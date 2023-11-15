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Рублев пугает гневом – разбил себе колено в кровь. Нанес шесть ударов ракеткой

ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
ATP Finals ATP Finals
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

А еще кричал и ругался.

Андрей Рублев во втором туре группы на итоговом турнире ATP проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6) и лишился шансов на выход в полуфинал.

И этот матч стал еще одной демонстрацией чрезвычайной и пугающей эмоциональности россиянина.

Когда он первый раз проиграл подачу при счете 5:5, у него было сразу три мощных выплеска. Сначала он кричал после приема навылет от Алькараса.

Потом швырнул ракетку в корт, и ее пришлось менять.

А после ошибки на брейк-пойнте уже новой ракеткой шесть раз зарядил себе по колену.

У него в итоге пошла кровь, которую пришлось вытирать полотенцем.

Дальше таких жестоких срывов уже не было, но он все равно кричал.

А еще тряс рукой, на которую упал в прошлом матче.

Когда он второй раз проиграл подачу во второй партии, гнева уже не осталось. Во время перехода он просто накрылся полотенцем – и было ощущение, что под ним плакал.

В итоге он проиграл последние 12 очков в матче.

В последнее время Рублев вообще все время выглядит человеком, который на корте находится на грани нервного срыва. Он может взорваться из-за малейших проблем. И на фоне его тенденции к насилию над собой за него всегда страшно.

Есть опасение, что когда-нибудь он нанесет себе серьезную травму. Ведь такое уже было – в 2019-м он пропускал грунтовый сезон, потому что после поражения сломал руку об дверь – когда по ней бил.

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Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

