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Какой «Большой шлем» самый успешный для игроков из России?

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Считаем не только титулы.

28 августа стартует US Open – последний турнир «Большого шлема» в сезоне и последний «Шлем», на котором побеждал игрок из России. Конечно, это был Даниил Медведев в 2021-м.

Нам стало интересно, а какой ТБШ – самый успешный для российских теннисистов? Мы взяли период с 1993 года и все посчитали.

Если брать только одиночные титулы, то получается такая картина.

Титулов «Ролан Гаррос» больше всего.

Но ведь успешный результат – это не только титул. Поэтому мы еще посчитали, сколько у российских игроков было выходов в поздние стадии – финалы, полуфиналы и четвертьфиналы.

Тут интересно, что женщины лучше всего выступали на «Ролан Гаррос», а мужчины – на Australian Open. А еще важно, что с 2003-го по 2009-й на всех «Больших шлемах» была как минимум одна российская четвертьфиналистка – серия прервалась на US Open, когда Вера Звонарева, Светлана Кузнецова и Надежда Петрова проиграли в четвертом круге.

Но последние три года до четвертьфинала на ТБШ россиянки доходят только на «Ролан Гаррос».

Первой российской четвертьфиналисткой «Большого шлема» была Анна Курникова на «Уимблдоне»-1997, где дошла до 1/2. А второй – Лина Красноруцкая на «Ролан Гаррос»-2001.

У мужчин насыщенность хорошими результатами ниже, а с US Open-2013 по US Open-2017 вообще не было ни одного четвертьфиналиста – в тот период как раз поколения Давыденко и Южного сменялось поколением Медведева, Рублева и Хачанова.

Первым четвертьфиналистом ТБШ из России был Александр Волков – еще на US Open-1993, где он проиграл в 1/2. А вскоре ворвались Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Но теннис – это же не только одиночный разряд. Если добавить пары и миксты, ситуация по титулам меняется.

На первое место выходят Australian Open и US Open.

А еще теннис – это не только профессионалы. И если добавить юниоров, получается такая картина.

Абсолютным лидером становится Australian Open.

В итоге можно сказать: по сумме разных показателей лучше всего российские теннисисты выступают на Australian Open. А самый неподходящий для наших «Большой шлем» – однозначно «Уимблдон».

Откуда в теннисе взялись тай-брейки? И насколько они важны?

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Gary M. Prior

1 комментарий

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Alex19
Тут интереснее всего то, что авторы сидят на запрещенных веществах. Если факты им не нравятся, они их кувалдой начинают подгонять под реальность. Когда будет уже фильтр для авторов статей в части наркомании?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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