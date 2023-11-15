Рублев пугает гневом – разбил себе колено в кровь. Нанес шесть ударов ракеткой
А еще кричал и ругался.
Андрей Рублев во втором туре группы на итоговом турнире ATP проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6) и лишился шансов на выход в полуфинал.
И этот матч стал еще одной демонстрацией чрезвычайной и пугающей эмоциональности россиянина.
Когда он первый раз проиграл подачу при счете 5:5, у него было сразу три мощных выплеска. Сначала он кричал после приема навылет от Алькараса.
Потом швырнул ракетку в корт, и ее пришлось менять.
А после ошибки на брейк-пойнте уже новой ракеткой шесть раз зарядил себе по колену.
У него в итоге пошла кровь, которую пришлось вытирать полотенцем.
Дальше таких жестоких срывов уже не было, но он все равно кричал.
А еще тряс рукой, на которую упал в прошлом матче.
Когда он второй раз проиграл подачу во второй партии, гнева уже не осталось. Во время перехода он просто накрылся полотенцем – и было ощущение, что под ним плакал.
В итоге он проиграл последние 12 очков в матче.
В последнее время Рублев вообще все время выглядит человеком, который на корте находится на грани нервного срыва. Он может взорваться из-за малейших проблем. И на фоне его тенденции к насилию над собой за него всегда страшно.
Есть опасение, что когда-нибудь он нанесет себе серьезную травму. Ведь такое уже было – в 2019-м он пропускал грунтовый сезон, потому что после поражения сломал руку об дверь – когда по ней бил.
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Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Надаль, к примеру, играл в 5 финалах на Уиме(из которых 2 выиграл)... А итоговый в зале взять так и не смог