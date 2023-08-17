13 комментариев

Медведев снова рано проиграл. Куда-то пропала волшебная игра, весной сделавшая его зверем
Уступил Звереву в Цинциннати.
Даниил Медведев возвращался на хард королем этого покрытия – перед переходом на грунт он выиграл на нем больше всех матчей в туре, взял три титула, включая «Мастерс» в Майами и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Но во время североамериканской серии результаты очень скромные. В Торонто и Цинциннати он провел всего пять матчей и выиграл только три – причем два из них у одного соперника, Лоренцо Музетти.
В третьем круге в Цинциннати он проиграл Александру Звереву – 4:6, 7:5, 4:6. Немец до этого больше года не побеждал соперников из топ-10, после страшной травмы голеностопа на «Ролан Гаррос»-2022 проиграв им восемь матчей подряд. Медведеву он до четверга уступил трижды подряд.
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Турнир в Цинциннати вообще начался для Медведева тревожно – тренировкой с Хольгером Руне, который он закончил несколькими двойными ошибками подряд и брошенной в стену ракеткой.
Но в первом матче против Музетти Даниил играл хорошо – он чувствовал себя так уверенно, что на приеме второй подачи даже выходил прямо на заднюю линию, отказываясь от уже привычной позиции в пяти метрах за ней.
С другой стороны, тот матч не особо показателен, потому что Музетти в нем был ужасен – особенно с психологической точки зрения. Он не был готов терпеть, спешил и делал много глупостей, за которые Медведев его наказывал. Например, итальянец возомнил себя Карлосом Алькарасом и бросал много дропшотов – которые Даниил спокойно догонял и забивал с них навылет.
Но в матче со Зверевым россиянин большую часть демонстрировал свои худшие тенденции. Если возрождение начала 2023-го было результатом возвращения его агрессивной игры, то в четверг он был очень пассивен. Считается, что в Цинциннати один из самых быстрых кортов в туре, но в этом матче иногда казалось, что они играют на максимально медленном покрытии – настолько тягучим был теннис.
И в этом тягучем теннисе Зверев чаще оказывался готов идти на обострение – переводить по линиям, включать агрессивный форхенд, выходить к сетке.
Еще Медведев, который на харде лучший принимающий мира, не смог создать достаточных проблем сопернику – даже на втором мяче, который у Зверева самое слабое место в игре. В четверг немец выиграл на нем 58%. И, например, в первом сете на брейк-пойнте при счете 3:4 Даниил не принял второй мяч, который был у него прямо на ракетке.
При этом сам Медведев на второй подаче был уязвим, а еще сделал семь двойных ошибок – больше Зверева, который когда-то был королем двойных. И самое страшное, что две двойных пришлись на брейк-пойнты в первом и третьем сетах.
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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images, Aaron Doster/Getty Images/AFP; Gettyimages.ru/Matthew Stockman
После этой феерической фразы автора, предложенной к обсуждению статьи, на мой взгляд, стоит упомянуть незабвенный фрагмент из классики:
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI
Применительно к контексту, речь, конечно же, в данном случае, об авторе блога С миру по Нитке.
Бублик тоже такие фокусы практикует
кстати, с 5 по 8 ракетки слились ещё в прошлом раунде.
Вопрос тут один: «какое отношение у Даниила к теннису?». Как понимаю для него теннис сейчас не на первом месте, на то есть причины. Что хочется сам Даниил, для меня загадка. Жиль ставил ему очень интересный теннис, от него сейчас остались одни осколки. Я понимаю зачем Даниил отходит на несколько метров на приёме, но я не видел в Цинциннати его обводку, при выходе соперника к сетке, пропала подача, длинные розыгрыши проигрывает, хотя это хлеб Медведева. Он выглядит крайне неуверенным в своих действиях.
За неделю подача не пропадает настолько, что это абсолютно два разных игроках.
Меня часто обвиняют в хейтеры Медведева, но я лишь стараюсь донести мысль, что сейчас у Даниила не борьба за шлем, а какая-то скомканная игра, причём он был не хуже Зверева, который сейчас ужасно играет по сравнению с той же весной.
Но в первом матче против Музетти Даниил играл хорошо - facepalm 2, Муза в корт не мог попасть весь матч.
Еще Медведев, который на харде лучший принимающий мира - facepalm 3.
:))
Великие же игроки способны побеждать в такие моменты