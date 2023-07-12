Медведев – в 1/2 «Уимблдона»! Попал под каток Юбенкса, летел 1:2 по сетам, но выстоял
Даниил Медведев остался последним российским игроком на «Уимблдоне», и для этого ему пришлось очень мощно поработать.
В четвертьфинале он обыграл одну из двух главных сенсаций турнира – 43-ю ракетку мира Кристофера Юбенкса, который до этого выиграл на траве 9 матчей подряд и выбил с «Уимблдона» Стефаноса Циципаса. Матч закончился в пяти сетах – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1.
В игре был период, когда за Медведева становилось немного тревожно – уж очень задорно лупил соперник. Но стойкость Даниила все равно оказалась мощнее.
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1. В первом сете Медведев играл более-менее невероятно.
Он настучал 16 виннерсов при всего одной невынужденной ошибке, не давал американцу шансов на приеме, читал большую часть его атакующих намерений, быстро сделал брейк и пронес его через всю партию. При этом он еще постоянно входил в геймы Юбенкса, так что шансы на второй брейк были куда выше, чем на обратный.
2. А во второй партии динамика вдруг резко изменилась. Медведев после победы сказал: «В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, начал много ошибаться, недостаточно хорошо подавал». Это его внутреннее ощущение, но вообще было не очень заметно, чтобы Медведев вдруг резко сдал. Просто Юбенкс зафеерил.
3. У американца невероятно выросло качество приема. Например, во втором сете Медведев подавал 89% первым мячом, но дважды отдал свои геймы.
4. Юбенкс или просто вдалбливал наотмашь.
5. Или вырезал глубоко и неудобно, провоцируя ошибку.
6. Сам Кристофер подавал на высшем уровне – и постоянно предлагал что-то новое. Например, в начале феерического периода он много клал подачи в ширину и потом выходил к сетке, используя то, что Медведев стоит очень глубоко.
7. Подавая на третий сет, Юбенкс больше включал подачи через середину, после которых атаковал с задней линии, пользуясь тем, что приемам Медведева не хватало глубины.
8. А в четвертом сете он начал поддавать и подач в корпус – и снова выбивал себе короткие мячи для атак.
9. Ну а еще вторую подачу он подавал по скорости как первую. Это розыгрыш на втором мяче – скорость на спидометре 193 км/ч.
10. Второй, третий и большая часть четвертого сета – это период феноменальной работы форхенда Юбенкса. Он с него забивал из любой точки корта.
11. Чтобы выключать эту динамику, Медведев пытался искать бэкхенд соперника. Но даже это не гарантировало успеха, потому что Юбенкс иногда просто вколачивал кроссами в одной руки.
12. Еще он эффективно использовал резак, чтобы заставить Медведева с низкого отскока играть снизу-вверх и давать удобный мяч для атаки справа.
13. Даниил в целом очень мало ошибался, но иногда себе совсем не помогал. Например, первый раз подачу он проиграл, когда начал гейм с ошибки в розыгрыше и двойной. А брейк в третьем сете Юбенкс сделал, воспользовавшись тем, что Даниил подарил двойную при счете 30:30.
14. Все происходившее на корте Медведева явно бесило – он ходил со злым лицом, а в середине третьего сета даже выбил с корта мяч. За это он получил предупреждение за неспортивное поведение, а потом долго спорил с судьей по-французски.
А еще он угрожал траве, когда ему показалось, что она помешала ему эффективно сменить направление.
15. Но Даниил не посыпался. В четвертом сете он был к брейку ближе, чем соперник, довел дело до тай-брейка и там отыграл просто эталонно. Он держал глубину, находил бэкхенд Юбенкса (выжимал из него ошибки или через переводы из угла в угол получал позицию) и сам ничего не отдал.
16. А вот Юбенкс после этого дрогнул. В пятом сете он сразу отдал подачу, сделав три невынужденных и одну двойную ошибку. Медведев получил преимущество, потом упрочил его вторым брейком и до конца матча уже не отдал. Наоборот, при счете 5:1 он оформил третий брейк и выход в полуфинал.
Так стабильность и спокойствие помогли ему удержать ураган.
***
Медведев впервые вышел в полуфинал «Уимблдона», а вообще на «Шлемах» сделал это шестой раз.
Дальше у него Карлос Алькарас.
Весьма грамотным было решение Даниила начать 4-й сет со своей подачи. А дальше дотерпел и дожал!
Если у Медведева в полуфинале не сломается подача, то Алькарасу мало что светит.
Все решат удачный план игры с различными вариантами развития событий, нервы и стабильность на приеме подачи.