Какой «Большой шлем» самый успешный для игроков из России?
Считаем не только титулы.
28 августа стартует US Open – последний турнир «Большого шлема» в сезоне и последний «Шлем», на котором побеждал игрок из России. Конечно, это был Даниил Медведев в 2021-м.
Нам стало интересно, а какой ТБШ – самый успешный для российских теннисистов? Мы взяли период с 1993 года и все посчитали.
Если брать только одиночные титулы, то получается такая картина.
Титулов «Ролан Гаррос» больше всего.
Но ведь успешный результат – это не только титул. Поэтому мы еще посчитали, сколько у российских игроков было выходов в поздние стадии – финалы, полуфиналы и четвертьфиналы.
Тут интересно, что женщины лучше всего выступали на «Ролан Гаррос», а мужчины – на Australian Open. А еще важно, что с 2003-го по 2009-й на всех «Больших шлемах» была как минимум одна российская четвертьфиналистка – серия прервалась на US Open, когда Вера Звонарева, Светлана Кузнецова и Надежда Петрова проиграли в четвертом круге.
Но последние три года до четвертьфинала на ТБШ россиянки доходят только на «Ролан Гаррос».
Первой российской четвертьфиналисткой «Большого шлема» была Анна Курникова на «Уимблдоне»-1997, где дошла до 1/2. А второй – Лина Красноруцкая на «Ролан Гаррос»-2001.
У мужчин насыщенность хорошими результатами ниже, а с US Open-2013 по US Open-2017 вообще не было ни одного четвертьфиналиста – в тот период как раз поколения Давыденко и Южного сменялось поколением Медведева, Рублева и Хачанова.
Первым четвертьфиналистом ТБШ из России был Александр Волков – еще на US Open-1993, где он проиграл в 1/2. А вскоре ворвались Евгений Кафельников и Марат Сафин.
Но теннис – это же не только одиночный разряд. Если добавить пары и миксты, ситуация по титулам меняется.
На первое место выходят Australian Open и US Open.
А еще теннис – это не только профессионалы. И если добавить юниоров, получается такая картина.
Абсолютным лидером становится Australian Open.
В итоге можно сказать: по сумме разных показателей лучше всего российские теннисисты выступают на Australian Open. А самый неподходящий для наших «Большой шлем» – однозначно «Уимблдон».
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Gary M. Prior
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