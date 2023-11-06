Соболенко хотела сыграть со Швентек и узнать, кто №1 в мире. Итог – взяла 5 геймов

Жесткая проверка.

Ига Швентек проводит очень странный сезон.

С одной стороны, она лидер тура по выигранным матчам (67), финалам (8) и титулам (5). На «Ролан Гаррос» она выиграла четвертый турнир «Большого шлема». Ни на одном турнире за год она не проиграла раньше четвертьфинала.

С другой стороны, она собирает трофеи не так активно, как в великом 2022-м, и после US Open потеряла первую строчку рейтинга. Поэтому многим кажется, что сезон она проводит неудачный.

Швентек это явно задевало. В интервью польским медиа она говорила, что под конец пребывания на вершине рейтинга у нее было ощущение, что все уже ждут ее падения. И указывала на отсутствие логики у тех, кто критикует ее сезон: «Я выиграла ТБШ и еще несколько турниров, а мы говорим о неудачах. Парадокс, с которым мне трудно смириться».

Но потеряв первую строчку, Швентек как будто освободилась. Как она сама говорила: «После US Open я поняла, что нужно заняться более важными вещами. Иногда полезнее расслабиться. Я немного поменяла настрой – сосредоточилась на том, что хочу улучшиться как игрок».

И что в итоге? 10 побед подряд и рекордно уверенный проход в финал итогового турнира WTA – Швентек проиграла всего 19 геймов (столько же, сколько Жюстин Энен в 2007-м). Пять из них – в полуфинале против Арины Соболенко, которая и сместила ее с вершины (6:3, 6:2).

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После того, как Соболенко стала №1 в мире, она не раз говорила, что настоящим показателем класса будет завершение сезона на первой строчке.

Итоговый стал для нее вторым турниром в новом статусе. И до его начала был один сценарий, который гарантировал ей первое место рейтинга по итогам года независимо от результатов Швентек: ей нужно было пройти группу максимум с одним поражением, а потом выйти в финал.

С задачей в группе она справилась, а в полуфинале вышла как раз на конкурентку в борьбе за первую строчку. Перед матчем Арина была настроена решительно: «Как я уже говорила на US Open, мне не хотелось, чтобы она проиграла. Я очень хотела с ней встретиться, чтобы определить, кто №1 в мире».

Теперь ответ очевиден – Швентек полностью переиграла Соболенко.

Она доминировала в борьбе приема и подачи. Например, она на первом мяче выиграла 81% розыгрышей, а Соболенко – только 70. Еще мощнее разрыв на второй подаче – 65% против 33%. И нужно учитывать, что вообще-то вторая подача Швентек – одно из редких уязвимых мест в ее игре. Но Арина не смогла этим воспользоваться.

А вот Швентек даже на плотные подачи Соболенко отвечала еще более плотными приемами – и в итоге начинала очень много розыгрышей в позиции доминирования.

Полька не уступала сопернице в агрессии, но воплощала желание забивать качественнее – закончила матч с «+4» в разнице ударов навылет и невынужденных ошибок. У Соболенко этот показатель составил «-9».

И это еще нет статистики по вынужденным ошибкам, которые Соболенко допускала в ответ на то, как соперница играла вращением, направлением, углами. Есть ощущение, что их было намного больше, чем она выжимала из Швентек сама.

В общем, если считать этот матч показателем того, кто сейчас №1 в мире, то Соболенко еще нужно очень много работать.

Правда, при желании репрезентативность этого матча можно поставить под сомнение – в конце концов, он прошел на плохом корте Канкуна, с его странными отскоками, ветром и ямами. И Соболенко была главным критиком этого корта – так что ей явно на нем было некомфортнее, чем сопернице. Возможно, в идеальных условиях того же US Open матч закончился иначе.

С другой стороны, умение адаптироваться – тоже показатель класса. И Швентек в этом тоже оказалась сильнее.

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Чтобы официально вернуться на первую строчку рейтинга, Швентек еще нужно обыграть Джессику Пегулу в финале.

В личных встречах она ведет 5:3.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier