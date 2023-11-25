Все думают, что теннисисты из России поедут на Олимпиаду. Не все так однозначно

Изучаем правила.

Еще когда критерии допуска спортсменов из России до Олимпиады в Париже обсуждались на уровне теории, бытовало мнение, что при самом жестком сценарии на Игры поедут только теннисисты. Они меньше остальных пострадали от волны отстранений – спокойно выступают в турах, которые за них даже борются, как в случае с «Уимблдоном», который в 2022-м наказали за недопуск.

Сейчас МОК допустил спортсменов из России до Олимпиады – с огромным рядом условий. Теннисисты их вроде бы выполняют.

Но на Олимпиаду они все равно могут не попасть.

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Кроме критериев МОК для теннисистов действуют еще критерии отбора ITF – Международной федерации тенниса. И вот тут начинаются проблемы.

По правилам ITF, игрокам для отбора на Олимпиаду нужно выступать в командных турнирах – мужчинам в Кубке Дэвиса, а женщинам в Кубке Билли Джин Кинг. Точнее, не выступать, а числиться в заявке сборной как минимум дважды во время олимпийского цикла. При этом для выступления в Париже они как минимум однажды должны попасть в заявку в 2023-м или 2024-м.

Проблема в том, что в теннисе сборные России последний раз играли командные турниры в 2021-м – и то без флага и под логотипом Федерации тенниса России. С 2022-го они полностью отстранены. Так что это требование российские игроки выполнить не могут.

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В правилах предусмотрены случаи, когда игроки могут не выполнить требования по участию в командных турнирах, но все равно иметь право на участие в Олимпиаде.

В таких историях решение принимает специальный комитет, и он может сделать исключение. В правилах прописаны некоторые основания:

● травма или болезнь – если комитет на основе медицинских документов решит, что у игрока были крепкие основания пропускать командные турниры, он может сделать исключение;

● его могут сделать для игроков, которые слишком поздно поднялись достаточно высоко в рейтинге, чтобы участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг;

● могут сделать исключение и для игроков из стран, где очень много сильных игроков – и кто-то из-за этого не попадает в сборную;

● особым положением пользуются игроки, которые очень много играли за сборную, но в последнем олимпийском цикле не выполнили требования. А еще игроки с богатой историей выступления на Олимпиадах.

Возможны и другие основания для исключений, но в правилах они не прописаны. Только говорится, что список выше – не исключительный.

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С проблемой допуска к Олимпиаде столкнулись не только игроки из России. Например, в сборной Испании требования по участию в Кубке Дэвиса не выполнили и уже не выполнят две главных звезды – Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

Marca изучила вопрос, как они могут попасть на Олимпиаду, и написала следующее: чтобы попасть в Париж, они должны через Федерацию тенниса Испании направить ITF письмо с объяснениям причин, по которым они не могли выполнить требования.

Получается, что российские игроки должны действовать по той же схеме. Но очень трудно предсказать, как с учетом всех обстоятельств пройдет взаимодействие Федерации тенниса России и ITF.

Глава ФТР Шамиль Тарпищев тоже ничего не знает. «У нас решение Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента – до Открытого чемпионата Франции. По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет – сейчас смысла нет гадать», – рассказывал он ТАСС.

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Еще есть вариант, что кто-то из российских игроков получит wild card на Олимпиаду. Или попадет по квоте для олимпийских чемпионов и победителей турниров «Большого шлема».

Но в любом случае – сейчас кажется, что российских теннисистов в Париже либо не будет вообще, либо это будут единичные случаи. Хотя по рейтингу в одиночке может быть восемь человек – по четыре мужчины и женщины.

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Фото: Gettyimages.ru/Fred Lee, Thomas Kronsteiner, Clive Brunskill; РИА Новости/Владимир Песня