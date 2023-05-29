37 комментариев

Новак Джокович убедительно выиграл в первом круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2, 7:6(1)) против Александра Ковачевича из США), а после матча оставил послание на камере: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие».

Это реакция на события последних месяцев. В 2008-м Косово объявило о независимости от Сербии. Сербия (как и Россия) ее не признает.

Сейчас большую часть населения Косово составляют албанцы. Но на севере есть муниципалитеты, где в основном живут сербы. В апреле в них проходили местные выборы. Сербы – как политики, так и избиратели – решили их бойкотировать из-за того, что на них якобы оказывали давление власти региона.

Это привело к тому, что победили на выборах албанцы. А дальше начались конфликты из-за муниципальных зданий, в которых должны работать избранные чиновники. Они в итоге заняли их при помощи полиции Косово и миротворцев НАТО. Сербы начали проводить у этих зданий протесты.

В выходные правоохранительные органы проводили рейды в сербских частях Косово, которые привели к жестким столкновениям с населением. Несколько человек получили травмы.

Сербия в ответ привела в готовность вооруженные силы на границе с Косово и предупредила, что не потерпит нападок на сербов.

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Несмотря на то, что большую часть населения Косово составляют этнические албанцы, этот регион действительно считается сердцем Сербии. В Косово расположено несколько средневековых монастырей, а битва против османцев на Косовом поле, прошедшая в 1389 году, многими считается символом борьбы за национальную независимость. Она играет ключевую роль в сербском национальном самосознании.

Албанское большинство, в свою очередь, считает сербов оккупантами.

В 1998-1999 годах за этот регион шла жестокая война, которая закончилась интервенцией НАТО и бомбардировками Югославии. Итогом войны стало то, что контроль над Косово взяли силы НАТО и албанцы. А в 2008-м Косово объявило независимость.

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Позиция Джоковича по косовскому вопросу понятна. В 2008 году – вскоре после победы на Australian Open – он записал видео для митинга «Косово – это Сербия». В нем он, например, сказал:

«Мы должны показать миру, что мы не крошечные, что мы едины и готовы защищать то, что принадлежит нам. Я очень сожалею, что физически не могу быть с вами. Но вы должны знать, что мое сердце и сердца членов моей семьи с Косово.

Для меня это очень тяжелая ситуация, потому что мы знаем, что история Сербии написана в Косово.

Косово – это Сербия. И так должно быть всегда».

И в этом году он в интервью Corriere Della Sera сказал: «Я хочу вернуться в Косово, чтобы крестить там своих детей. Я знаю, что это очень сложная тема. Конфликт еще не окончился – сейчас стрельба не идет, но напряжение чувствуется.

Не хочу влезать в политику, но для каждого серба Косово – это сердце и центр нашей культуры, нашей идентичности, наших традиций и нашей религии».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; AFP/ARMEND NIMANI