7 теннисистов из России завершили год в топ-100 – это рекорд! Мы подняли цифры с 1991-го

Нашли много интересного.

За последние годы мы уже привыкли к большому присутствию российских теннисистов в топ-10 – Даниил Медведев и Андрей Рублев там плотно закрепились, а в этом году был период, когда к ним присоединился Карен Хачанов. Впервые в истории в десятке оказались сразу три игрока из России.

Но в 2023-м появилась и глубина. Сразу семь российских теннисистов завершили сезон в топ-100:

● Медведев – №3;

● Рублев – №5;

● Хачанов – №15;

● Аслан Карацев – №35;

● Роман Сафиуллин – №39;

● Александр Шевченко – №49;

● Павел Котов – №67.

По сравнению с прошлым годом в сотню ворвались 22-летний Шевченко (пока еще не перешедший в Казахстан) и 25-летний Котов. Оба в этом году впервые вышли в финалы ATP: Шевченко – в Меце, а Котов – в Стокгольме. Оба выиграли по 16 матчей в туре – у Шевченко до 2023-го таких побед не было вообще, а у Котова набралось всего две.

В целом семь игроков в топ-100 по итогам сезона – это повторение рекорда. Столько же было в 2008-м.

А если посмотреть каждый сезон с 1991-го, то получится вот такая картина.

Что интересного можно выделить?

● После распада СССР у России всегда был как минимум один игрок в топ-100 по итогам сезона. Причем всего один завершил год в сотне только однажды, а еще три раза это сделала пара Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Во все остальные сезоны в топ-100 было три российских теннисиста или больше.

● Кафельников – лидер по количеству сезонов, завершенных в качестве российского №1. У него таких восемь. На втором месте Медведев и Давыденко – по пять.

● В целом 12 разных теннисистов бывали первой ракеткой России по итогам сезона. Среди них – Андрей Кузнецов, Теймураз Габашвили и Алекс Богомолов-младший.

● С Богомоловым ситуация вообще интересная. Он начал сезон-2011 как американец, российское гражданство получил 25 ноября, а разрешение выступать за сборную – 1 декабря. При этом последний турнир, на котором можно было получить рейтинговые очки, в том сезоне завершился 4 декабря – это был финал Кубка Дэвиса, тогда еще влиявший на рейтинг ATP.

Так что Богомолов завершил сезон первой ракеткой России, пробыв россиянином всего пару недель. Если бы сроки чуть сдвинулись, российским №1 оказался бы 35-я ракетка мира Южный.

● В этом году третий раз в истории два россиянина завершили сезон в топ-5. Ранее такое случалось в 2021-м и 2000-м, когда Сафин был вторым, а Кафельников – пятым.

● 2023-й стал 19-м сезоном, по итогам которого первая ракетка России входит в топ-10.

● При этом наши теннисисты никогда не завершали год первой ракеткой мира. Зато Медведев (2021), Сафин (2000) и Кафельников (1999) по разу были №2 по итогам сезона.

● Всего шесть раз российский №1 по итогам сезона не входил в топ-30 – в 2014-2017-м, а еще в 2011-м и 2003-м.

● Самая низкая позиция первой ракетки России по итогам сезона – 50-я. Ее занимал Теймураз Габашвили в 2015-м.

● Если отбросить Шевченко и Котова, то всего два российских игрока завершали сезон в топ-100 лишь однажды.

Это Константин Кравчук – №85 по итогам 2016-го. В том сезоне он выиграл два «Челленджера», а еще на трех дошел до финала.

И Андрей Столяров – №81 по итогам 2001-го. Уроженец Сочи тогда вышел в третий круг «Уимблдона», а в Кубке Дэвиса обыграл пятую ракетку мира Магнуса Нормана – правда, в уже ничего не решавшем матче.

Сафин – один из двух игроков, которые ведут 2:0 в личке с Джоковичем. Второго вы точно не назовете

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Фото: /TIMOTHY A. CLARY / AFP, kena betancur / AFP, TOUSSAINT KLUITERS / ANP / AFP, Yun long / Imaginechina / Imaginechina via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP