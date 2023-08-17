13 комментариев

С миру по Нитке
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Медведев снова рано проиграл. Куда-то пропала волшебная игра, весной сделавшая его зверем

Александр Зверев Александр Зверев
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Даниил Медведев Даниил Медведев
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Теннис Теннис

Уступил Звереву в Цинциннати.

Даниил Медведев возвращался на хард королем этого покрытия – перед переходом на грунт он выиграл на нем больше всех матчей в туре, взял три титула, включая «Мастерс» в Майами и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Но во время североамериканской серии результаты очень скромные. В Торонто и Цинциннати он провел всего пять матчей и выиграл только три – причем два из них у одного соперника, Лоренцо Музетти.

В третьем круге в Цинциннати он проиграл Александру Звереву – 4:6, 7:5, 4:6. Немец до этого больше года не побеждал соперников из топ-10, после страшной травмы голеностопа на «Ролан Гаррос»-2022 проиграв им восемь матчей подряд. Медведеву он до четверга уступил трижды подряд.

***

Турнир в Цинциннати вообще начался для Медведева тревожно – тренировкой с Хольгером Руне, который он закончил несколькими двойными ошибками подряд и брошенной в стену ракеткой.

Но в первом матче против Музетти Даниил играл хорошо – он чувствовал себя так уверенно, что на приеме второй подачи даже выходил прямо на заднюю линию, отказываясь от уже привычной позиции в пяти метрах за ней.

С другой стороны, тот матч не особо показателен, потому что Музетти в нем был ужасен – особенно с психологической точки зрения. Он не был готов терпеть, спешил и делал много глупостей, за которые Медведев его наказывал. Например, итальянец возомнил себя Карлосом Алькарасом и бросал много дропшотов – которые Даниил спокойно догонял и забивал с них навылет.

Но в матче со Зверевым россиянин большую часть демонстрировал свои худшие тенденции. Если возрождение начала 2023-го было результатом возвращения его агрессивной игры, то в четверг он был очень пассивен. Считается, что в Цинциннати один из самых быстрых кортов в туре, но в этом матче иногда казалось, что они играют на максимально медленном покрытии – настолько тягучим был теннис.

И в этом тягучем теннисе Зверев чаще оказывался готов идти на обострение – переводить по линиям, включать агрессивный форхенд, выходить к сетке.

Еще Медведев, который на харде лучший принимающий мира, не смог создать достаточных проблем сопернику – даже на втором мяче, который у Зверева самое слабое место в игре. В четверг немец выиграл на нем 58%. И, например, в первом сете на брейк-пойнте при счете 3:4 Даниил не принял второй мяч, который был у него прямо на ракетке.

При этом сам Медведев на второй подаче был уязвим, а еще сделал семь двойных ошибок – больше Зверева, который когда-то был королем двойных. И самое страшное, что две двойных пришлись на брейк-пойнты в первом и третьем сетах.

Кто величайший теннисист на харде? А лучший в России?

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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images, Aaron Doster/Getty Images/AFP; Gettyimages.ru/Matthew Stockman

13 комментариев

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Сергей48
Слова поддержки и надежды! Возможно спортивная злость, поможет Даниилу удачно выступить на US Open? Хочется в это верить, что ни мячи, ни корты, ни он сам не помешает ему в этом!
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Берни Парент
"Еще Медведев, который на харде лучший принимающий мира,.."
После этой феерической фразы автора, предложенной к обсуждению статьи, на мой взгляд, стоит упомянуть незабвенный фрагмент из классики:

