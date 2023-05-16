13 комментариев

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Медведев стал хорош и на грунте – и вышел в финал в Риме! Он задорно станцевал, а Циципас ругался с мамой

Даниил Медведев Даниил Медведев
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Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Открытый чемпионат Италии Открытый чемпионат Италии
Теннис Теннис

Как так вышло?

Последние несколько лет Стефанос Циципас был одним из лучших грунтовиков в туре. Даниил Медведев наоборот считался одним из худших топов на этом покрытии – и не без оснований.

Но в этом году в полуфинале в Риме победителем вышел именно россиянин – 7:5, 7:5.

Он второй раз в карьере добрался до финала на грунте (первый был в Барселоне в 2019-м) и второй раз обыграл на глине теннисиста топ-5 (первый был в Монте-Карло-2019 против Джоковича).

Медведев превращается в грунтовика?

***

По ходу грунтового сезона Даниил не раз говорил – он способен классно выступать на глине, но для этого ему нужно много времени на подготовку и адаптации. Видимо, по ходу последних турниров количество проведенных матчей и тренировок стало перерастать в результаты. Потому что он сейчас очень хорош на нелюбимом покрытии.

Выйдя в полуфинал, он рассказывал: «Перед турниром я сказал, что отлично себя чувствую на тренировках. Всегда опасно это говорить, потому что если проиграешь в первом раунде, то думаешь: «Зачем я это сказал?» Но я чувствую себя прекрасно».

В какой игровой прогресс вылилось это прекрасное самочувствие?

• Медведев явно прибавил в движении на грунте – которое раньше сам называл слабым местом. Сейчас соперникам нужно очень сильно постараться, чтобы заставить его потерять равновесие, недоработать ногами, принудить к какому-то неловкому скольжению.

• В итоге большую часть ударов он наносит, находясь в состоянии баланса – а в таком состоянии он всегда наиболее опасен.

• Плюс, Медведев очень хорошо чувствует себя в углах корта. Например, в трансляции комментаторы Tennis TV рассказывали, что на тренировках он много отрабатывал форхенд из угла в движении. И в полуфинале это было заметно, например, по тому, как он отвечал на кроссы Циципаса.

• Еще очевиден огромный прогресс в игре справа. По ощущениям, Медведев стал больше крутить мяч – а это как раз то, что нужно для грунта. Это и обеспечивает безопасность (потому что мяч выше летит над сеткой), и позволяет наносить больший урон обороне соперников. Даже тех, которые прекрасно двигаются – как Циципас.

• Третья область прогресса – контроль эмоций. Мы уже привыкли, что на харде Медведев научился быстро выплескивать гнев и не позволять ему влиять на работу. На грунте подобным навыком Даниил овладел только в этом сезоне. Его по-прежнему раздражают нестабильные отскоки, постоянно донимает свист болельщиков, он частенько бухтит – но уже не выдает такие спектакли, как в 2021-м.

***

Если говорить про конкретно матч с Циципасом, то Медведеву хорошо удавались еще две очень важных вещи.

1. Он нейтрализовывал подачу грека за счет глубины.

2. Он очень хорошо находил бэкхенд Стефаноса – его слабую сторону. Если Циципасу приходилось наносить два-три бэкхенда подряд, то у него сразу возникали проблемы. И Медведев регулярно заставлял его это делать, хотя на грунте это непростая задача – покрытие и движение позволяют греку свободнее и чаще забегать под право.

И важно отметить, что очень много проблем Циципас создал себе сам.

При счете 5:5 в первом сете он отдал подачу с 40:0 – внезапно перестав попадать первым мячом и не выиграв ни одного очка на втором.

После этого он стал отчитывать маму за то, что она говорила с ним по-русски. В итоге после первого сета она живописно нависла над ним, чтобы что-то сказать.

А потом ушла из ложи и с очень разочарованным лицом сидела отдельно от всей команды.

Циципас, тем временем, на несколько геймов развалился, очень много ошибался и делал разные глупости.

Ему все же удалось выправить ситуация, успокоиться, лучше включать форхенд и отыграть брейк во второй партии. Но при счете 5:5 во втором сете он снова дрогнул: кинул совершенно неоправданный ничем дропшот, ошибся с форхенда, недобил смэш. Медведев брейканул и спокойно подал на победу.

***

После матчбола Даниил, победы обычно не празднующий, исполнил что-то вроде макарены или танца маленьких утят.

И все сразу вспомнили, что в прошлом году в Цинциннати Циципас танцевал, обыграв Даниила.

Так что ни одна обида не останется не отомщенной. Правда, в послематчевых комментариях Медведев говорил о другом:

«Я один раз так уже делал – на US Open. Знаменитый момент. Мне понравилась гифка, которую из этого сделали.

Посмотрим, что из этого выйдет. В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. У меня много таких друзей. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола. А потом смотришь видео – и это не так.

Не знаю, что тут получится».

В финале Медведев сыграет с Хольгером Руне – который в этом году обыграл его в Монте-Карло и из-за продолжительного дождя свой матч в 1/2 закончил на 6,5 часов раньше Даниила.  

Удары в лицо и корпус – обычное дело для тенниса. Но опасное

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Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency

13 комментариев

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doty
Очень умно и грамотно обыграл ситуацию с танцем.
Все кто нужно, всё поняли.

А кому не нужно понять, не дал повод для агрессии в его сторону, а наоборот привлёк внимание и влюбил обоянием, непосредственностью, открытостью и живостью...

Очень очень очень сильно умён...
Красава просто...
+20
-1
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Liza Veselova
Мы вообще то вас попросили не делать эту статью, спасибо
+17
-5
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caute
танец косолапых медвежат
+11
-1
+10
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sined2000
Нееет! Ниткин, ты что комментарии не читаешь, тебя же просили 😢
+6
-1
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Мишка Синайский
Танец маленьких утят в исполнении гиганта Дани.. спасибо за стабильный интересный теннис и непосредственные живые перфомансы. На матчах Медведева редко бывает скучно )
+4
0
+4
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Генадий Адамов
Обиделся на русскую речь мамы Стёпа, в итоге обидел родного человека, она даже отсела от команды не гоже так поступать сыну, у которого корни Великого Сальникова
+3
0
+3
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Cvyatoslav Gazin
Ниткин - главный хейтер Медведева
+3
0
+3
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Dmitriy Korchagin
Цыпка еще цыпленок 🐣 конечно! И рискует остаться таковым ввиду непочтительного отношения к маме! )
+2
0
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Oleg Shalyshkin
Ответ caute
танец косолапых медвежат
Мне напомнил танец маленьких утят, всe танцуют как хотят ля ля ля ля)))
( если только Даня подходит на роль маленького утёнка))))
+2
0
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costa0545
Посмотрим, как Даня с играет с молодыми дарованиями, Алькарасу он уже один раз проиграл Руне тоже, посмотрим как в этот раз с ним с играет, но даже если проиграет, всё равно молодец, стал лучше играть на грунте, но хотелось бы победы, завтра узнаем кто кого)))
+1
0
+1
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Ben Shelton
финал мастерса, грунт, руне в соперниках. уже где-то видели и радовались. надеюсь и в этот раз будет так же...
+2
-1
+1
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laukkanen
Очень рад за грунтовый сезон Даниила. Пока все просто великолепно.
Не хочется о плохом думать, о проигрыше Дани в финале. Очень хочется этот мастерс. Будем переживать и болеть.
+1
0
+1
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