Медведев ворвался в топ-30 по призовым в истории, у Джоковича уже 180 млн. Итоги сезона-2023
Теннисный сезон-2023 по факту завершился, так что самое время посчитать деньги – кто и сколько призовых заработал.
Для начала немного абстрактной статистики, демонстрирующей разницу призовых в турах.
Ига Швентек в этом году выиграла больше всех матчей, а по титулам выступила на уровне Карлоса Алькараса – но все равно заработала меньше денег. И вообще в женском туре в этом году никто не преодолел рубеж в 10 млн.
Но куда больше борцов за женский теннис должно тревожить то, как сильно WTA уступает по количеству игроков, заработавших от 500 тысяч и меньше. Ведь это как раз и есть главная демонстрация силы организации – ее способность обеспечивать жизнь как можно большему количеству людей. В этом плане ATP явно справляется лучше.
Если смотреть более детально, то топ-25 по призовым в этом году выглядит так.
В топ-5 всего одна женщина, но в топ-10 гендеры разделились пополам. А в целом в топ-25 оказалось 15 мужчин и 10 женщин.
Из занимательной статистики:
● Новак Джокович примерно 87% призовых заработал на пяти турнирах – четырех «Больших шлемах» и итоговом. На итоговом он получил самый большой чек сезона – почти 4,5 млн.
● Даниил Медведев провел самый успешный сезон не только в плане результатов, но и в плане денег – так много на корте он еще не зарабатывал. Рекорд был в 2021-м – 7,5 млн.
● Маркета Вондроушова почти 2/3 призовых получила за один турнир – «Уимблдон». Там она выиграла $2 974 458.
● Янник Синнер за счет лучшего сезона в жизни заработал больше, чем до этого за всю карьеру.
● Андрей Рублев по итогам года вошел в топ-30 по заработкам в истории мужского тенниса (без учета инфляции).
● Александр Зверев, не выигравший ни одного «Большого шлема», теперь вообще шестой по заработанным призовым в истории ATP. А Медведев – восьмой.
● Хольгер Руне в 20 лет уже 142-й по призовым за карьеру, а Карлос Алькарас по итогам сезона вошел в топ-20.
● Мария Саккари попала на итоговый турнир WTA как запасная, проиграла там три матча, но заработал 198 тысяч – если бы не они, гречанка не попала бы в топ-25.
● Из всего топа Коко Гауфф и Джессика Пегула больше всех заработали в парном разряде – по 715 740.
● У мужчин в топ-25 самый успешный парник – Андрей Рублев. Он заработал 368 363.
А теперь самое интересное – смешанный топ-50 по призовым в истории.
Мы уже публиковали подобный рейтинг в апреле. Тогда мы посчитали топ-50 с учетом инфляции – для завершивших карьеру игроков брали последний год в туре и высчитывали, какая получилась бы сумма.
С учетом денег за 2023-й все немного изменилось.
● В топ-20 ворвались Александр Зверев и Петра Квитова, вытеснив оттуда Викторию Азаренко и Стэна Вавринку.
● Самый большой рывок совершил Медведев – на 12 позиций. На втором месте Стефанос Циципас – плюс восемь строчек.
● В топ-50 два новых лица – Ига Швентек (провела восьмой год в профессиональном туре) и Григор Димитров (профи с 2008-го).
● Отдельно нужно проговорить про Каролин Возняцки. Она ушла из тура в 2020-м, но в этом году вернулась. Так что мы прибавили призовые за этот год к деньгам с учетом инфляции.
● Очень высока вероятность, что в следующем году кто-нибудь попадет в топ-10 по призовым в истории.
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Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Julian Finney
Ну, я смотрю цифры. Не так уж сильно и меньше. А если найти, сколько это в процентах от общего числа профессиональных спортсменов, то, не исключено, женская ассоциация и опередит мужскую.
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
И размер призовых был иным,а главное доллар 30 -40 лет назад это не те же самые деньги на сегодня.
А то получается, что у той же Винус Уильямс заработанная 1000 из 1994 года равны 1000 из 2023. А игроки, закончившие карьеру раньше неё и заработавшие меньше, вдруг её обошли в этой табличке или дышат в затылок. рядом. Как например Шарапова с официальными 38,7 млн или Возняки с 35,5 ))