27 комментариев

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Бене Гессерит
Ужас, Медведев плаксивый, этот вообще истерит без тормозов
+15
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Александр Аствацатуров
Южного не переплюнет
+4
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maximus388
Тут на лицо ярко выраженное затянувшееся психическое расстройство. Видимо, что-то из детства. Напрочь отсутствует самоконтроль. Стыдно за его поведение.
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Анаис_Анаис
Ответ Юрий Соломатин
Прочел, погуглил и удивился, что свою подругу избил другой теннисист.
У Рублёва агрессия по отношению к себе и чувство вины и недовольства собой. Я думаю, в повседневной жизни он мухи не обидит.
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Кот под ногами майора
Ответ Генадий Адамов
Жаль, что его нельзя было заманить на Рому Сафиуллина, второе место, как минимум бы здесь взял в группе, ну а Андрею, надо жениться, совсем нет самоконтроля
А Сафиуллин-то каким боком? Рублёв, значит, на остатках своей психической энергии титулы брал, четвертьфиналы свои собрал на ТБШ, а вместо него Рому? При всём уважении
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Кот под ногами майора
Были моменты в матче, когда Андрею прям не повезло. Например, во втором сете в первом же гейме, когда мяч от Алькараса летел в аут, но зацепил сетку и попал в корт. В итоге Андрей, подававший вполне на уровне, поплыл, Карлос забрал гейм. Вот эти малейшие "не повезло" у Андрея достигают размеров греческой трагедии, из-за чего он не теряет концентрацию и не может вернуться в игру. Вообще ощущение, что он этот матч ещё во встрече с Даниилом проиграл. Типа всё пропало. Психолог нужен хороший, конечно. Этот селф-харм до добра не доведёт.
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Tomtit
Похоже это уже не вылечить. Печалька.(((
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Dmitriy Korotkov
Я себе так 4 раза руку ломал)
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Akselrod Andrei
Ну в целом было видно, что кроме подачи у него ВООБЩЕ ничего не получалось. Такой беспомощности я как будто давно не видел. У меня бы тоже подгорело, если бы оказался в такой ситуации. Так что просто - очень жаль
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sashati
Да ладно, у всех бывают плохие дни, матчи, жены) - надо жить!
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лишний повод смотреть матчи Андрея. Включаешь и ждёшь, на какой минуте начнётся самое интересное )
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Юрий Соломатин
Прочел, погуглил и удивился, что свою подругу избил другой теннисист.
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Берни Парент
У меня всё отчётливей складывается впечатление, что Андрей выходит на корт словно на каторжные работы. Отрицательные эмоции практически всегда превалируют, причём, что странно, даже в матчах, которые складываются в его пользу. Рублёв умудряется отыскать негатив К СЕБЕ(!) чуть ли не по любому поводу. Именно к себе, что, на мой зрительский взгляд со стороны, является ключевой проблемой. И это печально. Разговоры о привлечении психолога для помощи Андрею в пользу бедных. Результата не будет, до тех пор пока Рублёв не изменит своё восприятие происходящего на корте. А это уже, вероятно, черты характера. Так что, проблема гораздо серьёзней, чем казалось ранее. Как говорится, попробуй поменяйся, когда тебе далеко за двадцать лет. На подобное способны исключительно сильные личности. Если у Андрея получится, то буду рад.
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goodloser
В соответствии с правилами, судья при кровотечении обязан был остановить игру и вызвать врача, чтобы закрыть рану. Он этого не сделал, и это серьёзный прокол.
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Tomtit
Ответ Dmitriy Korotkov
Я себе так 4 раза руку ломал)
Жесть. При игре в теннис?
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Наталья Кузнецова
Ответ Бене Гессерит
Ужас, Медведев плаксивый, этот вообще истерит без тормозов
С каждым может случится, когда сливаешь катку.
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sashati
Ответ Бене Гессерит
Ужас, Медведев плаксивый, этот вообще истерит без тормозов
Плаксивость от французов) Как переехал Даня к ним, так и начал.. Зато Джокович как Ельцин - император оркестров!
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Vitalii-Just
Ответ costa0545
Честно говоря, надо что-то в этой ситуации уже делать, как-то попытаться разобраться исправить эти срывы, правда как это сделать, не знаю, есть ли какие то способы , но это обязательно надо решить, а то что он Алькарасу проиграл так это не удивительно, первую игру он Звереву проиграл, потому что игровой практики у него мало, в последнее время, и не привык к этому покрытию, а сейчас уже освоился, просто удивительно, что он жаловался на быстрые корты на итоговом, при условие, что он Уимблдон выиграл в этом году)))
Трава и хард(пусть и супер быстрый) это всё равно разные покрытия+ Уим проводится на открытом воздухе, а здесь зал...
Надаль, к примеру, играл в 5 финалах на Уиме(из которых 2 выиграл)... А итоговый в зале взять так и не смог
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Omniscius
Ответ Vitalii-Just
Трава и хард(пусть и супер быстрый) это всё равно разные покрытия+ Уим проводится на открытом воздухе, а здесь зал... Надаль, к примеру, играл в 5 финалах на Уиме(из которых 2 выиграл)... А итоговый в зале взять так и не смог
Трава Уима медленнее туринского харда (как и мельбурнского) и близка по скорости к харду ЮСО, только верхом имеет еще низкий и непостоянный отскок. Плюс трава идет сразу после РГ, куда Рафа всегда старался подойти на пике формы, и этой формы часто хватало и дальше. А Итоговый в конце сезона, когда он уже выдыхался или ломался.
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Vitalii-Just
Ответ Omniscius
Трава Уима медленнее туринского харда (как и мельбурнского) и близка по скорости к харду ЮСО, только верхом имеет еще низкий и непостоянный отскок. Плюс трава идет сразу после РГ, куда Рафа всегда старался подойти на пике формы, и этой формы часто хватало и дальше. А Итоговый в конце сезона, когда он уже выдыхался или ломался.
Да, я думаю. что проводись итоговый на харде. но не в зале: Надаль бы его бы выиграл. Всё таки были финалы у него. С Федей в 2010 3х сетовик и с Новаком в 2013...
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costa0545
Честно говоря, надо что-то в этой ситуации уже делать, как-то попытаться разобраться исправить эти срывы, правда как это сделать, не знаю, есть ли какие то способы , но это обязательно надо решить, а то что он Алькарасу проиграл так это не удивительно, первую игру он Звереву проиграл, потому что игровой практики у него мало, в последнее время, и не привык к этому покрытию, а сейчас уже освоился, просто удивительно, что он жаловался на быстрые корты на итоговом, при условие, что он Уимблдон выиграл в этом году)))
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Генадий Адамов
Ответ Кот под ногами майора
А Сафиуллин-то каким боком? Рублёв, значит, на остатках своей психической энергии титулы брал, четвертьфиналы свои собрал на ТБШ, а вместо него Рому? При всём уважении
Да понятно, но не тянет он здесь и сейчас
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SP M
Ну нахер!... не, ну ты видел?! ©
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