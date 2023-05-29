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«Хуже французов только парижане». Болельщики «Ролан Гаррос» любят ухать на все подряд – и это злит игроков

болельщики болельщики
Тони Надаль Тони Надаль
Жо-Вильфред Тсонга Жо-Вильфред Тсонга
Марта Костюк Марта Костюк
Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Новак Джокович Новак Джокович
Мария Шарапова Мария Шарапова
Мартина Хингис Мартина Хингис
Алена Остапенко Алена Остапенко
WTA WTA
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Арина Соболенко Арина Соболенко
Бенуа Пэр Бенуа Пэр
ATP ATP
Гарбинье Мугуруса Гарбинье Мугуруса
Энди Маррей Энди Маррей
Теннис Теннис

Типология гнева.

«Ролан Гаррос»-2023 начался со скандала, случившегося уже после первого матча на центральном корте.

Арина Соболенко обыграла Марту Костюк, и после матча украинка не пожала белоруске руку. В такой ситуации после матчей представительниц России и Беларуси против девушек из Украины нет ничего нового. Но парижские болельщики либо были не в курсе, либо не одобряют такой жест – и они освистали Костюк.

Соболенко сначала приняла это на свой счет и ответила на гул саркастичным поклоном.

Но потом поняла, что свистят не в ее адрес, и извинилась.

На послематчевой пресс-конференции она рассказала, что Костюк не заслужила такой реакции трибун. А украинка пристыдила зрителей: «Я бы хотела увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет. Думаю, у них будут не очень приятные ощущения.

Я уже говорила, что не буду жать руку. Не знаю, почему они подумали, что я внезапно передумаю.

Я не ожидала, что сегодня произойдет то, что произошло. Но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно, но это не мое решение».

***

Костюк – далеко не первая, кому не понравилось отношение парижских болельщиков. На эту тему есть знаменитая фраза Тони Надаля: «Среди болельщиков только одна группа хуже французов, и это парижане. Они сами об этом говорят, и это правда – парижские зрители довольно тупые».

Парижане любят гудеть. Что же может вызвать их гнев?

Не французы

За своих парижане болеют яростно, и атмосфера на матчах французов обычно невероятная. Посмотрите, например, как трибуны вместе с Люкой Пуем пели «Марсельезу» после его победы в первом круге в этом году.

Но соперникам французов приходится не очень классно.

Например, Алекс де Минаур в прошлом году рассказывал после матча с Юго Гастоном: «Уверен, для него атмосфера была потрясающей, он наслаждался каждой секундой.

Но когда мне с трибун говорят разные вещи, смотрят в глаза после двойных, стоит задуматься о границах допустимого. Не хочу вдаваться в то, что мне говорили. В идеале я бы вечером лег спать и все забыл, но есть ощущение, что сегодня не получится».

А Алена Остапенко в прошлом году во время матча с Ализе Корне даже затыкала уши. Француженка потом ей сочувствовала:

«Бедная соперница. Ей было тяжело. Когда столько людей меня поддерживали, у меня бежали мурашки по всему телу, даже слезы накатывали».

И классикой стала история, как Гарбинье Мугуруса, защищая титул в 2017-м, проиграла Кристине Младенович и 10-тысячной толпе на стадионе, а потом прослезилась на пресс-конференции. «Иногда им не хватало уважения. Нам приходилось останавливать игру, судья постоянно их успокаивал», – объясняла экс-первая ракетка мира.

Недостаточное усердие

Энди Маррей рассказывал: «Они очень жестко относятся к игрокам. Если кто-то не выкладывается или плохо себя ведет, они дадут ему знать о своем недовольстве».

Причем за это достается даже своим. Кумир всей Франции Жо-Вильфред Тсонга рассказывал: «Если ты проигрываешь, то придется платить».

Это на себе регулярно испытывает Бенуа Пэр, которого освистывали в Меце, Монпелье, на «Мастерсе» в Париже и на «Ролан Гаррос».

С другой стороны, в 2021-м болельщики довели Бенуа до слез, когда после поражения начали скандировать его имя.

Провокации – настоящие и выдуманные

Самый мощный скандал с болельщикам на «Ролан Гаррос» случился в женском финале-1999. Тогда Мартина Хингис настроила против себя зрителей постоянными спорами с судьями, подачами с руки и туалетным перерывом перед третьей партией. В итоге трибуны гудели на нее так жестко, что после поражения от Штеффи Граф она в слезах убежала в раздевалку и не хотела возвращаться на церемонию награждения. Ее маме пришлось тащить ее силой.

Мария Шарапова столкнулась с гневом французских зрителей, когда в 2008-м в матче с Динары Сафиной попросила судью спуститься с вышки проверить след от мяча на грунте. Вообще это совершенно обычное дело – но не для парижан.

В итоге в ответ на шум трибун Мария после одного из отыгранных брейк-пойнтов крикнула труднопереводимое «Up your fucking ass!» – «В ###### задницу себе засунь(те)!» Мало сомнений, что адресовано это было болельщикам.

А в прошлом году досталось Новаку Джоковичу. В матче с Йошихито Нишиокой он взревел после взятого в тяжелом гейме розыгрыша  – и трибунам это не понравилось. Джон Макинрой, комментировавший матч, удивлялся: «Не знаю, почему они гудят. Вы смеетесь? Ему это не понравится – и не должно. С чего они вдруг начали гудеть?»

***

А вообще вопрос «С чего они вдруг начали гудеть?» на «Ролан Гаррос» можно задавать чуть ли не каждый день.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Cameron Spencer

3 комментария

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ChefJhonnyMorgan
Ситуации бывают разные, но во вчерашнем матче все было по делу. Так как это неспортивное поведение со стороны Костюк. А по поводу того, что публика поддерживает своих, то было бы странно если б было наоборот 🤷🏻‍♂️
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ChefJhonnyMorgan
Ответ ChefJhonnyMorgan
Ситуации бывают разные, но во вчерашнем матче все было по делу. Так как это неспортивное поведение со стороны Костюк. А по поводу того, что публика поддерживает своих, то было бы странно если б было наоборот 🤷🏻‍♂️
и дополню, автор видимо раньше никогда матчи кубка Дэвиса не смотрел, когда были домашние и гостевые игры. Там порой похлеще чем на футболе публика себя вела
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