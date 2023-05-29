Типология гнева.

«Ролан Гаррос»-2023 начался со скандала, случившегося уже после первого матча на центральном корте.

Арина Соболенко обыграла Марту Костюк, и после матча украинка не пожала белоруске руку. В такой ситуации после матчей представительниц России и Беларуси против девушек из Украины нет ничего нового. Но парижские болельщики либо были не в курсе, либо не одобряют такой жест – и они освистали Костюк.

Соболенко сначала приняла это на свой счет и ответила на гул саркастичным поклоном.

Но потом поняла, что свистят не в ее адрес, и извинилась.

На послематчевой пресс-конференции она рассказала, что Костюк не заслужила такой реакции трибун. А украинка пристыдила зрителей: «Я бы хотела увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет. Думаю, у них будут не очень приятные ощущения.

Я уже говорила, что не буду жать руку. Не знаю, почему они подумали, что я внезапно передумаю.

Я не ожидала, что сегодня произойдет то, что произошло. Но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно, но это не мое решение».

***

Костюк – далеко не первая, кому не понравилось отношение парижских болельщиков. На эту тему есть знаменитая фраза Тони Надаля: «Среди болельщиков только одна группа хуже французов, и это парижане. Они сами об этом говорят, и это правда – парижские зрители довольно тупые».

Парижане любят гудеть. Что же может вызвать их гнев?

Не французы

За своих парижане болеют яростно, и атмосфера на матчах французов обычно невероятная. Посмотрите, например, как трибуны вместе с Люкой Пуем пели «Марсельезу» после его победы в первом круге в этом году.

Но соперникам французов приходится не очень классно.

Например, Алекс де Минаур в прошлом году рассказывал после матча с Юго Гастоном: «Уверен, для него атмосфера была потрясающей, он наслаждался каждой секундой.

Но когда мне с трибун говорят разные вещи, смотрят в глаза после двойных, стоит задуматься о границах допустимого. Не хочу вдаваться в то, что мне говорили. В идеале я бы вечером лег спать и все забыл, но есть ощущение, что сегодня не получится».

А Алена Остапенко в прошлом году во время матча с Ализе Корне даже затыкала уши. Француженка потом ей сочувствовала:

«Бедная соперница. Ей было тяжело. Когда столько людей меня поддерживали, у меня бежали мурашки по всему телу, даже слезы накатывали».

И классикой стала история, как Гарбинье Мугуруса, защищая титул в 2017-м, проиграла Кристине Младенович и 10-тысячной толпе на стадионе, а потом прослезилась на пресс-конференции. «Иногда им не хватало уважения. Нам приходилось останавливать игру, судья постоянно их успокаивал», – объясняла экс-первая ракетка мира.

Недостаточное усердие

Энди Маррей рассказывал: «Они очень жестко относятся к игрокам. Если кто-то не выкладывается или плохо себя ведет, они дадут ему знать о своем недовольстве».

Причем за это достается даже своим. Кумир всей Франции Жо-Вильфред Тсонга рассказывал: «Если ты проигрываешь, то придется платить».

Это на себе регулярно испытывает Бенуа Пэр, которого освистывали в Меце, Монпелье, на «Мастерсе» в Париже и на «Ролан Гаррос».

С другой стороны, в 2021-м болельщики довели Бенуа до слез, когда после поражения начали скандировать его имя.

Провокации – настоящие и выдуманные

Самый мощный скандал с болельщикам на «Ролан Гаррос» случился в женском финале-1999. Тогда Мартина Хингис настроила против себя зрителей постоянными спорами с судьями, подачами с руки и туалетным перерывом перед третьей партией. В итоге трибуны гудели на нее так жестко, что после поражения от Штеффи Граф она в слезах убежала в раздевалку и не хотела возвращаться на церемонию награждения. Ее маме пришлось тащить ее силой.

Мария Шарапова столкнулась с гневом французских зрителей, когда в 2008-м в матче с Динары Сафиной попросила судью спуститься с вышки проверить след от мяча на грунте. Вообще это совершенно обычное дело – но не для парижан.

В итоге в ответ на шум трибун Мария после одного из отыгранных брейк-пойнтов крикнула труднопереводимое «Up your fucking ass!» – «В ###### задницу себе засунь(те)!» Мало сомнений, что адресовано это было болельщикам.

А в прошлом году досталось Новаку Джоковичу. В матче с Йошихито Нишиокой он взревел после взятого в тяжелом гейме розыгрыша – и трибунам это не понравилось. Джон Макинрой, комментировавший матч, удивлялся: «Не знаю, почему они гудят. Вы смеетесь? Ему это не понравится – и не должно. С чего они вдруг начали гудеть?»

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А вообще вопрос «С чего они вдруг начали гудеть?» на «Ролан Гаррос» можно задавать чуть ли не каждый день.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Cameron Spencer