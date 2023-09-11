35 комментариев

Феномен.

Новак Джокович – чемпион US Open! В финале серб обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6, 6:3.

По достижениям Джокович уже величайший игрок в истории тенниса. И теперь его наследие стало еще мощнее.

• Серб выиграл уже 24-й «Большой шлем». Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля уже на два титула.

• Более того, он повторил рекорд Маргарет Корт – которая выиграла больше всех одиночных «Шлемов» в истории. Но мы не устанем повторять – она часть взяла до Открытой эры, когда на ТБШ пускали только любителей, а еще у нее очень много побед на Australian Open, который тогда был очень слабым.

• Джокович выиграл третий «Большой шлем» в этом сезоне. Это уже четвертый такой год в его карьере – еще он брал 3 ТБШ в 2011-м, 2015-м и 2021-м. В мужском теннисе никто не проводил так много настолько результативных сезонов.

• Важно и то, что в этом году Новак вышел в финал на всех четырех «Шлемах» – уже третий раз в карьере (еще в 2015-м и 2021-м). Он повторил достижение Роджера Федерера.

• Серб стал шестым мужчиной, побеждавшим на US Open четыре раза. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).

• Если кто забыл, Джоковичу сейчас 36 лет. Так что он стал самым возрастным чемпионом US Open – побив рекорд Кена Роузуолла, установленный в 1970-м.

• Новак теперь старейший чемпион в истории двух «Больших шлемов» – еще на «Ролан Гаррос».

• Из своих 24 ТБШ ровно половину (12) Джокович выиграл после 30-летия. Естественно, это тоже рекорд.

• Джокович приближается к рекорду мужского тура и по общему количеству титулов – у него их теперь 96. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

• Победа над Медведевым в финале стала для него 252-й в матчах против топ-10 – еще один рекорд.

• Всего Новак выиграл уже 1076 матчей на уровне основного тура – больше только у Федерера (1251) и Коннорса (1274).

• А еще Джокович снова возглавит рейтинг – об этом стало известно еще после первого круга. Так что его ждет 390-я неделя на первой строчке. Он был №1 дольше кого-либо как в мужском, так и в женском туре.

Феномен.

Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez