У Дианы Шнайдер первый финал WTA – а ей всего 19! Она не хочет менять гражданство и всегда играет в косынке

Диана Шнайдер прорывается в топ. За последние месяцы 19-летняя россиянка сначала вышла в первый полуфинал WTA в карьере (в Гамбурге в конце июля), а на этой неделе – в дебютный финал.

В китайском Нинбо она прошла Камиллу Рахимову, Петру Квитову, а в полуфинале разгромила такую же молодую и талантливую Линду Фрухвиртову – 6:4, 6:1.

Это была идеальная демонстрация ее тенниса – силового и яростного, который строится на мощнейшем леворуком форхенде и постоянном давлении. За матч она наколотила 24 виннерса – большую часть как раз с форхенда. И при этом допустила всего 13 невынужденных ошибок.

А что еще нужно знать о Шнайдер?

В этом году дебютировала в топ-100, а в юниорах взяла два «Больших шлема»

Диана была очень успешной юниоркой. В комбинированном рейтинге, где учитываются результаты и в одиночке, и в паре, она максимум поднималась на третью строчку. На одиночных «Больших шлемах» ее лучший результат – это два полуфинала. А в паре у нее есть два титула на таком уровне.

Во взрослом туре Шнайдер начала прорыв в прошлом году – взяла три профессиональных титула и пробилась в топ-300. В ноябре в мексиканском Монтевидео она выиграла крупнейший трофей в карьере – WTA 125K, аналог «Челленджера».

Этот год Шнайдер начала с отличного выступления на Australian Open, где прошла квалификацию и дебютировала на взрослом «Большом шлеме». Там она прошла первый круг, а во втором взяла первый сет у шестой ракетки мира Марии Саккари. Она тогда играла так хорошо и задорно, что гречанка даже жаловалась судье – якобы Шнайдер камонила ей прямо в лицо. Диана ответила, что специально в лицо не кричала ни разу.

После этого Шнайдер дебютировала в топ-100. Сейчас она стоит 85-й.

Выступала за американский университет, но не хочет менять гражданство

Шнайдер не только профессиональная теннисистка, но и студентка – в этом году она играла за команду университета Северной Каролины. Дебют в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) состоялся после Australian Open, и она выиграла матчи в одиночке и паре. Но после этого сосредоточилась на WTA.

Поступление в университет было страховкой на случай полной изоляции российского тенниса. Свое решение Шнайдер объясняла так: «Когда «Уимблдон» не пустил российских игроков, я задумалась: вдруг другие турниры последуют примеру и потом вообще скажут, извините, русские и белорусы больше не смогут выступать на турнирах.

Меня эта мысль тронула, что я буду делать? Буду сидеть, тренироваться, но как поддерживать свой уровень без турниров, тренеров и всех нужд? Если я буду в колледже, меня никто не сможет снять из-за национальности. Буду наигрывать опыт, поддерживать физическую и игровую форму».

На такую меру Шнайдер пошла, потому что не хотела менять гражданство – хотя ей и предлагали. Она рассказывала «Чемпионату»: «Мы часто обсуждаем это с нашими игроками, но я против. Я и родителям это говорила, и тренерам, которые меня пытались убедить. Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом страны. И это мое «я», которое не смогу перешагнуть».

Ее не убедили даже перспективы, которые может открыть другой паспорт: «Тренеры говорили, что я могу играть за другую страну, и тогда у меня будет больше возможностей. Потому что русских недолюбливают: не дают такие хорошие контракты, как европейцам или американцам.

Я работала с тренером из Казахстана, кто предлагал выступать за их страну. Но я не согласилась, потому что, когда такой тяжелый момент не только для нас, но и для всех людей, которые находятся в нашей стране, для наших спортсменов, нехорошо так делать. Я люблю нашу страну. Поэтому в будущем хочу выступать на Олимпийских играх под нашим флагом».

При этом во время Australian Open она рассказала Sports.ru, что многие считают, будто она уже получила второй паспорт: «Какие только слухи не ходят: что американское, еврейское и что уже паспорт готовый лежит. В комментариях после каждого интервью пишут, что у меня уже еврейский паспорт и мне только его взять, и что я уже еврейкой стала. Я не планировала и не планирую менять.

Пока у меня все есть, у меня есть возможность играть, я буду это делать за свой флаг. У меня даже мыслей нет, что я буду выступать на другую страну».

Колледж стал не только страховкой, но и возможностью прибавить – например, она говорила, что вообще по поводу тенниса доверяет только родителям и университетским тренерам.

«В колледже я сильно прибавила. Я знаю, как играть под давлением в сложные моменты, когда ты не думаешь, а двигаешься на автомате. Я научилась играть более агрессивно, лучше играть с лета, правильно играть в паре и экономить энергию. Над многим я еще работаю, но мне дали много информации, которую я буду использовать в будущем», – рассказывала она в июле.

Шнайдер всегда играет в олдскульной бандане – хотя какое-то время стеснялась

У Шнайдер уже есть собственная фишка – она всегда играет в бандане. Точнее – в косынке.

Косынка появилась в детстве – Шнайдер рассказывала, что ей было неудобно играть в кепке или визоре, потому что козырек мешал нормально видеть мяч. Но родители боялись, что под солнцем на корте она обгорит – поэтому в супермаркете ей купили платок, который она повязала на голову.

Сейчас подход серьезнее: «Я делаю все сама. Покупаю ткань и отправляю женщине, которая шьет для меня косынку нужного размера».

При этом какое-то время Шнайдер играла без косынки – потому что стеснялась других девочек в юниорском туре:

«Половина девочек говорили, что косынка им очень нравится. Но другая половина говорила, что я в ней плохо выгляжу. На самом деле, одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я плохо выгляжу и не должна ее надевать».

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За титул в Нинбо Шнайдер поборется с финалисткой «Уимблдона» Онс Жабер.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Darrian Traynor / Freier Fotograf; Patrick Hamilton/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AFP