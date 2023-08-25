Теннис традиционно считается видом спорта, который идеально иллюстрирует неравенство. Очень ограниченный круг топов в нем зарабатывает миллионы, за пределами топ-150 денег людям очень не хватает, а за пределами топ-250 все вообще живут чуть ли не впроголодь.

Главная проблема в том, что в отличие от командных видов, где у спортсменов есть зарплаты, в теннисе все зависит только от результатов – сколько призовых человек выиграл на турнирах, столько он и заработал. А игроки второго и третьего эшелона играют только на мелких соревнованиях, где призовые низкие.

И из-за отсутствия денег у них нет возможности возить с собой большую (или вообще какую-либо) команду, которая помогла бы осуществить рывок на более высокий уровень. Потому что все расходы на перелеты и проживание теннисисты несут сами.

Из-за этого у многих игроков нет ощущения стабильности – неудачная серия результатов или травма могут привести к тому, что они просто не смогут возить с собой команду.

На этой неделе ATP запустила программу Baseline, которая впервые в истории профессионального тенниса по сути дает игрокам зарплату.

Программа распространяется только на топ-250 и на первом, испытательном, этапе проработает три года – с 2024-го по 2026-й. В случае успешности ее действие продлят, а финансирование могут увеличить.

Она состоит из трех компонентов.

1. Гарантированный заработок. Если игрок за сезон не зарабатывает определенную сумму, то ATP ему доплатит, чтобы он вписался в заранее установленный порог. Для топ-100 он установлен в размере $300 тысяч, для игроков со 101-го по 175-е место – 150 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 75 тысяч.

2. Защита от травм. Это выплаты для игроков, которые из-за травм проведут меньше девяти турниров ATP или «Челленджеров» за сезон. Для игроков топ-100 установлен порог 200 тысяч долларов, для игроков со 101-го по 175-е место – 100 тысяч, а для игроков со 176-го по 250-е место – 50 тысяч.

3. Вложение в новичков. Если игрок по ходу сезона дебютировал в топ-125, то на следующий год он может взять до $200 тысяч – ATP считает, что это поможет инвестировать в команды и облегчить дальнейшее продвижение наверх. Правда, их придется вернуть из призовых.

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По оценкам ATP, каждый год деньги по программе будут получат 30-45 игроков. И если посмотреть рейтинг, то выходит, что пользоваться ей будут в основном низкорейтинговые игроки.

В этом году из теннисистов, которые занимают места с 80-го по 100-е (и по логике должны быть ближе всего к порогу помощи), необходимые 300 тысяч не заработали всего четверо:

№83 Фабиан Марожан – 289 620;

№93 Факундо Диас Акоста – 200 571;

№98 Юго Гастон – 274 930;

№100 Хуан Мануэль Серундоло – 228 749.

Но все они выступят на US Open, где за попадание в сетку им заплатят $81 500. И вообще впереди еще три месяца тенниса, когда они тоже будут зарабатывать.

Внизу второй группы – со 155-го по 175-е место – минимальные 150 тысяч не заработали 11 человек. Но часть из них точно еще доберет до порога.

А внизу третьей группы – с 230-го по 250-е место – минимальные 50 тысяч пока не выиграли восемь теннисистов. Причем один из них, Камиль Майхржак, в этом году на уровне ATP вообще не выступал.

В целом в этом году больше 300 тысяч уже выиграли 140 игроков, больше 150 – 223, а больше 50 – 376. Но это все идет с учетом тех, кто, например, большую часть заработал в паре.

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В целом со стороны кажется, что в мужском туре большинство людей очень довольны введением этой программы – потому что она гарантирует какую-никакую, но стабильность заработка. Правда, есть и претензии. Их две.

1. Пороги слишком низкие. Ник Кириос выразил это мнение в своем стиле: «Лол, все равно мало». Джон Миллман выступил более конкретно: «Сторонним наблюдателям трудно понять, какие расходы на себя берут теннисисты. Особенно из удаленных стран. Легко набегает больше 200 тысяч за год».

Дарья Касаткина в свое время называла похожую цифру – 180-200 тысяч долларов на сезон.

2. ATP ставит задачу – сделать так, чтобы больше людей могли обеспечивать себе достойный заработок теннисом. Но при этом программа направлена на тех, у кого и так все более-менее нормально. Об этом писал 26-летний Саймон Фронд, максимум поднимавшийся на 336-ю строчку рейтинга.

«Программа отличная, но главную проблему все равно игнорирует. Она сосредоточена только на финансовой стабильности для игроков в топ-250. Я так высоко не поднимался, но на этом уровне ты попадаешь в квалификацию на всех «Шлемах», а это дает минимум 50 тысяч в год. Это уже хорошая финансовая подушка.

Главная проблема – в туре ITF. Если ты стоишь 500-м – 1500-м и играешь турниры ITF.

В 2016-м ITF подписала пятилетний контракт на 70 млн, продала данные с турниров ITF букмекерам. В итоге низкорейтинговых игроков эксплуатируют, а они не получают 0% прибыли. 99% игроков, соревнующихся в туре ITF, каждую неделю теряют деньги».

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А еще к программе есть несколько вопросов.

1. Призовые будут учитываться до налогов или после? Потому что это две совершенно разных суммы – на налоги обычно уходит до 30% выигранных денег.

2. Как будет определяться пул игроков? Топ-100, топ-175, топ-250 по итогам сезона? Или же топ-100, топ-175, топ-250 получат гарантии на следующий сезон?

3. Что насчет парников? Они же тоже в ATP-туре?

4. Если их программа не покрывает, будут ли при оценке призовых учитываться деньги, выигранные на парных турнирах?

5. Сыграл ли в появлении этой программы какую-нибудь роль союз игроков PTPA, созданный Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом? Потому что они требовали нечто подобное.

6. Когда такая программа появится в WTA? И на уровне ITF? И появится ли вообще?

Последний вопрос – особенно важный.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Matthew Stockman, Patrick Smith, Jared C. Tilton