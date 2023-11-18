С миру по Нитке
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Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

ATP ATP
ATP Finals ATP Finals
Янник Синнер Янник Синнер
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Проблемный соперник.

Два года назад Даниил Медведев уже играл с Янником Синнером на итоговом турнире в Турине. Тогда россиянин отыграл два матчбола, а по ходу третьего сета зевал – что ему припомнили итальянские болельщики.

На плакате написано: «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?»

Там Медведев проиграл Синнеру два финала – хотя до этого взял все шесть личных встреч.

В этот раз на итоговом они встретились в полуфинале, и Медведев снова проиграл – 3:6, 7:6(4), 1:6.

***

Что же такого сделал Синнер, чтобы так развернуть соперничество с Медведевым.

1. Во второй половине сезона итальянец чуть-чуть поменял движение на подаче. В результате все показатели на ней повысились – скорость, точность, процент попадания первым мячом, процент выигранных геймов на подаче, процент отыгранных брейк-пойнтов.

Против Медведева, например, в первом сете сложилась парадоксальная ситуация: Синнер проигрывал борьбу на задней линии, но выигрывал борьбу подач. С учетом того, как Даниил умеет подавать в залах, это было неожиданно.

Итог – Медведев не сделал ни одного брейка и вообще заработал всего два брейк-пойнта.

2. Подача помогает и с другим – готовить первый удар после нее. И Синнер в матчах с Медведевым этот первый удар все чаще делает с лета. Для сравнения – в первых двух матчах против Даниила в этом сезоне он сходил к сетке 10 раз в сумме, а в Пекине и Вене уже 33.

В матче на итоговом он оказывался у сетки 17 раз. И выиграл там 14 очков.

3. Янник в целом стал агрессивнее. Например, на приеме он теперь стоит ближе к задней линии – и принимает активнее, чаще заставляет соперников выковыривать мяч из ног, посылая его туда, пока они еще не вышли из движения. Медведев не стал исключением.

4. С форхенда Синнер разрывает весь турнир – это очень страшный удар.

Правда, Медведев в этом матче тоже выбрал насилие и первые два сета лупил справа даже сильнее итальянца. Средняя скорость его форхенда составляла 131 км/ч, а на тай-брейке – вообще 135.

5. Интересной была динамика с бэкхенда. В начале матча Даниил спокойно забивал Синнера в левый угол – и тот в попытках выбиться допускал очень много невынужденных.

Но при счете 1:2 и 40:0 на подаче Медведева итальянец попал вот такую плюшку слева по линии – 153 км/ч.

И этот удар буквально перевернул весь сет. Потому что после него Медведев наошибался на брейк.

И в дальнейшем тактика забивания Синнера в левый угол работала уже не так эффективно – потому что тот поймал этот удар по линии. Он не всегда клал его настолько феерично, но глубину и точность находил. И это позволяло менять динамику разменов.

***

Несмотря на все трудности, которые Синнер создавал Медведеву, Даниил выиграл второй сет за счет сверхагрессивного тай-брейка. И в третьем он выглядел фаворитом.

Но в первом же гейме на подаче он наошибался с форхенда, а на третьем брейк-пойнте дал двойную.

И после брейка Медведев начал кипеть. Проиграв очко на приеме в следующем гейме, он бросил ракетку.

А потом еще как будто требовал, чтобы кто-то из зрителей спустился с ним разобраться.

После этого Медведев выиграл всего один гейм. Он все больше ошибался, а Синнер наоборот начал летать – и в конце матча уже разрывал.

***

Итальянец выиграл восьмой подряд матч против топ-10 и впервые вышел в финал итогового турнира.

Там он сыграет с Новаком Джоковичем или Карлосом Алькарасом.

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Фото: East News/Tiziana FABI / AFP

