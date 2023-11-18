Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

Проблемный соперник.

Два года назад Даниил Медведев уже играл с Янником Синнером на итоговом турнире в Турине. Тогда россиянин отыграл два матчбола, а по ходу третьего сета зевал – что ему припомнили итальянские болельщики.

На плакате написано: «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?»

Там Медведев проиграл Синнеру два финала – хотя до этого взял все шесть личных встреч.

В этот раз на итоговом они встретились в полуфинале, и Медведев снова проиграл – 3:6, 7:6(4), 1:6.

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Что же такого сделал Синнер, чтобы так развернуть соперничество с Медведевым.

1. Во второй половине сезона итальянец чуть-чуть поменял движение на подаче. В результате все показатели на ней повысились – скорость, точность, процент попадания первым мячом, процент выигранных геймов на подаче, процент отыгранных брейк-пойнтов.

Против Медведева, например, в первом сете сложилась парадоксальная ситуация: Синнер проигрывал борьбу на задней линии, но выигрывал борьбу подач. С учетом того, как Даниил умеет подавать в залах, это было неожиданно.

Итог – Медведев не сделал ни одного брейка и вообще заработал всего два брейк-пойнта.

2. Подача помогает и с другим – готовить первый удар после нее. И Синнер в матчах с Медведевым этот первый удар все чаще делает с лета. Для сравнения – в первых двух матчах против Даниила в этом сезоне он сходил к сетке 10 раз в сумме, а в Пекине и Вене уже 33.

В матче на итоговом он оказывался у сетки 17 раз. И выиграл там 14 очков.

3. Янник в целом стал агрессивнее. Например, на приеме он теперь стоит ближе к задней линии – и принимает активнее, чаще заставляет соперников выковыривать мяч из ног, посылая его туда, пока они еще не вышли из движения. Медведев не стал исключением.

4. С форхенда Синнер разрывает весь турнир – это очень страшный удар.

Правда, Медведев в этом матче тоже выбрал насилие и первые два сета лупил справа даже сильнее итальянца. Средняя скорость его форхенда составляла 131 км/ч, а на тай-брейке – вообще 135.

5. Интересной была динамика с бэкхенда. В начале матча Даниил спокойно забивал Синнера в левый угол – и тот в попытках выбиться допускал очень много невынужденных.

Но при счете 1:2 и 40:0 на подаче Медведева итальянец попал вот такую плюшку слева по линии – 153 км/ч.

И этот удар буквально перевернул весь сет. Потому что после него Медведев наошибался на брейк.

И в дальнейшем тактика забивания Синнера в левый угол работала уже не так эффективно – потому что тот поймал этот удар по линии. Он не всегда клал его настолько феерично, но глубину и точность находил. И это позволяло менять динамику разменов.

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Несмотря на все трудности, которые Синнер создавал Медведеву, Даниил выиграл второй сет за счет сверхагрессивного тай-брейка. И в третьем он выглядел фаворитом.

Но в первом же гейме на подаче он наошибался с форхенда, а на третьем брейк-пойнте дал двойную.

И после брейка Медведев начал кипеть. Проиграв очко на приеме в следующем гейме, он бросил ракетку.

А потом еще как будто требовал, чтобы кто-то из зрителей спустился с ним разобраться.

После этого Медведев выиграл всего один гейм. Он все больше ошибался, а Синнер наоборот начал летать – и в конце матча уже разрывал.

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Итальянец выиграл восьмой подряд матч против топ-10 и впервые вышел в финал итогового турнира.

Там он сыграет с Новаком Джоковичем или Карлосом Алькарасом.

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Фото: East News/Tiziana FABI / AFP