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Самсонова – ураган! Перебила Рыбакину и вышла в крупный финал

Людмила Самсонова Людмила Самсонова
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
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Дальше – Швентек.

Людмила Самсонова на этой неделе рассказала, что после «Уимблдона» изменила настрой – начала играть для себя и перестала на себя давить ожиданиями. И результаты впечатляют – во второй половине 2023-го она вышла в полуфинал пятисотника в Вашингтоне и в финал тысячника в Монреале. А еще трижды обыграла соперниц из топ-5.

На тысячнике в Пекине у нее тоже успех – в субботу она победила №5 в мире Елену Рыбакину (7:6(7), 6:3) и вышла в финал.

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Самсонова теперь ведет 4:0 в личных встречах с Рыбакиной. Как она обыграла ее в Пекине?

1. Людмила – одна из немногих, кто может перебить Рыбакину. И в этом матче она в основном владела инициативой. По официальной статистике у нее 33 виннерса и 33 невынужденных ошибки. У Рыбакиной все намного скромнее – 7 ударов навылет и 13 ошибок.

2. У Самсоновой очень хорошо работала красивая комбинация – придавила Рыбакину за заднюю линию и в угол, укоротила. Дропшоты проходили красивейшие.

3. В силовых разменах, когда Рыбакина тоже пыталась ее двигать, Людмила держалась классно. Особенно впечатляло, как она переводит слева кроссом, проворачивая корпус и бедра.

4. У Рыбакиной возникали очень большие проблемы, когда она не попадала первую подачу – потому что Самсонова сразу бросалась в атаку. Например, реализованный сетбол в первой партии был как раз таким – вторая подача, и Людмила мощными форхендами выжала ошибку.

5. В конце первого сета у Самсоновой был период, когда она начала многовато ошибаться. Но там очень помогла подача – при счете 5:6 она отыграл сетбол подачей в корпус, сковавшей Рыбакину. И вообще на первом мяче россиянка выиграла 76% – очень хорошая цифра.

В целом это была силовая борьба, и Самсонова в ней оказалась мощнее и агрессивнее.

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В финале Самсонова встретится с Игой Швентек. В личных встречах она уступает 0:2 и в этом году в Дубае взяла у польки всего один гейм.

И на этом турнире Швентек в сумасшедшей форме.

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Фото: Gettyimages.ru/Yanshan Zhang

10 комментариев

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Levsha.D
классный теннис от Самсоновой. Даже улыбаться себе не разрешала будто))
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Александра Стенмарк
Прекрасно! Есть возможность побороться и взять реванш! Даже если шансы не велики. Людмиле успехов в предстоящем матче и Удачи!
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Сергей48
Просто прекрасно! 👌 Но, не соглашусь с теми, кто отдал победу в финале польке? 🧐Людмила по игре интереснее и сильнее на сегодня… титул нужно забирать завтра🏆
+1
0
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Sutekh Hexen
Ответ Mortimer1
Швентек давно уже не торт. Самсонова должна легко забирать финал
Смех.
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Marat
Обычно когда над Людмилой стоит давление , она испаряется с корта, исчезает , пару ударов ошибка, сетка , невероятно зажимается, да и вообще женский теннис абсолютно не предсказуем, могут слиться и та и другая, все зависит от того с какой ноги встала
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Галымжан Кулумбаев
А смысл влетит Кепке
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