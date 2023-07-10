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Сразу трое россиян в 1/4 финала «Уимблдона» – удивительный рекорд!

Андрей Рублев Андрей Рублев
ATP ATP
Уимблдон Уимблдон
Роман Сафиуллин Роман Сафиуллин
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

А год назад никого не пустили.

Когда в прошлом году игроков из России и Беларуси не допустили на «Уимблдон», турнир лишили возможности разыгрывать рейтинговые очки. Многие посчитали это решение правильным – потому что результаты не будут отражать настоящее положение дел в туре, где россияне занимают очень мощное положение в топе.

Результаты этого года косвенно подтверждают правильность такой позиции. Из восьми четвертьфиналистов трое – игроки из России. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.  

Такие мощные коллективные результаты россияне показывали только на одном «Большом шлеме» в истории – на Australian Open-2021, где Медведев дошел до финала, Аслан Карацев до полуфинала, а Рублев вылетел в 1/4.

При этом в целом довольно удивительно, что такую мощь ребята выдали на «Уимблдоне». Ведь даже у Медведева с Рублевым он был самым слабым «Шлемом», и они никогда не проходили до такой стадии. А Сафиуллин вообще никогда не бывал на ТБШ дальше второго круга.

Более того, «Уимблдон» и трава – это вообще условия, где российские мужчины выступают не очень.

До этого года в четвертьфинал «Уимблдона» выходили только четыре наших игрока, и лишь Сафин делал это дважды. Так что было всего пять четвертьфиналов.

Для сравнения, на Australian Open их было 18, на «Ролан Гаррос» – 19, а на US Open – 18.

Теперь Медведев сыграет с Кристофером Юбенксом (выигравшим уже девять матчей подряд), Сафиуллин – с восьмой ракеткой мира Янником Синнером, а Рублев – с Новаком Джоковичем.

Роман Сафиуллин – в 1/4 «Уимблдона»! Что надо знать про новую вспышку российского тенниса

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Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith / Staff, Shaun Botterill / Staff

9 комментариев

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eple
Ответ Syndycate
У Медведева хорошие шансы даже на финал
Шансы хорошие, но всё равно боязно за него, т.к. у него бывают иногда такие ситуации, что он обыгрывает топов, а потом сливает матч кому попало.
Ну а Рублев и Сафиуллин похоже на 1/4 и остановятся, хотя можно немного поверить в какое-то чудо. Рублев побеждал однажды Ноле правда это было на грунте на Сербия опен, а на траве они ни разу не встречались.
+5
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Syndycate
У Медведева хорошие шансы даже на финал
+3
-1
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Vale1
Ответ eple
Шансы хорошие, но всё равно боязно за него, т.к. у него бывают иногда такие ситуации, что он обыгрывает топов, а потом сливает матч кому попало. Ну а Рублев и Сафиуллин похоже на 1/4 и остановятся, хотя можно немного поверить в какое-то чудо. Рублев побеждал однажды Ноле правда это было на грунте на Сербия опен, а на траве они ни разу не встречались.
Ну да, чудеса, они не только в женском теннисе бывают) Будем верить в наших игроков и болеть за них - это все, что мы можем)
+2
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avmoro
Ответ daiv18
Нужно повторение АО-21
в смысле финал и полуфинал?
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daiv18
Нужно повторение АО-21
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Ржавый пароход
Рублев бился не только с соперником, но и с оторванным в кровь ногтем. Главное, медицина справилась. Плюс акробатические прыжки удались.
Медведев просто удивляет. Такое ощущение, что он заранее просчитывает все варианты действий соперников и раскладывает все по полочкам, оставаясь очень спокойным. Это редкость для него. Семейная жизнь на пользу.
Сафиулину важно продолжать верить в себя - финал будет наш.
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Олег Горбачёв
Ответ Vale1
Ну да, чудеса, они не только в женском теннисе бывают) Будем верить в наших игроков и болеть за них - это все, что мы можем)
Чудеса возможны, надо верить. Синнер до полуфинала ТБШ ещё не доходил, поэтому будет нервничать. А Рома должен играть в своё удовольствие: задачу он перевыполнил – давления будет меньше, может повозить Янника на этом фоне.

С сеткой Дане тоже не повезло все-таки тоже: Юбенкс – непредсказуемый соперник, в этом плане с Ципой Дане было бы легче (хорошо его знает). При этом они уже встречались с американцем в Майами вроде тоже в 1/4, и там Дане ой как непросто было.

Насчёт Андрея: да, здесь, пожалуй, шансов у него мало, но потрепать Новака, кажется, Андрей в состоянии)
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Vale1
Ответ Олег Горбачёв
Чудеса возможны, надо верить. Синнер до полуфинала ТБШ ещё не доходил, поэтому будет нервничать. А Рома должен играть в своё удовольствие: задачу он перевыполнил – давления будет меньше, может повозить Янника на этом фоне. С сеткой Дане тоже не повезло все-таки тоже: Юбенкс – непредсказуемый соперник, в этом плане с Ципой Дане было бы легче (хорошо его знает). При этом они уже встречались с американцем в Майами вроде тоже в 1/4, и там Дане ой как непросто было. Насчёт Андрея: да, здесь, пожалуй, шансов у него мало, но потрепать Новака, кажется, Андрей в состоянии)
Будем надеяться на положительные результаты у наших) Ну или хотя бы на максимальную борьбу.
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atelos
Ответ eple
Шансы хорошие, но всё равно боязно за него, т.к. у него бывают иногда такие ситуации, что он обыгрывает топов, а потом сливает матч кому попало. Ну а Рублев и Сафиуллин похоже на 1/4 и остановятся, хотя можно немного поверить в какое-то чудо. Рублев побеждал однажды Ноле правда это было на грунте на Сербия опен, а на траве они ни разу не встречались.
Думаю Даниилу будет непросто из-за того, что за Юбенкса будет болеть большинство ... Тем не менее Даниил просто обязан его проходить! У Андрея и Романа соперники посерьёзнее. Джокович - скала, подарков делать не будет. Андрею надо ментально настроится на игру, в случае победы - одним из главных его достижений в теннисе будет! Удачи всем российским игрокам!!!
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