С миру по Нитке
Блог

Гауфф в 19 взяла US Open! Вдохновилась хейтерами и сломала игру Соболенко в финале

Арина Соболенко Арина Соболенко
US Open US Open
WTA WTA
Коко Гауфф Коко Гауфф
Теннис Теннис

Пару месяцев назад в первом круге «Уимблдона» Коко Гауфф проиграла Софии Кенин – бывшей чемпионке Australian Open, некогда теннисистке топ-10, пережившей большой кризис. На тот момент 19-летняя Гауфф была седьмой ракеткой мира.

Это поражение ее настолько взбудоражило, что она переосмыслила свою игру и карьеру. В конце лета американка рассказывала: «Я провела много ночей в одиночестве, плакала, пыталась разобраться. Мне еще во многом нужно разобраться».

Кажется, она разобралась. После «Уимблдона» Гауфф выиграла 18 из 19 матчей и взяла крупнейшие титулы в карьере – сначала пятисотник в Вашингтоне, потом тысячник в Цинциннати, а теперь первый «Большой шлем».

В финале US Open она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

***

Гауфф ворвалась в большой теннис в 15 лет, когда вышла в четвертый круг US Open. Уже тогда было понятно, что она станет большой чемпионкой.

Но в последовавшие за этим четыре года в ее игре постоянно вскрывались какие-то недостатки. То возникали проблемы с подачей – и кучей двойных ошибок. То появлялись сомнения в настрое – что она слишком любит играть от обороны и недостаточно атакует.

Последней большой проблемой был форхенд – который легко ломался под давлением.

Но за последние полтора месяца Гауфф, кажется, разобралась со всем, во всем нашла нужный баланс.

И финал против Соболенко стал как будто бы воплощением всего, на что она способна на корте. Да, она прибавила в атаке. Да, она подтянула форхенд и превратила его в оружие. Да, она перестала выдавать пачки двойных.

Но после победы в четвертьфинале она не зря вспомнила баскетбольную присказку о том, что матчи выигрывает защита. Столкнувшись с невероятной атакой Соболенко, она поначалу ничего не могла ей противопоставить, но стремилась все тащить – и подготовила почву для последних двух сетов.

А в них она настолько ничего не отдавала Арине просто так, что та была вынуждена идти на все больший риск – и в итоге ее игра посыпалась. Гауфф была на корте везде, и Соболенко не могла найти надежный и стабильный способ выигрывать у нее очки. И это, конечно же, заслуга американки.

***

На церемонии награждения Гауфф завершила свою речь довольно странным пассажем: «И спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла пятисотник – и люди говорили, что это мой максимум. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что больше я ничего не выиграю.

И вот я взяла этот кубок.

Те, кто пытался залил мой огонь водой, вы только добавили в него бензина. И теперь я пылаю так ярко».

Трудно вспомнить игрока, в успехе которого была бы такая единогласная уверенность. Но если мысль о миллионах хейтеров по всему миру помогла ей добиться успеха – что ж, имеет право.

Главное, что теперь она чемпионка «Большого шлема». Всего в 19 лет.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Elsa; East News/AL BELLO, AP Photo/John Minchillo

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярош _БО
Думаю многие белорусы довольны, по крайней мере я точно)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugenie Nation
В 4 круг она вышла на дебютном шлеме, Уиме, исправьте. Обыграв там Винус в 15 лет кстати. А уже осенью выиграла свой первый титул на 250
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Да откуда нее хейтеры, милая девушка, без негатива на корте и после матчей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugenie Nation
Ниткин добавь видео
https://twitter.com/usopen/status/1700642287363981438?s=20
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А её уже многие списали ещё в конце прошлого-начале этого сезона, в 18 лет ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
гауф, я в тебя не верил. каюсь. и таки да - гауф читает соцсети. стопудово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий