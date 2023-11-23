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7 теннисистов из России завершили год в топ-100 – это рекорд! Мы подняли цифры с 1991-го

Михаил Южный Михаил Южный
рейтинги рейтинги
ATP ATP
Роман Сафиуллин Роман Сафиуллин
Даниил Медведев Даниил Медведев
Павел Котов Павел Котов
Алекс Богомолов Алекс Богомолов
Карен Хачанов Карен Хачанов
Игорь Куницын Игорь Куницын
Евгений Кафельников Евгений Кафельников
Марат Сафин Марат Сафин
Андрей Рублев Андрей Рублев
Аслан Карацев Аслан Карацев
Александр Шевченко Александр Шевченко
Дмитрий Турсунов Дмитрий Турсунов
Николай Давыденко Николай Давыденко
Игорь Андреев Игорь Андреев
Андрей Кузнецов Андрей Кузнецов
Евгений Донской Евгений Донской
Константин Кравчук Константин Кравчук
Теймураз Габашвили Теймураз Габашвили
Теннис Теннис

Нашли много интересного.

За последние годы мы уже привыкли к большому присутствию российских теннисистов в топ-10 – Даниил Медведев и Андрей Рублев там плотно закрепились, а в этом году был период, когда к ним присоединился Карен Хачанов. Впервые в истории в десятке оказались сразу три игрока из России.

Но в 2023-м появилась и глубина. Сразу семь российских теннисистов завершили сезон в топ-100:

● Медведев – №3;

● Рублев – №5;

● Хачанов – №15;

Аслан Карацев – №35;

Роман Сафиуллин – №39;

Александр Шевченко – №49;

Павел Котов – №67.

По сравнению с прошлым годом в сотню ворвались 22-летний Шевченко (пока еще не перешедший в Казахстан) и 25-летний Котов. Оба в этом году впервые вышли в финалы ATP: Шевченко – в Меце, а Котов – в Стокгольме. Оба выиграли по 16 матчей в туре – у Шевченко до 2023-го таких побед не было вообще, а у Котова набралось всего две.

В целом семь игроков в топ-100 по итогам сезона – это повторение рекорда. Столько же было в 2008-м.

А если посмотреть каждый сезон с 1991-го, то получится вот такая картина.

Что интересного можно выделить?

● После распада СССР у России всегда был как минимум один игрок в топ-100 по итогам сезона. Причем всего один завершил год в сотне только однажды, а еще три раза это сделала пара Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Во все остальные сезоны в топ-100 было три российских теннисиста или больше.

● Кафельников – лидер по количеству сезонов, завершенных в качестве российского №1. У него таких восемь. На втором месте Медведев и Давыденко – по пять.

● В целом 12 разных теннисистов бывали первой ракеткой России по итогам сезона. Среди них – Андрей Кузнецов, Теймураз Габашвили и Алекс Богомолов-младший.

● С Богомоловым ситуация вообще интересная. Он начал сезон-2011 как американец, российское гражданство получил 25 ноября, а разрешение выступать за сборную – 1 декабря. При этом последний турнир, на котором можно было получить рейтинговые очки, в том сезоне завершился 4 декабря – это был финал Кубка Дэвиса, тогда еще влиявший на рейтинг ATP.

Так что Богомолов завершил сезон первой ракеткой России, пробыв россиянином всего пару недель. Если бы сроки чуть сдвинулись, российским №1 оказался бы 35-я ракетка мира Южный.

● В этом году третий раз в истории два россиянина завершили сезон в топ-5. Ранее такое случалось в 2021-м и 2000-м, когда Сафин был вторым, а Кафельников – пятым.

● 2023-й стал 19-м сезоном, по итогам которого первая ракетка России входит в топ-10.

● При этом наши теннисисты никогда не завершали год первой ракеткой мира. Зато Медведев (2021), Сафин (2000) и Кафельников (1999) по разу были №2 по итогам сезона.

● Всего шесть раз российский №1 по итогам сезона не входил в топ-30 – в 2014-2017-м, а еще в 2011-м и 2003-м.

● Самая низкая позиция первой ракетки России по итогам сезона – 50-я. Ее занимал Теймураз Габашвили в 2015-м.

● Если отбросить Шевченко и Котова, то всего два российских игрока завершали сезон в топ-100 лишь однажды.

Это Константин Кравчук – №85 по итогам 2016-го. В том сезоне он выиграл два «Челленджера», а еще на трех дошел до финала.

И Андрей Столяров – №81 по итогам 2001-го. Уроженец Сочи тогда вышел в третий круг «Уимблдона», а в Кубке Дэвиса обыграл пятую ракетку мира Магнуса Нормана – правда, в уже ничего не решавшем матче.  

Сафин – один из двух игроков, которые ведут 2:0 в личке с Джоковичем. Второго вы точно не назовете

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Фото: /TIMOTHY A. CLARY / AFP, kena betancur / AFP, TOUSSAINT KLUITERS / ANP / AFP, Yun long / Imaginechina / Imaginechina via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP

7 комментариев

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sined2000
Почему-то то не упомянуто что все эти 7 игроков были в финалах в этом году. Это ещё более уникальное достижение.
+6
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SKA Rostov1992
Почему в инфографике за 2009 год нет Сафина. Он завершал карьеру в самом конце сезона и точно тогда в ходил в топ-100. Если память не изменят примерно 7 десятке стоял.
+2
0
+2
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SKA Rostov1992
Ответ Павел Ниткин
Сезон закончился 6 декабря - вместе с Кубком Дэвиса. И Сафина в рейтинге от 7 декабря уже не было https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankDate=2009-12-7&countryCode=RUS&rankRange=1-100
Не согласен совсем с Вашей логикой. В рейтинге от 30.11.2009 Сафин стоит 61 ракеткой мира. Все личные турниры на тот момент уже завершились, Марат абсолютно весь сезон провёл в ранге игрока топ-100. Логично, что его удалили из рейтинга по окончанию сезона, так как он завершил карьеру и все об этом знали, включая руководство ATP. Статья конечно Ваша, но Сафин де-факто и де-юре по итогам сезона 2009 игрок топ-100.
+2
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Кот под ногами майора
Спасибо. Всегда хотелось иметь под рукой такую стату
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sined2000
Столярова вообще не помню
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Павел Ниткин
Автор
Ответ SKA Rostov1992
Почему в инфографике за 2009 год нет Сафина. Он завершал карьеру в самом конце сезона и точно тогда в ходил в топ-100. Если память не изменят примерно 7 десятке стоял.
Сезон закончился 6 декабря - вместе с Кубком Дэвиса. И Сафина в рейтинге от 7 декабря уже не было https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankDate=2009-12-7&countryCode=RUS&rankRange=1-100
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