно. Сегодня я ничего такого не чувствовал. Единственное, из-за того, что место то же, немного страшнее, чем обычно.

После года без тенниса с телом много всего может случиться. Надеюсь, это просто было перенапряжение. Это нормальный процесс. Если это так, то все идеально.

Надеюсь, что ноге будет лучше. Если будет так – идеально. Если нет – будет разбираться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: East News/Patrick HAMILTON / AFP

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Buharoid
Надаль в первую очередь пугает своим внешним видом. Это сколько надо было всего влить в себя за карьеру, чтобы в такое чудовище превратиться в достаточно молодом ещё возрасте.
а кроме волос что ещё не так :)? всё-таки под 40 ему, а не 20 :)
+13
-2
+11
Пользователя VaD никто не видел? Где он, что с ним? Куда пропал после матча так быстро?
Сердце болит за него, а то. Всё ж не чужие люди и не изверги какие: на одном сайте варимся...
+12
-3
+9
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
а про начало сезона 2022 что скажешь?)
+2
0
+2
Гудки машины при 3-5 в 3м случайность или часть мирового заговора?
Интересует мнение автора.
0
0
0
человек только входит в сезон. Признаться, я в его ВОЗВРАЩЕНИЕ не верю, но он спортсмен очень опытный, и не станет рвать из себя жилы - на первом же старте.
0
0
0
Ответ Buharoid
Надаль в первую очередь пугает своим внешним видом. Это сколько надо было всего влить в себя за карьеру, чтобы в такое чудовище превратиться в достаточно молодом ещё возрасте.
фигасебе "чудовище")) всем бы так выглядеть
0
0
0
Ответ Диономис
Гудки машины при 3-5 в 3м случайность или часть мирового заговора? Интересует мнение автора.
😁
0
0
0
Ответ nick-basil
Надежда что сыграет сезон. Великие чемпионы - украшение тура
великие ... но увядшие
0
0
0
Ответ Ewgen
Напугал он в первых двух матчах, а сегодня он просто напомнил самого себя последних лет. Это была проверка, и Надаль ее не прошел. Можно сколько угодно говорить о его просевших физических кондициях, но главное в чем Рафа сильно сдал, причем уже достаточно давно - это ментальная сила. Всякий раз, попадая в сложное положение по ходу матча, он с большой вероятностью его проигрывает. Счастливое исключение - АО 22. Я хз как он умудряется из раза в раз отдавать матчи, которые лежат у него на ракетке, но это действительно в какой то степени стало уже искусством в его исполнении. Это уже как нечто неизбежное. Когда он смазал реверс в выигрышной ситуации на матчболле во втором сете - это уже был приговор. Почему его так клинит в таких ситуациях - вопрос к психологам. Ну и на проигранные Надалем тай брейки можно уже и неплохие деньги без риска ставить, наверно.
На Шлемах разве что Циципас он так матч отдал за много лет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий