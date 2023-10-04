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Мирра Андреева полтора сета возила 5-ю ракетку мира – и проиграла. Как так?

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Мирра Андреева Мирра Андреева
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Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Теннис Теннис

Уступила Рыбакиной.

16-летняя Мирра Андреева была очень близка к первой в карьере победе над соперницей из топ-10 и первому четвертьфиналу на уровне основного тура. В матче с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Пекине она вела 6:2, 4:2, и казалось, что владела полным игровым преимуществом.

Но после этого она проиграла 10 из 11 геймов – включая 9 подряд. Матч закончился 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Почему так вышло?

***

Андреева уже очень хорошая теннисистка, но этот сезон показывает, что ей тяжело с топами, которые умеют стабильно и сильно бить – атаковать и не мазать. Поэтому главный вопрос перед матчем звучал так: как она будет справляться с мощью и скоростью ударов Рыбакиной?

Первые полтора сета казалось, что очень даже хорошо.

1. Андреева давила разнообразием – было ощущение, что каждый второй-третий удар она играет с высотой отскока, вращением, направлением. И Рыбакина никак не могла поймать ритм.

2. У Мирры проходили хорошие контратаки – например, когда Рыбакина забегала под право и разгоняла мяч ударом по линии, она отвечала таким же плотным ударом в противоход и выбивала соперницу из позиции.

3. Хорошей оборонительной фишкой были резаные кроссы справа. Андреева посылала их достаточно низко и широко, Рыбакиной приходилось идти на рискованные удары по линии – и она часто не попадала.

4. В атаке Мирра тоже была хороша – при возможности выбивала себе короткие мячи и с них заколачивала.

5. Еще она классно подавала – очень разнообразно, не давала сопернице два одинаковых мяча подряд. Впечатляло то, как четко она использует подачу в корпус, чтобы сковать Рыбакину, не дать ей размахнуться с приема.

6. И у нее был очень высокий процент первой подачи – во втором сете он, например, достигал 78%. И это были не мягенькие подачи лишь бы попасть, а острые, атакующие.

7. Но самое важное – Рыбакина очень много ошибалась. В провальном первом сете у нее было 16 невынужденных ошибок и еще 7 вынужденных. Во втором она тоже сыпала подарками, не справляясь с глубиной.

***

А со счета 2:4 во втором сете Рыбакина просто стала Рыбакиной. Можно быть сколько угодно разнообразной (как Андреева), но если соперница вдруг начинает лупить и все попадать – с ней сделать что-то очень трудно.

Именно это и произошло.

После второго сета у Рыбакиной было 22 виннерса и 26 невынужденных ошибок. После третьего – 37 к 34. То есть за партию из семи геймов она забила 15 мячей навылет при всего восьми невынужденных.

И самое мощное, что к счету 4:0, когда в принципе уже стало понятно, чем все кончится, у нее была всего одна ошибка.

Андрееву даже трудно в чем-то винить. Ведь когда Рыбакина превращается в неудержимую, остановить ее не может даже Ига Швентек – лучшая теннисистка последних двух лет.

Сафин – один из двух игроков, которые ведут 2:0 в личке с Джоковичем. Второго вы точно не назовете

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Фото: Gettyimages.ru/Emmanuel Wong, Fred Lee

14 комментариев

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kamilla mka12
Вроде,всё логично. Лена не просто так в топ-5. А у Мирры все ещё впереди
+8
-1
+7
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Eugenie Nation
Возила 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+9
-3
+6
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AurelioDeLaurentis
Ответ Сергей48
Мира повзрослеет и станет совсем другой💪 Дело времени…5-ая ракетка, унесла ноги, только из за нехватки сил и опыта, у очень молодой соперницы) Мирра, взросления, здоровья и удачи!
унесла ноги ???
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
+6
-3
+3
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Oleg Nikolaev
Мирра - спринтер, если не удается взять нахрапом - проиграет
Она еще ребёнок. Конечно сил не хватает .
+3
-1
+2
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nick-basil
В женском туре , как и в мужском, есть "большая тройка"- Святек-Рыбакина-Соболенка.
+2
-2
0
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nick-basil
Кто-куда-чего возил? На то и большие чемпионы, чтоб лупить остальной народ
+1
-1
0
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Pasha0403
Рыбакина клевая
+1
-1
0
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Михаил Загалов
У Мирры все впереди... А Лене мои поздравления!!!
0
0
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Oleg Nikolaev
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Она еще ребёнок. Конечно сил не хватает .
Сил ей хватает, а вот опыта нет
0
0
0
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