https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI

Применительно к контексту, речь, конечно же, в данном случае, об авторе блога С миру по Нитке.
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Serik Alik
Ответ zzzeeerrrooo
С головой беда Бублик тоже такие фокусы практикует
Не в обиду в адрес Бублика, но это игроки абсолютно разного калибра. Бублик подает так на протяжении большей части карьеры, если не всей, да и стиль игры все же у него немного такой, разгельдяйский. А насчёт Даниила я совсем не знаю, мне кажется, что в этом сезоне больших будет на турнирах уже не будет, нало ему передохнуть, возможно. Рад буду ошибиться.
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zzzeeerrrooo
Ответ Serik Alik
Я не понимаю отношения Даниила ко второй подаче. Попадёт - попадёт, нет-нет. Подает также, как и первую, +-с такой же силой. Он будто пускает все на самотёк в такие моменты.
С головой беда
Бублик тоже такие фокусы практикует
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Serik Alik
Ответ zzzeeerrrooo
Конечно разного , но они очень похожи когда не идёт игра Великие же игроки способны побеждать в такие моменты
Тут, скорее, дело не в величии. Если говорить о самом Данииле, то мне кажется, что в первую очередь нужно что-то делать с его психозами и тратить меньше времени на споры с судьёй. Хотя я считаю, что он продолжит так делать до конца карьеры.
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JustF0rTheW1n322
13 виннерсов.
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vulturecrow
конечно, печально. но со Зверевым всегда близкие матчи, а сейчас он на подъёме. удачи на ЮСО.
кстати, с 5 по 8 ракетки слились ещё в прошлом раунде.
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costa0545
Всё как под копирку, проиграл точно так же в Торонто в полуфинале, те же двойные на брейк поинтах, так что видимо всё выдохся, пошла форма в низ, значит рыжий и Алекс финалисты раньше вылетели, теперь время вылетать полуфиналистам, один уже отлетел, ждём Пола теперь, для ровного счёта)))
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Ничего Смешного
Медведев оказывается там где и должен, сейчас это явно не топ 10. Помню зимой его все ругали и он провел хорошую весну, дальше ужасное лето, которое продолжается.
Вопрос тут один: «какое отношение у Даниила к теннису?». Как понимаю для него теннис сейчас не на первом месте, на то есть причины. Что хочется сам Даниил, для меня загадка. Жиль ставил ему очень интересный теннис, от него сейчас остались одни осколки. Я понимаю зачем Даниил отходит на несколько метров на приёме, но я не видел в Цинциннати его обводку, при выходе соперника к сетке, пропала подача, длинные розыгрыши проигрывает, хотя это хлеб Медведева. Он выглядит крайне неуверенным в своих действиях.
За неделю подача не пропадает настолько, что это абсолютно два разных игроках.
Меня часто обвиняют в хейтеры Медведева, но я лишь стараюсь донести мысль, что сейчас у Даниила не борьба за шлем, а какая-то скомканная игра, причём он был не хуже Зверева, который сейчас ужасно играет по сравнению с той же весной.
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Зорькин
Даниил Медведев возвращался на хард королем этого покрытия - facepalm 1,
Но в первом матче против Музетти Даниил играл хорошо - facepalm 2, Муза в корт не мог попасть весь матч.
Еще Медведев, который на харде лучший принимающий мира - facepalm 3.
:))
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zzzeeerrrooo
Ответ Serik Alik
Не в обиду в адрес Бублика, но это игроки абсолютно разного калибра. Бублик подает так на протяжении большей части карьеры, если не всей, да и стиль игры все же у него немного такой, разгельдяйский. А насчёт Даниила я совсем не знаю, мне кажется, что в этом сезоне больших будет на турнирах уже не будет, нало ему передохнуть, возможно. Рад буду ошибиться.
Конечно разного , но они очень похожи когда не идёт игра
Великие же игроки способны побеждать в такие моменты
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Cvyatoslav Gazin
Ответ Serik Alik
Я не понимаю отношения Даниила ко второй подаче. Попадёт - попадёт, нет-нет. Подает также, как и первую, +-с такой же силой. Он будто пускает все на самотёк в такие моменты.
Чем вы смотрите матчи, он вторую слабо подает, нет там никакой первой подачи и близко.
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