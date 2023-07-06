Доминик Тим, Александр Зверев, Каспер Рууд. Это состоявшиеся и большие топы, которые никогда не выходили в четвертьфинал «Уимблдона» и в этом году уже точно не выйдут.

А Роман Сафиуллин вышел.

Он 92-я ракетка мира, и до этой недели никогда не проходил дальше второго круга на «Больших шлемах». К 25 годам он вообще всего пятый раз играет в основной сетке на таком уровне, а предыдущий ТБШ – «Ролан Гаррос» – пропустил, потому что забыл на него заявиться. А на «Уимблдон» попал только после того, как с него снялся Рафаэль Надаль.

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Карьеру начал в 12 лет, деньгами помогал якобы лидер ОПГ

Сафиуллин родился в Подольске и начал играть в небольшом клубе рядом с хоккейной ареной. Там было всего два корта, а его отец Ришат работал тренером. «Я носил туда ракетки, тренировался в маленькой группе. Стучал об стенку», – вспоминал Роман.

В детстве он еще занимался футболом и плаванием, но больше всего внимания уделял теннису. Серьезно стал заниматься в 12 лет – как он сам говорит, «тогда началось уже что-то вроде профессиональной карьеры. Нужно было выбирать – либо школа, либо теннис. Я выбрал теннис и до сих пор остаюсь в нем».

Сафиуллин рассказывал, что строить карьеру помогал Сергей Лалакин – как он его назвал, «спонсор из моего родного города Подольска. Он меценат, поддерживал меня и финансово, и душевно».

При этом в 1990-е медиа называли Лалакина иначе – Лучок. Он считался основателем и руководителем подольской ОПГ. «Коммерсант» писал: «Под чутким руководством Лучка подольская группировка превратилась в одну из самых крупных и сильных команд московского региона. Она специализируется на контроле за предприятиями, занимающимися экспортно-импортными операциями, автобизнесом, жилищным строительством и нефтепереработкой».

В 1995-м его арестовали по обвинению в мошенничестве, но дело закрыли из-за недостатка доказательств.

К 2000-м Лалакин стал уже легальным бизнесменом, сейчас он много помогает подольскому спорту и даже участвовал в основании хоккейного клуба «Витязь».

Из-за травмы плеча поздно ворвался на топ-уровень

Сафиуллин – чемпион юниорского Australian Open-2015, в детстве он был второй ракеткой мира и обыгрывал Андрея Рублева и Даниила Медведева. В 16 лет он выиграл шесть взрослых профессиональных турниров за сезон.

А потом ему мешали травмы – особенно серьезные проблемы были с правым плечом. Из-за него он полтора года не мог нормально подавать, долгое время не могу бить в полную силу и даже ездил во Вьетнам на операцию.

Проблемы со здоровьем затормозили стремительный переход во взрослый тур. Второй этап прорыва намечался в начале 2020-го, когда Роман выиграл первый «Челленджер», но тут всех затормозила пандемия.

В 2021-м он дебютировал на «Больших шлемах» и даже прошел во второй круг в Австралии и на «Ролан Гаррос». А серьезно выстрелил в начале 2022-го, когда попал в сборную России на командном ATP Cup и начал тащить.

В феврале того года он еще одержал первую победу над топ-10 и вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе, а летом выиграл два «Челленджера» и дебютировал в топ-100.

После «Уимблдона» он впервые станет игроком топ-50.

Суперталант, но долго не верил в себя

Андрей Рублев однажды сказал про Сафиуллина: «Рома всегда был очень талантливым парнем и здорово играл еще с юниорского возраста. Слава богу, что у него нет теннисных проблем. У Сафиуллина «суперфизика», он правильно двигается, высокий теннисный IQ. В его случае все упирается в неуверенность в себе. Он почему-то считает, что не умеет это, не умеет то. Постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: я крутой, я могу выигрывать титулы, – у него попрет».

Сафиуллин с ним соглашался: «Многие мне лично об этом говорили. Просто не хватает уверенности в своей игре, ударах. По сути, все говорят: все есть, просто нужно самому в это поверить».

Тогда Роман говорил, что важнее всего работать над психологией.

Сейчас он явно в себя верит. За полуфинал «Уимблдона» он сыграет с восьмой ракеткой мира Янником Синнером.

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Фото: AFP/SEBASTIEN BOZON; РИА Новости/Валерий Левитин; Gettyimages.ru/Oleg Nikishin