9 комментариев

А год назад никого не пустили.

Когда в прошлом году игроков из России и Беларуси не допустили на «Уимблдон», турнир лишили возможности разыгрывать рейтинговые очки. Многие посчитали это решение правильным – потому что результаты не будут отражать настоящее положение дел в туре, где россияне занимают очень мощное положение в топе.

Результаты этого года косвенно подтверждают правильность такой позиции. Из восьми четвертьфиналистов трое – игроки из России. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

Такие мощные коллективные результаты россияне показывали только на одном «Большом шлеме» в истории – на Australian Open-2021, где Медведев дошел до финала, Аслан Карацев до полуфинала, а Рублев вылетел в 1/4.

При этом в целом довольно удивительно, что такую мощь ребята выдали на «Уимблдоне». Ведь даже у Медведева с Рублевым он был самым слабым «Шлемом», и они никогда не проходили до такой стадии. А Сафиуллин вообще никогда не бывал на ТБШ дальше второго круга.

Более того, «Уимблдон» и трава – это вообще условия, где российские мужчины выступают не очень.

До этого года в четвертьфинал «Уимблдона» выходили только четыре наших игрока, и лишь Сафин делал это дважды. Так что было всего пять четвертьфиналов.

Для сравнения, на Australian Open их было 18, на «Ролан Гаррос» – 19, а на US Open – 18.

Теперь Медведев сыграет с Кристофером Юбенксом (выигравшим уже девять матчей подряд), Сафиуллин – с восьмой ракеткой мира Янником Синнером, а Рублев – с Новаком Джоковичем.

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Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith / Staff, Shaun Botterill / Staff