52 комментария

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outsideofsociety
медведь за 1.5 ляма мог бы и пободаться, слил кучу очков, испортил игру деструктивным поведением... как-то странно что к 27 годам, профессионал ещё не поборол эту детскую вспыльчивость, после чего всё идёт рулём по одному месту...
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Великий Алонсо
Просто Синнер лучше как теннисист. Медведеву очень повезло взять Шлем в ту эпоху, когда уже не было Надаля и Федерера, но ещё не появились Алькарас и Синнер, а Джокович был не в лучшей форме.
+41
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volens-docens
Пока именно Синнер держит этот Итоговый на более или менее приличном уровне - остальные играют не особо, и никому, в общем-то, ничего по этому поводу не предъявишь, ведь сезон всех измотал. Яннику надо отдать должное - он очень сильно вырос за последнее время. Даже его смехотворно ботанический поначалу внешний вид и неспортивно угловатые движения постепенно преображаются, и перед нами предстаёт настоящий атлет-профессионал.
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volens-docens
Ответ Великий Алонсо
Просто Синнер лучше как теннисист. Медведеву очень повезло взять Шлем в ту эпоху, когда уже не было Надаля и Федерера, но ещё не появились Алькарас и Синнер, а Джокович был не в лучшей форме.
Ну, как сказать не в лучшей форме... В форме-то он был отличной, просто тот день по каким-то объяснимым или необъяснимым причинам выпал из общего ряда.
+12
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Ваганов Фидаиль
Синнер еще покажет себя.
Будет и Джоком на равных играть и с Алькарасом!
А Медведю спасибо за сезон! Просто он сильно устал!
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто Грешник сегодня был лучше по игре и победил заслуженно. Подачей в важные моменты он решал. Наверняка Медведев был не очень в порядке, потому что вызывал на корт врача или физио. Но даже без этого Синнер просто играл лучше
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Bayern2004
Ответ outsideofsociety
медведь за 1.5 ляма мог бы и пободаться, слил кучу очков, испортил игру деструктивным поведением... как-то странно что к 27 годам, профессионал ещё не поборол эту детскую вспыльчивость, после чего всё идёт рулём по одному месту...
Он старался,но пороху не хватило.
Да и нервничать он стал уже под конец матча.
Понять где то можно.
Да и всё таки Даниил не Рублёв, с его драмами.
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costa0545
И всё так я не буду промывать косточки Даниилу, играл в целом не плохо, но он явно не в наилучший свой теннис, как он это может, посмотрим в следующем году , всё таки приручил и посадил Синнер Даню на цепь или нет, если сравнивать весь сезон Медведев более ровно от играл весь сезон в отличии от Яника, по этому посмотрим как там будет, а Даня в этом году провёл один из лучших сезонов, конечно не лучший, но всё равно очень хороший и даже от части он меня удивил, не ожидал, что он воскреснет, после плохого прошлого сезона)))
Ну а мне бы хотелось, чтобы Синнеру достался в финале Джокович, он в отличие от Дани фиг ему проиграет дважды подряд, чтобы включал, голову и думал в следующий раз)))
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afry
Ответ Lokobush07
Медведев просто ниже классом, профессионалы не могут проигрывать три игры подряд настолько безнадежно одному и тому же сопернику. Тут вопросы уже и к Медведеву с его психикой и к тренеру тоже.
Какого же класса Синнер, если проиграл до этого 6 раз?) И заметте, в течение двух лет и на разных покрытиях, а выиграл он три матча в течение месяца, когда Медведев откровенно на спаде.
+7
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Кот под ногами майора
Ответ pizzatcarizza
Аналитика потрясающая, на Евроспорт экспертом еще не позвали?)
У него друзья смеются. Какие ещё нужны аргументы?)
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Кот под ногами майора
Устал. Не хватает ему физики на весь сезон, а так год получился более чем хорошим. Пусть отдыхает, заслужил. Волнительно, конечно, за следующий сезон, но... посмотрим. Синнер в последние пару месяцев прям очень хорош. Любопытно, куда его это приведет
+4
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pizzatcarizza
Ответ Миша Миша
Я давно про это писал ))). У меня Медведев среди друзей смех вызывает. Незаслуженно первой ракеткой Мира стал. Ну , а выигранный шлем - это заслуга Новака ,который перегорел морально впервые в карьеры. Видно , что войти в историю , как победитель всех шлемов за год , сильно надавило на его психику. Но как показало время , Новак только сильней стал , что не скажешь про Медведева.Вроде у Медведева все есть , но нет главного - это прогресса
Аналитика потрясающая, на Евроспорт экспертом еще не позвали?)
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Кот под ногами майора
Ответ pizzatcarizza
да переживать не за что. Вот после итоговых с результатом 0:3 можно была, а сейчас ну такое. Синнер и Карлос только теперь грозная сила, а так все по прежнему)
В прошлом году он и играл в группе прилично вполне, не скажу, что отлетал и т.д., тем обиднее тогда было
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pizzatcarizza
Ответ Кот под ногами майора
Устал. Не хватает ему физики на весь сезон, а так год получился более чем хорошим. Пусть отдыхает, заслужил. Волнительно, конечно, за следующий сезон, но... посмотрим. Синнер в последние пару месяцев прям очень хорош. Любопытно, куда его это приведет
да переживать не за что. Вот после итоговых с результатом 0:3 можно была, а сейчас ну такое. Синнер и Карлос только теперь грозная сила, а так все по прежнему)
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justbored
"И в третьем он выглядел фаворитом." В глазах кого, за счёт чего? Второй сет вытащил на (последних оставшихся) зубах откровенно.

