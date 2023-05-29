37 комментариев

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«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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Новак Джокович убедительно выиграл в первом круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2, 7:6(1)) против Александра Ковачевича из США), а после матча оставил послание на камере: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие».

Это реакция на события последних месяцев. В 2008-м Косово объявило о независимости от Сербии. Сербия (как и Россия) ее не признает.

Сейчас большую часть населения Косово составляют албанцы. Но на севере есть муниципалитеты, где в основном живут сербы. В апреле в них проходили местные выборы. Сербы – как политики, так и избиратели – решили их бойкотировать из-за того, что на них якобы оказывали давление власти региона.

Это привело к тому, что победили на выборах албанцы. А дальше начались конфликты из-за муниципальных зданий, в которых должны работать избранные чиновники. Они в итоге заняли их при помощи полиции Косово и миротворцев НАТО. Сербы начали проводить у этих зданий протесты.

В выходные правоохранительные органы проводили рейды в сербских частях Косово, которые привели к жестким столкновениям с населением. Несколько человек получили травмы.

Сербия в ответ привела в готовность вооруженные силы на границе с Косово и предупредила, что не потерпит нападок на сербов.

***

Несмотря на то, что большую часть населения Косово составляют этнические албанцы, этот регион действительно считается сердцем Сербии. В Косово расположено несколько средневековых монастырей, а битва против османцев на Косовом поле, прошедшая в 1389 году, многими считается символом борьбы за национальную независимость. Она играет ключевую роль в сербском национальном самосознании.

Албанское большинство, в свою очередь, считает сербов оккупантами.

В 1998-1999 годах за этот регион шла жестокая война, которая закончилась интервенцией НАТО и бомбардировками Югославии. Итогом войны стало то, что контроль над Косово взяли силы НАТО и албанцы. А в 2008-м Косово объявило независимость.

***

Позиция Джоковича по косовскому вопросу понятна. В 2008 году – вскоре после победы на Australian Open – он записал видео для митинга «Косово – это Сербия». В нем он, например, сказал:

«Мы должны показать миру, что мы не крошечные, что мы едины и готовы защищать то, что принадлежит нам. Я очень сожалею, что физически не могу быть с вами. Но вы должны знать, что мое сердце и сердца членов моей семьи с Косово.

Для меня это очень тяжелая ситуация, потому что мы знаем, что история Сербии написана в Косово.

Косово – это Сербия. И так должно быть всегда».

И в этом году он в интервью Corriere Della Sera сказал: «Я хочу вернуться в Косово, чтобы крестить там своих детей. Я знаю, что это очень сложная тема. Конфликт еще не окончился – сейчас стрельба не идет, но напряжение чувствуется.

Не хочу влезать в политику, но для каждого серба Косово – это сердце и центр нашей культуры, нашей идентичности, наших традиций и нашей религии».

«Россия – моя родина, а Путин – ее спаситель». Что мы знаем об отце Новака Джоковича?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; AFP/ARMEND NIMANI

