Даниил Медведев остался последним российским игроком на «Уимблдоне», и для этого ему пришлось очень мощно поработать.

В четвертьфинале он обыграл одну из двух главных сенсаций турнира – 43-ю ракетку мира Кристофера Юбенкса, который до этого выиграл на траве 9 матчей подряд и выбил с «Уимблдона» Стефаноса Циципаса. Матч закончился в пяти сетах – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1.

В игре был период, когда за Медведева становилось немного тревожно – уж очень задорно лупил соперник. Но стойкость Даниила все равно оказалась мощнее.

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1. В первом сете Медведев играл более-менее невероятно.

Он настучал 16 виннерсов при всего одной невынужденной ошибке, не давал американцу шансов на приеме, читал большую часть его атакующих намерений, быстро сделал брейк и пронес его через всю партию. При этом он еще постоянно входил в геймы Юбенкса, так что шансы на второй брейк были куда выше, чем на обратный.

2. А во второй партии динамика вдруг резко изменилась. Медведев после победы сказал: «В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, начал много ошибаться, недостаточно хорошо подавал». Это его внутреннее ощущение, но вообще было не очень заметно, чтобы Медведев вдруг резко сдал. Просто Юбенкс зафеерил.

3. У американца невероятно выросло качество приема. Например, во втором сете Медведев подавал 89% первым мячом, но дважды отдал свои геймы.

4. Юбенкс или просто вдалбливал наотмашь.

5. Или вырезал глубоко и неудобно, провоцируя ошибку.

6. Сам Кристофер подавал на высшем уровне – и постоянно предлагал что-то новое. Например, в начале феерического периода он много клал подачи в ширину и потом выходил к сетке, используя то, что Медведев стоит очень глубоко.

7. Подавая на третий сет, Юбенкс больше включал подачи через середину, после которых атаковал с задней линии, пользуясь тем, что приемам Медведева не хватало глубины.

8. А в четвертом сете он начал поддавать и подач в корпус – и снова выбивал себе короткие мячи для атак.

9. Ну а еще вторую подачу он подавал по скорости как первую. Это розыгрыш на втором мяче – скорость на спидометре 193 км/ч.

10. Второй, третий и большая часть четвертого сета – это период феноменальной работы форхенда Юбенкса. Он с него забивал из любой точки корта.

11. Чтобы выключать эту динамику, Медведев пытался искать бэкхенд соперника. Но даже это не гарантировало успеха, потому что Юбенкс иногда просто вколачивал кроссами в одной руки.

12. Еще он эффективно использовал резак, чтобы заставить Медведева с низкого отскока играть снизу-вверх и давать удобный мяч для атаки справа.

13. Даниил в целом очень мало ошибался, но иногда себе совсем не помогал. Например, первый раз подачу он проиграл, когда начал гейм с ошибки в розыгрыше и двойной. А брейк в третьем сете Юбенкс сделал, воспользовавшись тем, что Даниил подарил двойную при счете 30:30.

14. Все происходившее на корте Медведева явно бесило – он ходил со злым лицом, а в середине третьего сета даже выбил с корта мяч. За это он получил предупреждение за неспортивное поведение, а потом долго спорил с судьей по-французски.

А еще он угрожал траве, когда ему показалось, что она помешала ему эффективно сменить направление.

15. Но Даниил не посыпался. В четвертом сете он был к брейку ближе, чем соперник, довел дело до тай-брейка и там отыграл просто эталонно. Он держал глубину, находил бэкхенд Юбенкса (выжимал из него ошибки или через переводы из угла в угол получал позицию) и сам ничего не отдал.

16. А вот Юбенкс после этого дрогнул. В пятом сете он сразу отдал подачу, сделав три невынужденных и одну двойную ошибку. Медведев получил преимущество, потом упрочил его вторым брейком и до конца матча уже не отдал. Наоборот, при счете 5:1 он оформил третий брейк и выход в полуфинал.

Так стабильность и спокойствие помогли ему удержать ураган.

***

Медведев впервые вышел в полуфинал «Уимблдона», а вообще на «Шлемах» сделал это шестой раз.

Дальше у него Карлос Алькарас.

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