18 комментариев

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Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

Новак Джокович Новак Джокович
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История о вечности.

Еще примерно 10 лет назад 30-летие для теннисистов считалось практически предпенсионным возрастом. Сейчас в мужском туре довольно много возрастных игроков высокого  класса – в топ-100, например, стоит 21 человек старше 30.

Но верхушка сейчас намного моложе. В топ-10 сейчас два 20-летних (Карлос Алькарас и Хольгер Руне), семь игроков не старше 25, а самый возрастной – это 27-летний Даниил Медведев.

 

Ну почти самый возрастной. Потому что еще есть 36-летний Новак Джокович – на этой неделе снова ставший первой ракеткой мира и в этом году выигравший три из четырех «Больших шлемов» и на «Уимблдоне» дошедший до финала.

Разговоры о смене поколений в теннисе идут постоянно. И эта смена уже произошла. Например, в этом году из 19 мужчин, вышедших в четвертьфинал «Большого шлема», Медведев и Джокович были самыми возрастными. И только на одном «Мастерсе» в полуфинале были игроки старше Даниила, но младше Новака – в Мадриде, где до 1/2 дошли Аслан Карацев и Ян-Леннард Штруфф.

Так что сейчас в целом в туре на высшем уровне преобладает поколение 25-летних и младше.

Но доминирует Джокович. Как так получилось, что его не могут выдавить из тура?

Джокович – уникум

Сейчас Джокович – третий по возрасту игрок топ-100. Старше него только 65-я ракетка мира Ришар Гаске (37 лет) и №40 Стэн Вавринка (38 лет).

Они конкурируют с молодыми, но не доминируют так, как Новак. Почему?

Ответ очевиден – Джокович один из величайших спортсменов в истории и по достижениям совершенно точно величайший теннисист.  

 

 

Если тезисно раскладывать его величие на составляющие, то получится примерно такой список:

1. Невероятный теннисный талант. Он проявляется в феноменальной способности развивать и обновлять игру. За последние 10 лет он прокачал атаку, стал мастером серв-энд-воллей (выходов к сетке сразу после подачи), превратил подачу в одну из лучших в туре.

2. Физическая подготовка. Когда мы обсуждали величие Джоковича с нашим шеф-редактором, он сказал, что у серба, наверное, идеальная антропометрия для тенниса. И в целом с этим трудно спорить.

Новак высокий (188 см), но при этом не настолько высокий, чтобы это мешало движению. Он худой и легкий, но при этом достаточно сильный, чтобы, например, выполнять удары под заднюю линию из очень тяжелых положений, когда это делается не всем корпусом, а только мышцами.

И несмотря на то, что у него сейчас бывает больше внешних проявлений усталости по ходу матчей и иногда возникают вопросы к его способности выдерживать длинные размены – достаточно вспомнить, как он рухнул на корт после розыгрыша из 31 удара в финале US Open, – он все равно всегда находит силы на концовки даже самых затяжных поединков.

 

3. Здоровье. У Джоковича практически не бывает травм – и даже в 36 он обходится без серьезных повреждений. Он прекрасно овладел искусством ухода за собственным телом – умеет нормировать нагрузки, умеет выходить на пик физических возможностей к самым важным турнирам. Да, методы у него бывают необычными, но для него это работает.

4. Разум. У Новака есть одна особенно удивительная черта, которая опять проявилась в финале US Open – в важные моменты он умеет не ошибаться. Вообще. Ни разу. Как бы сложно ни было. Он не ошибается в сложных ударах, не ошибается в решениях, не ошибается в реализации.

Тут вспоминается и то, что на «Ролан Гаррос» он не допустил ни одной невынужденной ошибки на тай-брейках.

Все это приводит к тому, что даже в 36 Джокович выглядит идеальным теннисистом. А идеального теннисиста победить очень сложно.

Молодежь не оправдывает ожиданий

Поскольку Новак уже немолодой теннисист, его сейчас частенько спрашивают о завершении карьеры. И на US Open он дал честный ответ:

«Наверное, я задумаюсь об этом, если молодые начнут надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов». Тогда я, наверное, скажу, что пора уходить. Но пока что я еще в игре».

