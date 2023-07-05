12 комментариев

Хорошая победа.

Даниилу Медведеву пришлось до среды ждать старта на «Уимблдоне» – из-за дождя его матч перенесли на день, но в итоге он все же вышел на оснащенный выдвижной крышей Корт №1 и победил британца Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

Фери до этого матча был неизвестной величиной – в сетку попал по wild card, в рейтинге стоит 391-м, в основном играет «Фьючерсы». Но впечатление о себе британец оставил приятное. Он хорошо и задорно атаковал, много ходил к сетке, старался использовать то, что Медведев стоит глубоко за задней линией.

И он классно боролся – и в первом, и во втором сетах отыгрывал брейки.

Но Медведев – это совершенно другой класс. Ему понадобилось какое-то время, чтобы разобрать игру соперника, но потом он качественно с ней справлялся.

Два красивых примера. Невероятная скорость в ответ на комбинацию широкой подачи и дроп-воллей.

И считается, что Медведев не очень комфортно чувствует себя у сетки – но если бить прямо в него, он разберется. Как на брейк-пойнте при счете 2:2 в третьем сете.

В целом убедительная победа, после которой Даниил благодарил болельщиков за теплый прием:

«Когда я выходил на корт, я не знал, как меня примут – но это было невероятно. Хотя меня не везде любят, потому что иногда на корте я схожу с ума, иногда безумствую с болельщиками. Так что было приятно сюда вернуться, и я надеюсь как можно дольше задержаться».

Дальше Медведев сыграет с Александром Шевченко или Адрианом Маннарино.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff