16-летняя Мирра Андреева продолжает продвижение к вершинам женского тенниса. На этой неделе она играет в Гамбурге, где вышла во второй круг, а потом рассказала об обновленных целях на сезон:

«В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая – попадание в топ-50. Если [сейчас] не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать».

При этом мы прекрасно помним, что мечты у нее чуть более амбициозные – 25 «Больших шлемов».

В целом Андреева сейчас – одно из главных новых имен в теннисе. А что вообще значит ее имя – Мирра?

***

На «Уимблдоне» у Андреевой состоялся диалог с журналистом по поводу имени:

– Мирра – индийское имя, поэтому интересно...

– Я не знала, что Мирра – это индийское имя. Не знаю. На самом деле, нужно спросить об этом мою маму, потому что она выбрала для нас [с сестрой] имена. Я не знала, но выясню вечером, может, оно что-то означает.

– Это знаменитая индийская поэтесса.

– Правда? Если честно, я не знала. Обязательно выясню вечером, – обещала Мирра.

Слово «Мирра» действительно есть в санскрите – языке Древней Индии. Там оно означает «океан», «море» или «граница».

Но на самом деле версий о происхождении имени куда больше.

Есть древнегреческая версия. По ней, Мирра – это женская версия имени Мирон. А оно корнями относится к слову «мирра» – так называют душистую смолу миртового дерева. Или же к слову «миро» – священному ароматическом маслу, при помощи которого в христианстве совершается одно из самых важных таинств, миропомазание. Через это таинство верующим подаются дары Святого Духа.

В славянской языковой традиции корнем имени считается слово «мир».

Еще есть версия происхождения имени от латинского слова Miraculum, которое означает «чудо» или «чудесная».

А в японской традиции Мирра означает «сокровище будущего».

В общем, при любом раскладе имя позитивное, величественное.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Rob Prange/Global Look Press