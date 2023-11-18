Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем
Проблемный соперник.
Два года назад Даниил Медведев уже играл с Янником Синнером на итоговом турнире в Турине. Тогда россиянин отыграл два матчбола, а по ходу третьего сета зевал – что ему припомнили итальянские болельщики.
На плакате написано: «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?»
Там Медведев проиграл Синнеру два финала – хотя до этого взял все шесть личных встреч.
В этот раз на итоговом они встретились в полуфинале, и Медведев снова проиграл – 3:6, 7:6(4), 1:6.
***
Что же такого сделал Синнер, чтобы так развернуть соперничество с Медведевым.
1. Во второй половине сезона итальянец чуть-чуть поменял движение на подаче. В результате все показатели на ней повысились – скорость, точность, процент попадания первым мячом, процент выигранных геймов на подаче, процент отыгранных брейк-пойнтов.
Против Медведева, например, в первом сете сложилась парадоксальная ситуация: Синнер проигрывал борьбу на задней линии, но выигрывал борьбу подач. С учетом того, как Даниил умеет подавать в залах, это было неожиданно.
Итог – Медведев не сделал ни одного брейка и вообще заработал всего два брейк-пойнта.
2. Подача помогает и с другим – готовить первый удар после нее. И Синнер в матчах с Медведевым этот первый удар все чаще делает с лета. Для сравнения – в первых двух матчах против Даниила в этом сезоне он сходил к сетке 10 раз в сумме, а в Пекине и Вене уже 33.
В матче на итоговом он оказывался у сетки 17 раз. И выиграл там 14 очков.
3. Янник в целом стал агрессивнее. Например, на приеме он теперь стоит ближе к задней линии – и принимает активнее, чаще заставляет соперников выковыривать мяч из ног, посылая его туда, пока они еще не вышли из движения. Медведев не стал исключением.
4. С форхенда Синнер разрывает весь турнир – это очень страшный удар.
Правда, Медведев в этом матче тоже выбрал насилие и первые два сета лупил справа даже сильнее итальянца. Средняя скорость его форхенда составляла 131 км/ч, а на тай-брейке – вообще 135.
5. Интересной была динамика с бэкхенда. В начале матча Даниил спокойно забивал Синнера в левый угол – и тот в попытках выбиться допускал очень много невынужденных.
Но при счете 1:2 и 40:0 на подаче Медведева итальянец попал вот такую плюшку слева по линии – 153 км/ч.
И этот удар буквально перевернул весь сет. Потому что после него Медведев наошибался на брейк.
И в дальнейшем тактика забивания Синнера в левый угол работала уже не так эффективно – потому что тот поймал этот удар по линии. Он не всегда клал его настолько феерично, но глубину и точность находил. И это позволяло менять динамику разменов.
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Несмотря на все трудности, которые Синнер создавал Медведеву, Даниил выиграл второй сет за счет сверхагрессивного тай-брейка. И в третьем он выглядел фаворитом.
Но в первом же гейме на подаче он наошибался с форхенда, а на третьем брейк-пойнте дал двойную.
И после брейка Медведев начал кипеть. Проиграв очко на приеме в следующем гейме, он бросил ракетку.
А потом еще как будто требовал, чтобы кто-то из зрителей спустился с ним разобраться.
После этого Медведев выиграл всего один гейм. Он все больше ошибался, а Синнер наоборот начал летать – и в конце матча уже разрывал.
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Итальянец выиграл восьмой подряд матч против топ-10 и впервые вышел в финал итогового турнира.
Там он сыграет с Новаком Джоковичем или Карлосом Алькарасом.
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Фото: East News/Tiziana FABI / AFP
Будет и Джоком на равных играть и с Алькарасом!
А Медведю спасибо за сезон! Просто он сильно устал!
Да и нервничать он стал уже под конец матча.
Понять где то можно.
Да и всё таки Даниил не Рублёв, с его драмами.
Ну а мне бы хотелось, чтобы Синнеру достался в финале Джокович, он в отличие от Дани фиг ему проиграет дважды подряд, чтобы включал, голову и думал в следующий раз)))
Не скрываю своей неприязни, но и злорадства не испытываю. Вот на AO на него поставить можно будет - его сравнивают с (беспозвоночным) осьминогом, но я бы скорее с теми представителями фауны, что сбрасывают шкуру и "снова как новенькие и даже лучше".
Но в камментах жалкие хейтеры беснуются.
Тем более, что до этого Медведев слился Алькарасу, скажем так, не упираясь. Не хотел выходить на Новака в полуфинале. Ну вот и получил Синнера, и огреб от него по делу. А Синнер молоток, не стал сливаться Руне. Так что результат, объективно, по заслугам.
И если Медведев хочет больших побед, пусть сделает правильный вывод по результатам этого турнира.
Но выдать отдельный супер матч и затащить пару мастесов он ещё сможет.
давайте лучше эту статью,оптимизма побольше