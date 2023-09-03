10 комментариев

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Белка пришла на US Open! Они милые и умные, но вредные – вырубают электричество и интернет по всему миру

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«Крысы с шубами получше».

В субботу на US Open легенда Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд вышла в 1/8 финала, отыгравшись с 0:1 по сетам. Во второй партии случилось очень важное событие – на корт выбежала белка.

Сначала она пометалась за задней линией.

А потом решила, что ей пора уходить, запрыгнула на трибуны и свинтила, оставив теннисисток доигрывать матч.

На турнирах в Северной Америке белки появляются на корте не первый раз. Их там очень много – по некоторым данным, только в США популяция серых белок может достигать двух миллиардов особей. А всего там живет десяток видов белок.

Это очень умные грызуны с превосходной пространственной памятью. За год они делают тысячи схронов с едой на будущее и потом находят их не по запаху, а просто вспоминают, куда же они положили корм.

Кроме того, ученые проводили эксперименты: сделали устройство, которое выдавало белкам еду после того, как они нажмут на рычаг. Белки не только быстро разгадали головоломку, но еще и надолго зафиксировали решение – когда эксперимент повторили через 22 месяца, им понадобилось совсем немного времени, чтобы вспомнить, как добыть еду.

Умение адаптироваться помогает белкам процветать в городах, потому что они объедают кормушки для птиц и помойки. А в старые времена, когда не в каждом доме был холодильник и зимой продукты вывешивали за окно в сумках, белки добирались и до них.

При этом они далеко не такие милые, как кажутся на первый взгляд. Наоборот, если они чувствуют угрозу, то становятся довольно агрессивными и могу прокусить человеку палец. А еще даже в сытые времена они убивают и едят детенышей.

И они регулярно наносят огромный ущерб инфраструктуре.

Во-первых, они вредят частным домам – чтобы построить в них гнездо, они грызут изоляцию и проводку, что может привести к пожару.

Во-вторых, они довольно существенно бьют по экономике. Каждый год по всему миру фиксируются тысячи случаев, когда белки перегрызают провода, из-за чего люди остаются без электричества и интернета. И, например, в 2015-м в одном только американском штате Монтана белки нанесли экономике ущерб в $11 млн.

Даже есть сайт cybersquirrel1.com, который ведется как бы от лица белок, ведущих войну с людьми. Там на карте собраны разные операции, проведенные грызунами. Но при этом говорится: «У нас намного больше операций, чем указано на карте, но эти операции все еще засекречены».

И, к сожалению, данные на сайте не обновляются с 2019-го. Этому есть объяснение: «Наш министр пропаганды решил, что публикация материалов о наших операциях вредит нашему делу».

Бывший заместитель директор Агентства национальной безопасности США Джон Инглис даже говорил: «Я не думаю, что кибератака приведет к коллапсу энергетической системы вероятнее, чем природная катастрофа. И вообще сейчас главная угроза для энергетической системы США – это белки».

Неудивительно, что в «Сексе в большом городе» их назвали «крысами с шубами получше».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; unsplash.com/Transly Translation Agency

10 комментариев

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Gleb Stambrovskiy
Люди пришли со своим ЮС опен в ареал обитания белки. Они (люди) милые и умные ( иногда и не все), но вредные - вырубают леса и разрушают места обитания зверей. И очень часто ради развлечений и удовольствий, как в случае с ЮС опен в том числе.
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Max9999
Ответ Gleb Stambrovskiy
Люди пришли со своим ЮС опен в ареал обитания белки. Они (люди) милые и умные ( иногда и не все), но вредные - вырубают леса и разрушают места обитания зверей. И очень часто ради развлечений и удовольствий, как в случае с ЮС опен в том числе.
надо было эволюционировать, а не таблом щелкать. Глядишь свой юс опен замутили.
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Koulmann
Что такое "ущерб" в 11млн долларов от белок, если штат с населением в 1млн человек и ВВП в 51млрд посещают 10млн туристов, как раз в основном ради природы и животных.
Мелкий сопутствующий ущерб, не более. Если смотреть в контексте.
А автор пишет, как будто это какие-то безумные деньги.
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singsinner2
Ответ Koulmann
Что такое "ущерб" в 11млн долларов от белок, если штат с населением в 1млн человек и ВВП в 51млрд посещают 10млн туристов, как раз в основном ради природы и животных. Мелкий сопутствующий ущерб, не более. Если смотреть в контексте. А автор пишет, как будто это какие-то безумные деньги.
белки наносят ущерб не напрямую штату, а (в основном) конкретным частным лицам/компаниям для которых 11 млн это большие деньги из своего кармана.

знаю что в британии на белок большой зуб у заготовителей древесины-- они могут легко и быстро привести в нетоварный вид крупный лесной массив. впрочем, не все виды белок, а какието определенные пару видов
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Картман
Новость из литро-бола: "белочка" пришла...
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Max9999
это кошька!
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VasyaFilkin
Американские белки страшные, что ппц. У нас в Сибири гораздо красивее http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/11947943.131/0_7e0f2_3d792e1d_orig.jpg
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Pink Floyd1276
Белка - любимый грызун Кожевы
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Вадим Сидоров
А ещё едят живых птенцов
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