13 комментариев

Уступил Звереву в Цинциннати.

Даниил Медведев возвращался на хард королем этого покрытия – перед переходом на грунт он выиграл на нем больше всех матчей в туре, взял три титула, включая «Мастерс» в Майами и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Но во время североамериканской серии результаты очень скромные. В Торонто и Цинциннати он провел всего пять матчей и выиграл только три – причем два из них у одного соперника, Лоренцо Музетти.

В третьем круге в Цинциннати он проиграл Александру Звереву – 4:6, 7:5, 4:6. Немец до этого больше года не побеждал соперников из топ-10, после страшной травмы голеностопа на «Ролан Гаррос»-2022 проиграв им восемь матчей подряд. Медведеву он до четверга уступил трижды подряд.

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Турнир в Цинциннати вообще начался для Медведева тревожно – тренировкой с Хольгером Руне, который он закончил несколькими двойными ошибками подряд и брошенной в стену ракеткой.

Но в первом матче против Музетти Даниил играл хорошо – он чувствовал себя так уверенно, что на приеме второй подачи даже выходил прямо на заднюю линию, отказываясь от уже привычной позиции в пяти метрах за ней.

С другой стороны, тот матч не особо показателен, потому что Музетти в нем был ужасен – особенно с психологической точки зрения. Он не был готов терпеть, спешил и делал много глупостей, за которые Медведев его наказывал. Например, итальянец возомнил себя Карлосом Алькарасом и бросал много дропшотов – которые Даниил спокойно догонял и забивал с них навылет.

Но в матче со Зверевым россиянин большую часть демонстрировал свои худшие тенденции. Если возрождение начала 2023-го было результатом возвращения его агрессивной игры, то в четверг он был очень пассивен. Считается, что в Цинциннати один из самых быстрых кортов в туре, но в этом матче иногда казалось, что они играют на максимально медленном покрытии – настолько тягучим был теннис.

И в этом тягучем теннисе Зверев чаще оказывался готов идти на обострение – переводить по линиям, включать агрессивный форхенд, выходить к сетке.

Еще Медведев, который на харде лучший принимающий мира, не смог создать достаточных проблем сопернику – даже на втором мяче, который у Зверева самое слабое место в игре. В четверг немец выиграл на нем 58%. И, например, в первом сете на брейк-пойнте при счете 3:4 Даниил не принял второй мяч, который был у него прямо на ракетке.

При этом сам Медведев на второй подаче был уязвим, а еще сделал семь двойных ошибок – больше Зверева, который когда-то был королем двойных. И самое страшное, что две двойных пришлись на брейк-пойнты в первом и третьем сетах.

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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images, Aaron Doster/Getty Images/AFP; Gettyimages.ru/Matthew Stockman