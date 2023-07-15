8 комментариев

24-летняя Маркета Вондроушова – чемпионка «Уимблдона». Она приехала на турнир 42-й ракеткой мира (не попала в посев, а до нее несеяные даже до финала не доходили) с отрицательным балансом побед и поражений на траве. На «Уимблдоне» она вообще до этого за всю карьеру выиграла только один матч.

В Лондоне Вондроушова выиграла семь – причем пять из них у сеяных теннисисток, в том числе у двух соперниц из топ-10 (причем у Джессики Пегулы она отыгралась с 1:4 в решающем сете). В финале Маркета обыграла №6 в мире Онс Жабер – 6:4, 6:4.

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1. Вондроушова – очень умная теннисистка с хорошим набором сильных сторон. Она левша, так что ее уходящая подача создает соперницам много проблем – особенно, когда она вырезает ее на траве.

2. Вероятно, раньше у нее были проблемы на траве, потому что в целом ее игра строится на сильном вращении – особенно с форхенда. А на траве вращение не так эффективно, как на других покрытиях.

3. Но в эти две недели Вондроушова нашла нужную комбинацию. Она постоянно варьирует силу ударов, вращения, подрезки, укороченные, иногда выходит к сетке. В общем делает все, чтобы не давать соперницам комфортного ритма.

4. То, насколько неудобно с ней играть, отлично демонстрировал полуфинал против Элины Свитолиной. До этого украинка весь турнир показывала, наверное, лучший теннис в карьере – атакующий, целеустремленный, но при этом безошибочный. А против Вондроушовой она никак не могла прибиться и поймать эту волну.

5. С Жабер случилось то же самое – и она очень много ошибалась.

6. Конечно, дело не только в игре Вондроушовой. Было очевидно, что на Онс давили ожидания – она же проводила уже третий финал «Большого шлема» и никогда не скрывала, как сильно мечтает выиграть «Уимблдон». Жабер выглядела зажатой и нервной – даже когда вела 2:0 и 4:2 в первом сете.

7. Еще, вероятно, сказалась накопившаяся усталость – потому что Онс явно недорабатывала ногами. Хотя это тоже может быть последствием нервов.

8. Но и с игровой точки зрения она оказалась в очень непривычном для себя на этом турнире состоянии. Последние ее соперницы – Петра Квитова, Елена Рыбакина и Арина Соболенко – это чистая мощь, и против них Жабер играла роль разрушителя. А тут с разрушителем столкнулась уже она.

9. Еще про выступление Вондроушовой в финале важно сказать, как хорошо она справилась с нервами. Потому что раньше они были ее очень большой проблемой. Она зажималась в финалах (проиграла четыре из пяти) и в решающих отрезках матчей. Но в этом финале – да и вообще на всем «Уимблдоне» – она как раз поражала цепкостью.

Последний гейм финала она, например, провела просто безупречно – четкими атаками. И завершила матч у сетки.

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Теперь Маркета – чемпионка «Большого шлема» и теннисистка топ-10. А в ее коллекции татуировок точно будет пополнение.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Mike Hewitt / Staff