9 комментариев

Сразу трое россиян в 1/4 финала «Уимблдона» – удивительный рекорд!
А год назад никого не пустили.
Когда в прошлом году игроков из России и Беларуси не допустили на «Уимблдон», турнир лишили возможности разыгрывать рейтинговые очки. Многие посчитали это решение правильным – потому что результаты не будут отражать настоящее положение дел в туре, где россияне занимают очень мощное положение в топе.
Результаты этого года косвенно подтверждают правильность такой позиции. Из восьми четвертьфиналистов трое – игроки из России. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.
Такие мощные коллективные результаты россияне показывали только на одном «Большом шлеме» в истории – на Australian Open-2021, где Медведев дошел до финала, Аслан Карацев до полуфинала, а Рублев вылетел в 1/4.
При этом в целом довольно удивительно, что такую мощь ребята выдали на «Уимблдоне». Ведь даже у Медведева с Рублевым он был самым слабым «Шлемом», и они никогда не проходили до такой стадии. А Сафиуллин вообще никогда не бывал на ТБШ дальше второго круга.
Более того, «Уимблдон» и трава – это вообще условия, где российские мужчины выступают не очень.
До этого года в четвертьфинал «Уимблдона» выходили только четыре наших игрока, и лишь Сафин делал это дважды. Так что было всего пять четвертьфиналов.
Для сравнения, на Australian Open их было 18, на «Ролан Гаррос» – 19, а на US Open – 18.
Теперь Медведев сыграет с Кристофером Юбенксом (выигравшим уже девять матчей подряд), Сафиуллин – с восьмой ракеткой мира Янником Синнером, а Рублев – с Новаком Джоковичем.
Роман Сафиуллин – в 1/4 «Уимблдона»! Что надо знать про новую вспышку российского тенниса
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Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith / Staff, Shaun Botterill / Staff
Ну а Рублев и Сафиуллин похоже на 1/4 и остановятся, хотя можно немного поверить в какое-то чудо. Рублев побеждал однажды Ноле правда это было на грунте на Сербия опен, а на траве они ни разу не встречались.
Медведев просто удивляет. Такое ощущение, что он заранее просчитывает все варианты действий соперников и раскладывает все по полочкам, оставаясь очень спокойным. Это редкость для него. Семейная жизнь на пользу.
Сафиулину важно продолжать верить в себя - финал будет наш.
С сеткой Дане тоже не повезло все-таки тоже: Юбенкс – непредсказуемый соперник, в этом плане с Ципой Дане было бы легче (хорошо его знает). При этом они уже встречались с американцем в Майами вроде тоже в 1/4, и там Дане ой как непросто было.
Насчёт Андрея: да, здесь, пожалуй, шансов у него мало, но потрепать Новака, кажется, Андрей в состоянии)