Не скрываю своей неприязни, но и злорадства не испытываю. Вот на AO на него поставить можно будет - его сравнивают с (беспозвоночным) осьминогом, но я бы скорее с теми представителями фауны, что сбрасывают шкуру и "снова как новенькие и даже лучше".
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Tursus
Выигрывать нужно было первый сет, а потом и матч. Медведев его просто подарил Синнеру, у которого игра совсем не шла, но они словно соревновались, кто больше ошибется. Даня у сетки запорол три-четыре абсолютно выигрышных мяча, подарил Синнеру гейм про 40:0. Так нельзя играть на итоговом. А потом Синнер корячился, терпел, складывался пополам, но старался и тащил все, что мог. А Даниил, по обыкновению, психанул, и всё было решено.
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Ёж, которому понятно
Столько экспертов тут было, что Медведеву нужно сливать матч и выходить на Синнера, а не Джоковича...
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rdyabin@icloud.com
Даня проиграл один матч. Более сильному сопернику. Здесь и сейчас.
Но в камментах жалкие хейтеры беснуются.
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Artmen007
Ответ volens-docens
Ну, как сказать не в лучшей форме... В форме-то он был отличной, просто тот день по каким-то объяснимым или необъяснимым причинам выпал из общего ряда.
Ой, да ладно. Весь тот us open Джокер боролся и был не стабилен. Физики не хватило целый год уровень держать. 3 тбш подряд, очень сильно но могло быть Легендарно
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Lokobush07
Ответ afry
Какого же класса Синнер, если проиграл до этого 6 раз?) И заметте, в течение двух лет и на разных покрытиях, а выиграл он три матча в течение месяца, когда Медведев откровенно на спаде.
Синнер прогрессирует, это дураку понятно, в то время когда некоторые звезды спят на своих лаврах.Я не удивлюсь , если Синнер возьмет турнир
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Tursus
Ответ Ваганов Фидаиль
Синнер еще покажет себя. Будет и Джоком на равных играть и с Алькарасом! А Медведю спасибо за сезон! Просто он сильно устал!
Синнер не покажет себя на дистанции, у него организм не очень приспособлен к постоянным нагрузкам.
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Кот под ногами майора
Ответ Levaevich
Смотря что ты веладываешь в это понятие
Смотря что вы вкладываете. Вот три игрока с тех пор брали шлемы, они топ. Остальные - так себе. По моим критериям Медведев топ-игрок, самый настоящий
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Alex__S
Ответ Rumov
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Ну, может не следует быть столь категоричным, но с самой мыслью соглашусь. То же самое, и в гораздо большей степени касается Рублева. Ни один большой чемпион ( не только в теннисе) не пришёл к своим главным победам, не научившись проигрывать. И извлекать из поражений порой больше пользы, чем из побед.
Тем более, что до этого Медведев слился Алькарасу, скажем так, не упираясь. Не хотел выходить на Новака в полуфинале. Ну вот и получил Синнера, и огреб от него по делу. А Синнер молоток, не стал сливаться Руне. Так что результат, объективно, по заслугам.
И если Медведев хочет больших побед, пусть сделает правильный вывод по результатам этого турнира.
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pizzatcarizza
Ответ Кот под ногами майора
А ещё ментальный гигант. Ну вот в финале был не гигант. Но вообще гигант
Как бы они жили без переобувки)
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Кот под ногами майора
Ответ pizzatcarizza
Величайший может все, даже шлем подарить)
А ещё ментальный гигант. Ну вот в финале был не гигант. Но вообще гигант
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pizzatcarizza
Ответ Кот под ногами майора
Новак - гений, конечно. Так все семь матчей на турнире подстроить... Сверхчеловек
Величайший может все, даже шлем подарить)
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Кот под ногами майора
Ответ pizzatcarizza
Да и шлем это заслуга Новака) Мне еще понравилось, что он стал сильнее, а у Дани 0 прогресса. Такой сок мозга конечно ахаха
Новак - гений, конечно. Так все семь матчей на турнире подстроить... Сверхчеловек
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Volodka
Ответ Rumov
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А ты не подумал о том, чтомудаки на трибунах всегда первыми хамят
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sonny91
Ответ Великий Алонсо