И еще в 2021-м, когда Джокович был всего 17-кратным чемпионом «Больших шлемов», он сделал что-то в духе программного заявления о молодом поколении:

«Безусловно, они будут лидерами тенниса в будущем, нет сомнений, но я не собираюсь стоять здесь и все им отдавать (улыбается). Я заставлю их рвать задницы».

Ведь как в теннисе меняются топы? Либо старые сами перестают тянуть (из-за травм, усталости, возраста, потери интереса или чего-то еще), либо приходят более сильные и злые молодые, которые их вытесняют.

Трудно оценивать, насколько сильно молодые рвут задницы, но очевидно, что глобально сделать что-то с Джоковичем они пока не могут.

Сначала серб вместе с Надалем и Федерером перемололи поколение Димитрова.

 

Потом появилось поколение Медведева, Зверева и Циципаса – и сначала казалось очень многообещающим в плане прерывания доминирования старичков. Но у них на всех до сих пор один «Большой шлем» – медведевский US Open-2021. А сами представители поколения уже ближе к 30-летию, чем к 18-летию.

После перспективного начала их карьер выяснилось, что у кого-то психологические проблемы, а у кого-то в игре есть явные ограничения, не позволяющие остановить даже пожилого Джоковича.

Так что в плане восстановления естественного хода вещей – не предусматривающего то, что за три года ветеран тура выигрывает 7 из 12 «Больших шлемов» – главные надежды теперь на Карлоса Алькараса.

Кого Джокович обыгрывал в финалах «Больших шлемов»? Медведев теперь в компании с Надалем и Федерером

