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Медведев стартовал на «Уимблдоне», уверенно убрав британца. Его скорость – нереальна

Уимблдон Уимблдон
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Артур Фери
Теннис Теннис

Хорошая победа.

Даниилу Медведеву пришлось до среды ждать старта на «Уимблдоне» – из-за дождя его матч перенесли на день, но в итоге он все же вышел на оснащенный выдвижной крышей Корт №1 и победил британца Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

Фери до этого матча был неизвестной величиной – в сетку попал по wild card, в рейтинге стоит 391-м, в основном играет «Фьючерсы». Но впечатление о себе британец оставил приятное. Он хорошо и задорно атаковал, много ходил к сетке, старался использовать то, что Медведев стоит глубоко за задней линией.

И он классно боролся – и в первом, и во втором сетах отыгрывал брейки.

Но Медведев – это совершенно другой класс. Ему понадобилось какое-то время, чтобы разобрать игру соперника, но потом он качественно с ней справлялся.

Два красивых примера. Невероятная скорость в ответ на комбинацию широкой подачи и дроп-воллей.

И считается, что Медведев не очень комфортно чувствует себя у сетки – но если бить прямо в него, он разберется. Как на брейк-пойнте при счете 2:2 в третьем сете.

В целом убедительная победа, после которой Даниил благодарил болельщиков за теплый прием:

«Когда я выходил на корт, я не знал, как меня примут – но это было невероятно. Хотя меня не везде любят, потому что иногда на корте я схожу с ума, иногда безумствую с болельщиками. Так что было приятно сюда вернуться, и я надеюсь как можно дольше задержаться».

Дальше Медведев сыграет с Александром Шевченко или Адрианом Маннарино.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff

12 комментариев

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costa0545
Здесь автора, ругать не буду, что так рано написал, про супер игру Медведева, потому что, второй круг, может оказаться последний, по этому всё вовремя)))
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Andrey Shvalbe
Ответ Eugenie Nation
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Статья выглядит как обязаловка, когда надо написать, а нечего. Обсуждать Медведева не вижу смысла, все делал как обычно: двигатся, подавал, обводил, задирался на своих без всякой необходимости. Британец по мне очень неплох в игре с лета, но роста и подачи ему серьезно не хватает. Шварцман свои данные на грунте компенсирует, где и подача, и игра с лета второстепенны. Вряд ли у парня хорошие перспективы, но свой шанс от турнира получил и чуток нервов Медведеву попортил.
+4
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TennisGeek
Что, заложить дом и грузить на Маннарино?
+3
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Hardy
Маннарино выглядит киллером для Дани на траве увы
+1
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Маннарино опасен на траве
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Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
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di Malkovich
Ау, вы опять хвалите на старте?!
Минус вам за это и тьфу-тьфу-тьфу.
+1
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Генадий Адамов
с почином, ждём в финале
+2
-2
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pizzatcarizza
Ответ costa0545
Здесь автора, ругать не буду, что так рано написал, про супер игру Медведева, потому что, второй круг, может оказаться последний, по этому всё вовремя)))
Даа, мандарин может остановить эту нереальную скорость)
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