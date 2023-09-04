15 комментариев

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Итак, это все же случится – после US Open Ига Швентек потеряет первую строчку рейтинга, и Арина Соболенко станет новой первой ракеткой мира.

Швентек возглавила рейтинг 22 апреля 2022-го и проведет на вершине 75 недель подряд. Она выдала 12-й по продолжительности период пребывания в качестве №1 и вошла в топ-10 по общему количеству недель на первой строчке.

Но на US Open она не защитила прошлогодний титул – в четвертом круге уступила Алене Остапенко со счетом 6:3, 3:6, 1:6. А Соболенко было достаточно в Нью-Йорке выступить не хуже польки, чтобы стать 29-й первой ракеткой мира в истории WTA. Она в четвертом круге встретится с Дарьей Касаткиной.

Если Арина в понедельник проиграет, то будет обходить Швентек на 11 очков. Если уступит в четвертьфинале – на 201, в полуфинале – на 651, в финале – на 1071, а если возьмет титул – на 1771.

Путь к первой строке у Соболенко получился непростым, и один раз она остановилась буквально в сете от успеха.

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По итогам 2022-го Швентек отрывалась от второй ракетки мира на 6030 очков. А №2 на тот момент Онс Жабер было всего 5055. Соболенко до польки было вообще 7160 баллов.

Но в 2023-м Швентек на многих крупных турнирах выступила хуже, чем в прошлом сезоне. Она потеряла очки:

• на Australian Open (в 2022-м играла в полуфинале, в 2023-м – в четвертом круге);

• в Индиан-Уэллс (титул – полуфинал);

• в Майами (титул – пропустила турнир);

• в Риме (титул – снялась в четвертьфинале);

• на US Open (титул – 1/8 финала).

Правда, она улучшила результаты в Дубае, на «Уимблдоне», Монреале и Цинциннати, а еще дошла до финала в Мадриде, который в прошлом году проиграла.

Но Соболенко в сравнении с прошлым годом прибавила практически на всех крупных турнирах и начала мощно отыгрывать позиции. В итоге весной и летом она трижды могла стать №1.

• На «Ролан Гаррос». Соболенко тогда не подала на матч в полуфинале против Каролины Муховой, а Швентек в итоге взяла титул. Если бы они с Ариной встретились в финале, первая строчка рейтинга стояла бы на кону.

• На «Уимблдоне». Соболенко нужно было выйти в финал при условии, что Швентек проиграет раньше 1/2. Вторая часть исполнилась, а вот первая – нет, Арина проиграла в полуфинале, упустив преимущество в сет против Онс Жабер.

• В Монреале. Там Швентек ликвидировала шансы соперницы, выйдя в четвертьфинал.

А на US Open полька не смогла выступить лучше Соболенко – и потеряла звание лучшей теннисистки мира.

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При этом в 2023-м Швентек обходит Соболенко и по титулам (четыре против трех), и по финалам (шесть против пяти). Но по очкам, заработанным в этом сезоне, Соболенко лидирует с самого начала года – после победы на Australian Open.

Вообще белоруска проводит очень мощный сезон: выиграла первый «Большой шлем» в карьере, взяла титулы на тысячнике в Мадриде и в Аделаиде, сыграла в финалах в Индиан-Уэллс и Штутгарте. А еще она вышла в полуфинал на всех трех уже завершившихся «Шлемах». И поставила личный рекорд по количеству выигранных матчей.

Так что новый статус она полностью заслужила.

И по ходу сезона Соболенко говорила, что для нее важнее всего то, что будет в его конце: «Для меня важнее, какой ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты становишься первой, второй, поднимаешься, опять опускаешься. Я продолжу работать и сделаю все возможное, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира».

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa / Staff