37 комментариев

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Зорькин
Новак после матча: Не знаю, накажут ли меня или что-то в этом роде, но я бы сделал это снова.
Я против войн и конфликтов любого рода!!!
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AlexGooner
Косово је Србија
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Зорькин
Как поздравительную статью о дне рождения Новака.
Так хрен вам.
А как наброс на вентилятор, так Ниткин первый.
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SKA Rostov1992
Ответ Kenny De Schepper
Косово это Косово. Больше половины членов ООН признали независимость этой страны. Так что сербы пусть сидят тихо и не высовываются.
Меньше половины признают Косово, там около 80 стран
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sined2000
Мне теперь мучает вопрос кто такие "османцы"
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London.is.blue
«Мы ненавидим Запад, но хотим в ЕС и европейское бабло. Мы обожаем Россию, но хотим от нее только дешевый газ. Косово - это Сербия, а Крым/Донбасс - Россия» - серб типичный.
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Kironbet
Ответ Зорькин
Новак после матча: Не знаю, накажут ли меня или что-то в этом роде, но я бы сделал это снова. Я против войн и конфликтов любого рода!!!
Какой Красавчик, реально Мужик! ✊
+6
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sined2000
Ответ Rio de Janeiro
Почему Косово можно отделиться а Южной Осетии и Крыму нет?
Я бы ещё задал вопрос, почему Косово где большинство (в текущем моменте албанцы-косовары) может отделиться от Сербии. А маленький кусочек Косово где большинство Сербы не может быть в Сербии.
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Светлана Менова
Ответ Kenny De Schepper
Косово это Косово. Больше половины членов ООН признали независимость этой страны. Так что сербы пусть сидят тихо и не высовываются.
А какой у них был выбор под давлением США и НАТОвских войск не признать эту независимость?)) США же бомбили Европу, все всё сразу поняли. ООН - сборище бесполезных трусишек.
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Федор Петров
"решили их бойкотировать из-за того, что на них якобы оказывали давление власти региона" - ах, якобы. Знакомые стандарты журналистики.
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Rio de Janeiro
Ответ Kenny De Schepper
Косово это Косово. Больше половины членов ООН признали независимость этой страны. Так что сербы пусть сидят тихо и не высовываются.
Почему Косово можно отделиться а Южной Осетии и Крыму нет?
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utsh44psmr
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
Точно. Святые Миротворцы. Действующие исключительно в своих интересах. Фак Ты.
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Pigmalion
Ответ Rio de Janeiro
Напомню что Косово было оккупировано НАТО , причём там до этого был геноцид сербского меньшинства со стороны приштинских албанцев, но все почему-то помнят только про Сребреницу.Эта оккупация продлилась до 2008 года, когда Запад решился на признание этого автономного новодела Тито, тем самым открыв ящик Пандоры нарушив фундемантальную норму международного права впервые продекларированную ещё Вестфальской системой 1648 года но окончательно принятую миром только после ВМВ и официально закреплённой в "Хельсинский соглашениях по безопасности в Европе" а норма это очень проста–нерушимость границ на континенте и невмешательство во внутренние дела суверенных стран.Интересно что в этом же 2008 произошла Южная Осетия, где тоже было преступление центральной власти против мятежной республики, тем не менее в 2 абсолютно аналогичных эпизодов было принято 2 полярно разных решения–Косово признали а ЮО нет создав тот самый "косовский прецедент" что в глазах Запада как бы исключение из правил а в глазах остального мира олицетворение западного лицемерие, цинизма и 2 стандартов, когда на словах они за "международное право и универсальные обязательства", а по факту всё решает как и прежде тот же закон силы, когда ты можешь делать что хочешь если можешь себе это позволить Когда в 2014 произошёл Крым противники его возвращения любили предъявлять Кремлю и россиянам что дескать это не косовский прецедент, это другое, скорее Судеты 2.0, ведь в отличие от албанцев русские как и немцы присоединились к материнскому государству, но по факту все понимали что это детали.Фундаментальное же преступление в Косово никто не оспаривал–что нельзя менять границы внешней силой игнорируя центральную власть что в Белграде, что в Тбилиси что в Киеве.И НАТО и Россия это сделали не потому что считали это легитимным а потому что это соответветствовала их понимаю справедливости а она в правде а правда в силе, а должно на самом деле быть в правовом мире наоборот–Сила в Правде и право должно быть выше справедливости потому что право для того и придумали т.к оно служит знаменателем, который вырабатывает общие правила поведения для разных людей, которые каждые по своему понимают эту самую справедливость и без общих правил просто будет всеобщий хаос и это я вам говорю как юрист с 2 высшими.Ровно это и происходит в современном мире и повторюсь не мы открыли этот ящик пандоры.Международное право было убито на родине Новака в Белграде, похоронено в Ираке а его прах был окончательно развеян признанием Косово Наслаждайтесь последствиями этого
Ну если подходить формально, то по конституции СФРЮ Косово имело право на отделение, а автономные республики республик СССР (Осетия, Абхазия) нет
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eple
Ну так поделите Косово - северную часть, где сербы живут Сербии, остальную часть, где проживают албанцы, Албании. Какой-то бред из-за куска земли устроили в 21 веке, когда людей уже нейронки замещают во многих сферах деятельности, столько крутых открытий происходит, эти спорят из-за клочка земли 🤦‍♂️
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London.is.blue
Ответ Светлана Менова
А какой у них был выбор под давлением США и НАТОвских войск не признать эту независимость?)) США же бомбили Европу, все всё сразу поняли. ООН - сборище бесполезных трусишек.
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Dr. Heisenberg
Косово придумал Ленин. На карте 17 века нет никакого Косово. Или все-таки есть? Битва 1398 года? А Косово вошло в состав Сербии в начале 20-го века? В общем, я запутался. Люди должны руководствоваться единственным принципом - насилию нет места в современном мире. Тут я полностью на стороне Джоковича.
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Stewee
Ответ Rio de Janeiro
Почему Косово можно отделиться а Южной Осетии и Крыму нет?
Потому что Косово ориентируется на светлоликих эльфов, а Южная Осетия на сами знаете кого)
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BeastI666I
еще один бывший югослав?! жалеет о развале Югославии силами НАТО и РФ?! или что?
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AlexGooner
Ответ London.is.blue
Косово - это Косово.
Кстати ещё London is red, это тоже не забывай
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Javelin Himars
Ответ AlexGooner
Косово је Србија
🤡
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London.is.blue
Ответ Rio de Janeiro
Кстати, почему киевский режим не признаёт Косово?
Потому что Украина последовательна в международном праве по части границ.
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Сергей Фомичев
Ответ sined2000
Мне теперь мучает вопрос кто такие "османцы"
Османская империя (Турция).
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Askat Ismailov
Ответ Сергей Фомичев
Османская империя (Турция).
Нет понятия османцы. Осма́ны (также назывались оттома́ны) — основное население Османской империи. Это как назвать Российцы.
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sined2000
Ответ London.is.blue
>открыв ящик Пандоры >Приднестровье задолго до Белграда 🤡 Ставить в один ряд Югославию, Украину, Грузию и Ирак - это кринж просто, подмена понятий и тотальная ложь. Югославия - распад страны, с гражданскими войнами и официально признанными актами геноцида. Ирак - неадекватный диктатор с 2 начатыми войнами, акты геноцида в отношении курдов, применение химического оружия, связи с террористическими группировками, постоянная угроза региону, и непосредственная угроза гражданам США(когда эти самые террористы декларировали уничтожения граждан США по всему миру). Единственная ошибка США - нужно было валить Хуссейна и выходить из Ирака. А так операция Буря в пустыне - это чудо военной науки. Отымели Хуссейна и его армию головорезов во все щели. Украина, Грузия - защита собственных границ от сепаратизма. Ничем не отличается от чеченских войн. Но чеченские войны ты почему-то не упоминаешь 🤡 Неубедительно, садись - два.
Вам единица за зашкаливающую однобокость.
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