Просто Синнер лучше как теннисист. Медведеву очень повезло взять Шлем в ту эпоху, когда уже не было Надаля и Федерера, но ещё не появились Алькарас и Синнер, а Джокович был не в лучшей форме.
джокович был в нормальной форме, просто его раздавила ответственность перед взятием годового шлема. австралию медведев тоже должен был брать если бы походу легкого матча не возомнил себя теннисным эстетом и добровольно отказался от своей лучшей игры которая давала ему титул. но с тем что синнер лучше я согласен. медведев еще брал всех своей необычной манерой а когда все ее изучили то стало трудно
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Санитар-волк
Что я и предвидел. Слил предыдущий матч, чтобы избежать встречи с Джоковичем, профукал настрой. "Мудрец", блин.
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Duck Nightingale
Когда обещал съесть свою треуголку в случае его победы, я просто знал, что мне не придется.
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Levaevich
Ответ Кот под ногами майора
Только три топовых игрока. Понятно.
Смотря что ты веладываешь в это понятие
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Кот под ногами майора
Ответ Levaevich
Так о том и речь. никто не говорит, что он плохой игрок и тд. наоборот Даня многим симпатичен, просто одно время у нас была надежда, что у нас появился Реальный топ, который будет забирать шлемы и активно щемить нынешнюю элиту. К сожалению эти надежды не оправдались. Вот и всё. Но выдать отдельный супер матч и затащить пару мастесов он ещё сможет.
Только три топовых игрока. Понятно.
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Levaevich
Ответ Кот под ногами майора
А кто взял, кроме Джоковича, Надаля и Алькараса? Были у Даниила отличные матчи и отличные турниры против топовых соперники. И мастерсы брал, в том числе на грунте (кому расскажи, не поверят). Ну не выиграет больше вообще ничего, и что? И так карьера удалась, а с его данными - даже очень удалась
Так о том и речь. никто не говорит, что он плохой игрок и тд. наоборот Даня многим симпатичен, просто одно время у нас была надежда, что у нас появился Реальный топ, который будет забирать шлемы и активно щемить нынешнюю элиту. К сожалению эти надежды не оправдались. Вот и всё.
Но выдать отдельный супер матч и затащить пару мастесов он ещё сможет.
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Кот под ногами майора
Ответ Levaevich
ну а сколько шлемов он с тех пор взял?
А кто взял, кроме Джоковича, Надаля и Алькараса? Были у Даниила отличные матчи и отличные турниры против топовых соперники. И мастерсы брал, в том числе на грунте (кому расскажи, не поверят). Ну не выиграет больше вообще ничего, и что? И так карьера удалась, а с его данными - даже очень удалась
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Levaevich
Ответ Alexander2022
После АО уже были подобные предсказания, когда вылетел из 10-ки
ну а сколько шлемов он с тех пор взял?
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Alexander2022
Ответ Levaevich
Похоже со след сезона, Даню в топовых матчах мы будем видеть всё реже. А то и вообще не будем.
После АО уже были подобные предсказания, когда вылетел из 10-ки
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Дима Миронов
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/3200394.html?sl=1
давайте лучше эту статью,оптимизма побольше
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Кот под ногами майора
Ответ Tursus
Синнер не покажет себя на дистанции, у него организм не очень приспособлен к постоянным нагрузкам.
Есть подозрения на некоторую хрустальность, да. Надеюсь, что как-то прокачается и это ему мешать не будет, игрок отличный
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Кот под ногами майора
Ответ pizzatcarizza
Как бы они жили без переобувки)
Ага, в полночь кареты превращаются в тыквы, а прогрессирующие супертопы - в днарей
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goodloser
Ответ МОН66
бинго, медведев просто среднячок,,
Точно. На данный момент Медведев середнячок в топ-5.
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Rumov
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Volodka
Думаю за матч Синнер устал говорить про себя, спасибо Даниил.)
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goodloser
После матча с Алькарасом Медведев сказал, что он играл с ним на 8.5 по десятибалльной шкале, но малость приукрасил картину. На самом деле он играл вполсилы и получилось где-то на 5. А вот с Синнером он действительно играл на 8.5, но этого не хватило, потому что Синнер в Турине очень хорош.
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