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18 комментариев

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Potors
У Джоковича скорее 7/10 за последние три года на ТБШ, чем 7/12. Проиграл он только три раза: в финалах Дане и Алькаразу, и в 1/4 Ролан Гарроса Надалю, всё.
Три поражения за три года.
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Кавабунга Шреддоголовый
Отлично помню эти слова Новака про "заставлю их рвать задницы". Вот только молодые больше понты кидают, а зад рвать не спешат. Надежда на Алькараса пока у него есть дикий атлетизм и пока он молод, а дальше на атлетизме не уедешь, тем более травмы есть уже сейчас. В плане ухода за своим телом Новаку нет равных и пока не предвидится.
Психологические проблемы от того, что все слишком нежными стали и на них посмотришь - детский сад, который нужно холить и лелеять и накидывать им спонсорских контрактов. А вот Новак это мужик, который сам возьмет то, что ему нужно. Но это лично мое мнение
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ mrs Bennet
Cтавлю минус за неумный(мягко выражаясь)заголовок в стиле боевика Крепкий орешек). Как то посерьезнее нельзя было выразиться?
Ну вообще-то это прямая речь Новака. Он именно этими словами говорил. Это было после Австралии-2021 где-то в середине февраля. Поищи эти слова
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sfrrrR
В той же в 6-ти часовой 5-ти сетовой рубке в финале Австралии с Надалем, Джокович наглядно показал как закалялась сталь. Это было аж 11 лет назад, а он до сих пор носится, бегает и выигрывает, охренеть.
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mr_ h2o
Ответ Potors
У Джоковича скорее 7/10 за последние три года на ТБШ, чем 7/12. Проиграл он только три раза: в финалах Дане и Алькаразу, и в 1/4 Ролан Гарроса Надалю, всё. Три поражения за три года.
Все верно. 7 из 10 это космос. При этом из оставшихся 2 из 3 финалов. Проигранные соперникам, которые показали одну из лучших своих игр. Ну и Надалю проиграть на РГ это обычное дело)
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Сергей48
Джокович, при отсутствии жесткой конкуренции и при сегодняшней своей спортивной форме, спокойно может играть лет до 45-48!👌
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mr_ h2o
Ответ mrs Bennet
У Медведева, Зверева и Циципаса все таки слишком высокий рост для тенниса, об этом говорится в начале статьи- об идеальной теннисной антропометрии, ведь все Биг4 были ниже 190 см. И вся это тройка, имевшая хорошие достижения, но выдающимися так и не стали. У Медведева была возможность обыграть Надаля в начале карьеры и стать лидером, но Дане не хватило запала на мое имхо. У Зверева диабет, поэтому выдерживать 5сетовики ему очень тяжело, ну а что мешало Степе никто не знает, может чрезмерная чувствительность.
Я думаю первое поражение Надалю совсем не критическое. Проявил характер, имел шанс. Был еще зеленым. Та победа была бы случайностью и могла взвалить большие ожидание слишком рано. Но вот проигрыш на АО это уже сильный удар. Даня был зрелым игроком с 1 шлемом, который мог закрепиться как сильнейший игрок поколения. Увы, не вышло. Проигрыш оставил много вопросов и откинул его сильно назад
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ mrs Bennet
Я их помню, но Новак же не журналист))
зато он все сказал так как есть. он назвал вещи своими именами без поганой политкорректности
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mr_ h2o
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Отлично помню эти слова Новака про "заставлю их рвать задницы". Вот только молодые больше понты кидают, а зад рвать не спешат. Надежда на Алькараса пока у него есть дикий атлетизм и пока он молод, а дальше на атлетизме не уедешь, тем более травмы есть уже сейчас. В плане ухода за своим телом Новаку нет равных и пока не предвидится. Психологические проблемы от того, что все слишком нежными стали и на них посмотришь - детский сад, который нужно холить и лелеять и накидывать им спонсорских контрактов. А вот Новак это мужик, который сам возьмет то, что ему нужно. Но это лично мое мнение
Дело в том, что на фоне Новака мы смотрим под другим углом. Роджер просто был лучше в своем поколении, но джентельмен и в целом такой же «нежный» как и нынешнее поколение. Условно. Рафа сразу прибрал грунт к рукам и был тоже достаточно спокоен. Новак же сразу ворвался как на войну, не ждал когда кто-то уйдет, а забрал игрушки у других детей прямо из под носа. По характеру он больше подошел бы к баскетболу например или боксу и боям. Поэтому на фоне него остальные выглядят, такими нежными)
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Makhasamatman Buch
Нам нужен свой "Дух Хлебонасущенского", что после каждого выигранного матча, обновлял рекорды Джоковича
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mrs Bennet
У Медведева, Зверева и Циципаса все таки слишком высокий рост для тенниса, об этом говорится в начале статьи- об идеальной теннисной антропометрии, ведь все Биг4 были ниже 190 см. И вся это тройка, имевшая хорошие достижения, но выдающимися так и не стали. У Медведева была возможность обыграть Надаля в начале карьеры и стать лидером, но Дане не хватило запала на мое имхо. У Зверева диабет, поэтому выдерживать 5сетовики ему очень тяжело, ну а что мешало Степе никто не знает, может чрезмерная чувствительность.
+1
0
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Mike Ball
> за три года ветеран тура выигрывает 7 из 12 «Больших шлемов»
и это при том, что не некоторые его просто не допустили
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369
Да. фактура у Джока идеальная для тенниса. Плюс режимит он, во многом себе отказывая, так, что мало кто потянет. Ну и талант, куда же без него. Порою складывается впечатление, что сам дьявол в руки дал ему ракетку..
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ mr_ h2o
Дело в том, что на фоне Новака мы смотрим под другим углом. Роджер просто был лучше в своем поколении, но джентельмен и в целом такой же «нежный» как и нынешнее поколение. Условно. Рафа сразу прибрал грунт к рукам и был тоже достаточно спокоен. Новак же сразу ворвался как на войну, не ждал когда кто-то уйдет, а забрал игрушки у других детей прямо из под носа. По характеру он больше подошел бы к баскетболу например или боксу и боям. Поэтому на фоне него остальные выглядят, такими нежными)
Ок, это твое мнение
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