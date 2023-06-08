9 комментариев

Сенсация.

Полуфинал «Ролан Гаррос» между Ариной Соболенко и Каролиной Муховой длился больше трех часов и закончился сенсационной победой чешки – 7:6(5), 6:7(5), 7:5.

26-летняя Мухова в третьем сете отыграла матчбол и ушла с 2:5.

Как?

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Первые два сета были одними из самых качественных на «Ролан Гаррос», потому что это было столкновение двух разных стилей. Мухова с детства фанатеет от Роджера Федерера и славится разнообразием игры – она хорошо использует подрезки, разные вращения, любит и умеет выходить к сетке.

И в первых двух партиях она использовала все это разнообразие, чтобы создавать Соболенко максимум проблем.

• Она лишала ее ритма, варьируя вращения, не давала Соболенко один и тот же мяч, чтобы та не могла прибиться.

• Еще она активно двигала белоруску по корту, чтобы той приходилось много ударов выполнять в движении из нестабильных положений.

• Она здорово использовала короткие резаки, чтобы вытаскивать Арину вперед – и, опять же, ставить в некомфортное положение.

• При этом все разнообразие она комбинировала с мощью. Было удивительно то, как часто она заставляла Соболенко резать слева, чтобы потом включить форхенд или выйти к сетке.

• Арина иногда находила на это ответы, но в целом ей было тяжело.

• Еще Мухова создавала большие проблемы глубиной и мощью форхенда. Не давала Соболенко самой включать атаку и доминировать.

• В целом она была настроена очень агрессивно – бэкхенд, которым она закончила первый сет в свою пользу, тому лучшее подтверждение.

• И форхендом она очень прилично придавливала соперницу.

• А еще Мухова за последнее время очень прокачала подачу – сделала ее сильнее, точнее и опаснее.

Когда Соболенко все же удавалось захватывать инициативу и самой диктовать происходящее, она тоже выглядела очень хорошо.

В итоге в первом сете победила Мухова, а во втором белоруска смогла ее додавить и сравнять счет по партиям.

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В третьем сете казалось, что мощь Соболенко все же начинает перебарывать разнообразие Муховой. К тому же чешка выглядела физически уставшей, реже прорывалась к сетке, была менее резкой в движении.

Арина повела 5:2 и добралась до матчбола на приеме. Мухова отыграла его хорошей двоечкой подача + форхенд. А дальше случилось что-то странное.

После матчбола они с Соболенко провели 25 розыгрышей. 11 из них завершились ошибками белоруски. И это при том, то за весь третий сет она допустила 21 ошибку – то есть, больше половины пришлись на последние пять геймов.

И какие это были ошибки. Например, при счете 5:5 она вела 40:15, но дала две двойных подряд. А потом с бэкхенда промахнулась по длине в практически пустой корт.

В этот промежуток она не понимала, что происходит, и дважды сменила ракетку. Но это ее не спасло. На матч Мухова подала безупречно и вышла в финал.

А после матча не нашла ответ на вопрос, как ей это удалось: «Я не знаю, что произошло. Болельщики подталкивали меня весь матч, это невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало.

Я не знаю, что случилось. Я так рада».

Ее главной заслугой в конце матча, наверное, действительно было то, что она не проиграла все сама – а дала Соболенко возможность самоуничтожиться.

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Мухова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема» и вообще всего третий раз добралась до решающего матча на уровне основного тура.

Что еще о ней нужно знать?

• Мухова очень подвержена травмам. Разные повреждения стабильно ей мешают еще с юниорских лет. Сезон-2021 она досрочно завершила из-за травмы мышц живота, в прошлом году в слезах снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы голеностопа и еще в начале этого года выступала по защищенному рейтингу (который дается, если игрок пропускает больше полугода из-за травм).

Правда, она в этом году выступала очень хорошо, за счет результатов вернулась в топ-50, после «Ролан Гаррос» войдет в топ-20, а если выиграет турнир – дебютирует в топ-10.

• До «Ролан Гаррос» лучший результат она показала на Australian Open-2021, где дошла до полуфинала. А еще она дважды играла в четвертьфинале «Уимблдона». Но ее самая классная статистика – 5:0 в матчах с соперницами из топ-3 (с учетом победы над Соболенко).

• Она из спортивной семьи. Ее отец Йозеф был профессиональным футболистом (а сейчас работает помощником тренера в команде, которая заняла пятое место в чемпионате Чехии), и именно он в семь лет привел ее в теннис. До 12 она еще занималась гандболом, но потом полностью сосредоточилась на корте.

• За пределами корта она любит развлекаться музыкой. Например, на «Уимблдоне»-2021 она рассказывала: «Несколько дней назад купила гитару и начала под нее петь. Я не придаю этому большого значения, мне просто нравится этим заниматься.

Возможно, в будущем я займусь этим на более серьезном уровне, но не уверена, что хочу петь. Мне нравится играть на гитаре или любом другом инструменте, и я делаю это, чтобы расслабиться и повеселиться».

Правда, на «Ролан Гаррос» она пояснила, что в игре на гитаре она не особенно продвинутая: «Знаю несколько аккордов. Но на гитаре при помощи 5-7 аккордов можно сыграть практически любую песню. Но да, это мое хобби».

• Еще она не любит, когда люди восхищаются ее разнообразной игрой – боится, что это ее собьет и помешает правильно принимать решения на корте. Ей вообще трудно сохранять ясность мышления: «Причем в любой ситуации, не только на корте».

Большой арсенал она называет «хорошей проблемой» и отмечает: «Наибольшее удовольствие я получаю, когда что-нибудь планирую и потом не меняю, а довожу до конца, и это срабатывает».

• А еще у нее есть голливудская подруга – актриса Ребел Уилсон, звезда комедий «Подружки невесты», «Идеальный голос» и «Холостячки». Причем Уилсон сама вышла с ней на связь и пригласила на ужин после того, как Мухова обыграла Гарбинье Мугурусу на «Уимблдоне». После этого она не раз появлялась на трибунах, чтобы поддержать подругу.

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За титул Мухова сыграет с Игой Швентек или Беатрис Хаддад Майей.

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Фото: globallookpress.com/Mylene Deroche