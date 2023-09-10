Пару месяцев назад в первом круге «Уимблдона» Коко Гауфф проиграла Софии Кенин – бывшей чемпионке Australian Open, некогда теннисистке топ-10, пережившей большой кризис. На тот момент 19-летняя Гауфф была седьмой ракеткой мира.

Это поражение ее настолько взбудоражило, что она переосмыслила свою игру и карьеру. В конце лета американка рассказывала: «Я провела много ночей в одиночестве, плакала, пыталась разобраться. Мне еще во многом нужно разобраться».

Кажется, она разобралась. После «Уимблдона» Гауфф выиграла 18 из 19 матчей и взяла крупнейшие титулы в карьере – сначала пятисотник в Вашингтоне, потом тысячник в Цинциннати, а теперь первый «Большой шлем».

В финале US Open она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

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Гауфф ворвалась в большой теннис в 15 лет, когда вышла в четвертый круг US Open. Уже тогда было понятно, что она станет большой чемпионкой.

Но в последовавшие за этим четыре года в ее игре постоянно вскрывались какие-то недостатки. То возникали проблемы с подачей – и кучей двойных ошибок. То появлялись сомнения в настрое – что она слишком любит играть от обороны и недостаточно атакует.

Последней большой проблемой был форхенд – который легко ломался под давлением.

Но за последние полтора месяца Гауфф, кажется, разобралась со всем, во всем нашла нужный баланс.

И финал против Соболенко стал как будто бы воплощением всего, на что она способна на корте. Да, она прибавила в атаке. Да, она подтянула форхенд и превратила его в оружие. Да, она перестала выдавать пачки двойных.

Но после победы в четвертьфинале она не зря вспомнила баскетбольную присказку о том, что матчи выигрывает защита. Столкнувшись с невероятной атакой Соболенко, она поначалу ничего не могла ей противопоставить, но стремилась все тащить – и подготовила почву для последних двух сетов.

А в них она настолько ничего не отдавала Арине просто так, что та была вынуждена идти на все больший риск – и в итоге ее игра посыпалась. Гауфф была на корте везде, и Соболенко не могла найти надежный и стабильный способ выигрывать у нее очки. И это, конечно же, заслуга американки.

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На церемонии награждения Гауфф завершила свою речь довольно странным пассажем: «И спасибо всем, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла пятисотник – и люди говорили, что это мой максимум. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что больше я ничего не выиграю.

И вот я взяла этот кубок.

Те, кто пытался залил мой огонь водой, вы только добавили в него бензина. И теперь я пылаю так ярко».

Трудно вспомнить игрока, в успехе которого была бы такая единогласная уверенность. Но если мысль о миллионах хейтеров по всему миру помогла ей добиться успеха – что ж, имеет право.

Главное, что теперь она чемпионка «Большого шлема». Всего в 19 лет.

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa; East News/AL BELLO, AP Photo/John Minchillo