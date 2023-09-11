35 комментариев

С миру по Нитке
Блог

Джокович укрепляет величие: 24-й «Большой шлем», пачка рекордов и №1 в туре. В 36 лет!😱

US Open US Open
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
GOAT GOAT
Теннис Теннис

Феномен.

Новак Джокович – чемпион US Open! В финале серб обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6, 6:3.

По достижениям Джокович уже величайший игрок в истории тенниса. И теперь его наследие стало еще мощнее.

• Серб выиграл уже 24-й «Большой шлем». Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля уже на два титула.

• Более того, он повторил рекорд Маргарет Корт – которая выиграла больше всех одиночных «Шлемов» в истории. Но мы не устанем повторять – она часть взяла до Открытой эры, когда на ТБШ пускали только любителей, а еще у нее очень много побед на Australian Open, который тогда был очень слабым.

• Джокович выиграл третий «Большой шлем» в этом сезоне. Это уже четвертый такой год в его карьере – еще он брал 3 ТБШ в 2011-м, 2015-м и 2021-м. В мужском теннисе никто не проводил так много настолько результативных сезонов.

• Важно и то, что в этом году Новак вышел в финал на всех четырех «Шлемах» – уже третий раз в карьере (еще в 2015-м и 2021-м). Он повторил достижение Роджера Федерера.

• Серб стал шестым мужчиной, побеждавшим на US Open четыре раза. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).

• Если кто забыл, Джоковичу сейчас 36 лет. Так что он стал самым возрастным чемпионом US Open – побив рекорд Кена Роузуолла, установленный в 1970-м.

• Новак теперь старейший чемпион в истории двух «Больших шлемов» – еще на «Ролан Гаррос».

• Из своих 24 ТБШ ровно половину (12) Джокович выиграл после 30-летия. Естественно, это тоже рекорд.

• Джокович приближается к рекорду мужского тура и по общему количеству титулов – у него их теперь 96. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

• Победа над Медведевым в финале стала для него 252-й в матчах против топ-10 – еще один рекорд.

• Всего Новак выиграл уже 1076 матчей на уровне основного тура – больше только у Федерера (1251) и Коннорса (1274).

• А еще Джокович снова возглавит рейтинг – об этом стало известно еще после первого круга. Так что его ждет 390-я неделя на первой строчке. Он был №1 дольше кого-либо как в мужском, так и в женском туре.

Феномен.

Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Sinyavskiy
В финале серб обыграл Даниила Медведева – 6:0, 6:0, 6:0.

Эй, спортс ру!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfrrrR
Поговаривают, что когда проходила церемония награждения, на трибунах видели пугливо озирающегося по сторонам Вада со Спортса. В глубоко надвинутой на глаза кепке, капюшоне и в солнцезащитных очках. Видимо, инкогнито прилетел в штаты, чтоб поздравить императора Джоковича лично. А заодно и взять у него автограф (может, надеется и ещё какие ништяки перепадут). Молодец, так скоро и болеть за него будет. А может уже давно за него топит. Латентно.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergovih
А про 6:0 6:0 6:0 это троллинг какой то, или где то альтернативный финал проходил?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Логвинов
Великий Ноле!!!! 🇷🇸
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гоша Пугач
Мы живем в великую спортивную эпоху!!!
Жаль, что Ноле не выиграл Уимблдон в этом сезоне(
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Для Ноле теперь каждая победа - это очередной какой - нибудь рекорд!😄 Просто уникальный спортсмен и невероятный человек! 😄 Огромное уважение к его победам в таком возрасте над более молодыми соперниками! Уникум😄
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПЕНСИОНЕР
Глыба , конечно Глыба !!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iva_Nova
вот прямо таки 6:0 6:0 6:0?:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
GOAT!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Уникум.Живая легенда тенниса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
6:0, 6:0, 6:0. Это где такой матч проходил? Можно ссылку на трансляцию?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Герасимец
«Обыграл Медведева 6:0,6:0,6:0»
Отличная заготовка, только забыли поправить))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Величайший! Без всяческих сомнений!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ben Shelton
что ни говори а Даня реально крут был сегодня
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barsuk611
поменяйте ошибку в счёте, обыграл не 6:0 6:0 6:0
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Таймураз Гацалов
Новак конечно выдающийся спортсмен. просто слов нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
30 шлемов должен брать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
server34
Великий. В отличие от Надаля, который в основном клепал Ролан Гарос, Джокович имеет разнообразное количество трофеев.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vitcold
Величайший из Величайших Императоров Вселенной!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
1 БШ > 24.
И что ты написал 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mamapapaya
Как же обидно за подаренный финал уима карасю. Должен был Новак забирать, херней промаялся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альберт Акчурин
Как же он ебоshит...гений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gulnara Sadykova
Похоже мы со спортс. ру разный матч смотрели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Новак, с победой! 😄😄😄 Какой матч, какая игра! Ты лучший, ты Великий, ты Император тенниса! Продолжай в том же духе! Идемо!😄😄😄
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ zzzeeerrrooo
А так это по-твоему никому не нужному мнению По факту всем все понятно
По факту всем понятно, что у Лэйвера 2 БШ, в мужском теннисе столько ни у кого нет. Как и 200 карьерных одиночных титула.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий