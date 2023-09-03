10 комментариев

«Крысы с шубами получше».

В субботу на US Open легенда Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд вышла в 1/8 финала, отыгравшись с 0:1 по сетам. Во второй партии случилось очень важное событие – на корт выбежала белка.

Сначала она пометалась за задней линией.

А потом решила, что ей пора уходить, запрыгнула на трибуны и свинтила, оставив теннисисток доигрывать матч.

На турнирах в Северной Америке белки появляются на корте не первый раз. Их там очень много – по некоторым данным, только в США популяция серых белок может достигать двух миллиардов особей. А всего там живет десяток видов белок.

Это очень умные грызуны с превосходной пространственной памятью. За год они делают тысячи схронов с едой на будущее и потом находят их не по запаху, а просто вспоминают, куда же они положили корм.

Кроме того, ученые проводили эксперименты: сделали устройство, которое выдавало белкам еду после того, как они нажмут на рычаг. Белки не только быстро разгадали головоломку, но еще и надолго зафиксировали решение – когда эксперимент повторили через 22 месяца, им понадобилось совсем немного времени, чтобы вспомнить, как добыть еду.

Умение адаптироваться помогает белкам процветать в городах, потому что они объедают кормушки для птиц и помойки. А в старые времена, когда не в каждом доме был холодильник и зимой продукты вывешивали за окно в сумках, белки добирались и до них.

При этом они далеко не такие милые, как кажутся на первый взгляд. Наоборот, если они чувствуют угрозу, то становятся довольно агрессивными и могу прокусить человеку палец. А еще даже в сытые времена они убивают и едят детенышей.

И они регулярно наносят огромный ущерб инфраструктуре.

Во-первых, они вредят частным домам – чтобы построить в них гнездо, они грызут изоляцию и проводку, что может привести к пожару.

Во-вторых, они довольно существенно бьют по экономике. Каждый год по всему миру фиксируются тысячи случаев, когда белки перегрызают провода, из-за чего люди остаются без электричества и интернета. И, например, в 2015-м в одном только американском штате Монтана белки нанесли экономике ущерб в $11 млн.

Даже есть сайт cybersquirrel1.com, который ведется как бы от лица белок, ведущих войну с людьми. Там на карте собраны разные операции, проведенные грызунами. Но при этом говорится: «У нас намного больше операций, чем указано на карте, но эти операции все еще засекречены».

И, к сожалению, данные на сайте не обновляются с 2019-го. Этому есть объяснение: «Наш министр пропаганды решил, что публикация материалов о наших операциях вредит нашему делу».

Бывший заместитель директор Агентства национальной безопасности США Джон Инглис даже говорил: «Я не думаю, что кибератака приведет к коллапсу энергетической системы вероятнее, чем природная катастрофа. И вообще сейчас главная угроза для энергетической системы США – это белки».

Неудивительно, что в «Сексе в большом городе» их назвали «крысами с шубами получше».

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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; unsplash.com/Transly Translation Agency