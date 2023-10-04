Мирра Андреева полтора сета возила 5-ю ракетку мира – и проиграла. Как так?

Уступила Рыбакиной.

16-летняя Мирра Андреева была очень близка к первой в карьере победе над соперницей из топ-10 и первому четвертьфиналу на уровне основного тура. В матче с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Пекине она вела 6:2, 4:2, и казалось, что владела полным игровым преимуществом.

Но после этого она проиграла 10 из 11 геймов – включая 9 подряд. Матч закончился 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Почему так вышло?

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Андреева уже очень хорошая теннисистка, но этот сезон показывает, что ей тяжело с топами, которые умеют стабильно и сильно бить – атаковать и не мазать. Поэтому главный вопрос перед матчем звучал так: как она будет справляться с мощью и скоростью ударов Рыбакиной?

Первые полтора сета казалось, что очень даже хорошо.

1. Андреева давила разнообразием – было ощущение, что каждый второй-третий удар она играет с высотой отскока, вращением, направлением. И Рыбакина никак не могла поймать ритм.

2. У Мирры проходили хорошие контратаки – например, когда Рыбакина забегала под право и разгоняла мяч ударом по линии, она отвечала таким же плотным ударом в противоход и выбивала соперницу из позиции.

3. Хорошей оборонительной фишкой были резаные кроссы справа. Андреева посылала их достаточно низко и широко, Рыбакиной приходилось идти на рискованные удары по линии – и она часто не попадала.

4. В атаке Мирра тоже была хороша – при возможности выбивала себе короткие мячи и с них заколачивала.

5. Еще она классно подавала – очень разнообразно, не давала сопернице два одинаковых мяча подряд. Впечатляло то, как четко она использует подачу в корпус, чтобы сковать Рыбакину, не дать ей размахнуться с приема.

6. И у нее был очень высокий процент первой подачи – во втором сете он, например, достигал 78%. И это были не мягенькие подачи лишь бы попасть, а острые, атакующие.

7. Но самое важное – Рыбакина очень много ошибалась. В провальном первом сете у нее было 16 невынужденных ошибок и еще 7 вынужденных. Во втором она тоже сыпала подарками, не справляясь с глубиной.

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А со счета 2:4 во втором сете Рыбакина просто стала Рыбакиной. Можно быть сколько угодно разнообразной (как Андреева), но если соперница вдруг начинает лупить и все попадать – с ней сделать что-то очень трудно.

Именно это и произошло.

После второго сета у Рыбакиной было 22 виннерса и 26 невынужденных ошибок. После третьего – 37 к 34. То есть за партию из семи геймов она забила 15 мячей навылет при всего восьми невынужденных.

И самое мощное, что к счету 4:0, когда в принципе уже стало понятно, чем все кончится, у нее была всего одна ошибка.

Андрееву даже трудно в чем-то винить. Ведь когда Рыбакина превращается в неудержимую, остановить ее не может даже Ига Швентек – лучшая теннисистка последних двух лет.

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Фото: Gettyimages.ru/Emmanuel Wong, Fred Lee