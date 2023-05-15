Андрей Рублев – сын бывшего боксера, и в детстве он использовал боксерские тренировки вместо тренажерного зала. При этом специализированные залы ему не нравились: «Там было полно мужиков, от которых пахло потом. А на теннисе было полно детей, от которых пахло цветочками. Хотелось даже не играть, а просто бегать с детьми».

Рублев и в профессиональном туре использовал бокс как тренировку, но отмечал одну важную разницу между двумя видами спорта: «Схожая черта в том, что ты один на один с соперником. А разница в том, что на теннисном корте тебе никто не даст по лицу».

Теннис на самом деле бесконтактный вид спорта, но отхватить там тоже можно неплохо, потому что удары в соперников – довольно распространенное явление.

Теннисисты относятся к ударам в корпус по-разному: для кого-то это обычное дело, другие – недовольны

Обычно удары в корпус или голову летят, когда один или оба игрока оказываются поближе к сетке.

Поэтому они часто используются в парном теннисе. Это эффективная тактика – сопернику приходится не подстраиваться под мяч, а уворачиваться, и бьющий выигрывает очко либо за счет попадания в корт, либо за счет попадания в противника (потому что касаться мяча можно только ракеткой).

При этом если один игрок на задней линии, а второй – у сетки, мячом не всегда получает сеточник. Ведь смэш тоже можно пробить так, чтобы он отскочил в противника.

И был случай, когда бедный Николя Маю в финале «Уимблдона» испытал на себе все разнообразие возможных попаданий.

В одиночке удары в корпус тоже встречаются – иногда это такая же тактика, а иногда игроки так просто демонстрируют жесткость или раздражение. Например, Энди Маррей после начала сотрудничества с Иваном Лендлом стал максимально часто бить в соперников. Сейчас этим иногда чересчур увлекается Стефанос Циципас.

Проблема с Циципасом не в том, что он бьет в корпус – а в том, что он даже не пытается пробить в корт. И интересно, что он так делал против соперников, которые ему явно не нравятся – Карлоса Алькараса и Ника Кириоса (который сам делал так же против Рафаэля Надаля).

За такие удары принято извиняться – даже если противник успел увернуться и избежал попадания. А уж если в него щелкнуло мячом, точно нужно попросить прощения. Правда, и этого может оказаться мало. Например, Томаш Бердых не пожал руку Николасу Альмагро даже после извинений – он все равно посчитал, что можно было пробить не в него, а в пустой корт.

А в прошлом году на Australian Open возник конфликт – команда на тот момент лучшей пары мира, Мате Павича и Никола Мектича, против Ника Кириоса и Танаси Коккинакиса. Танаси потом рассказывал: «Тренер Павича по физподготовке пришел и долбанул валиком об стенку. Я думал, что он шутит или будет ругать своих.

Но тут он подходит к Нику и говорит, что мы не проявляли уважение. Ник пробил в их игрока, но это нормально. В паре так и нужно делать, потому что с лета ребята играют невероятно. Но они сказали, что мы выделывались».

В целом не очень понятно, какую роль сыграли удары в корпус – но какую-то точно сыграли.

А что может случиться после удара?

Конечно, все зависит от того, куда и насколько сильно пробить.

• Самые опасные удары – в область глаз. В случае такого попадания можно и повредить само яблоко, что в теории может привести к серьезным нарушениям или даже потере зрения.

Или можно сломать тонкие лицевые кости. Например, так случилось в полуфинале Олимпиады-2016, когда Мартина Хингис на матчболе соперник засадила мячом в лицо Андреа Главачковой. В итоге у чешки возникла трещина, она не смогла продолжить матч, а после игры покритиковала Хингис:

«Она одна из величайших и знает, куда направить мяч. Я пересмотрела видео и увидела, что вокруг меня было много места. Она могла пробить в другое место. И потом ее больше волновало, дадут ли мне медицинский перерыв, а не состояние глаза».

• Очень опасны удары в область виска – потому что там тонкая кость. Есть случай еще из 1936-го, когда во время выставочного матча туда попали великому Фреду Перри, и он потерял сознание, «камнем рухнул на корт». Правда, нужно учитывать, что мячи тогда были тяжелее.

• Попадания в затылок – это тоже серьезная проблема. Известна история британки Сары Боруэлл, которая после такого удара продолжила матч, но потом выяснилось, что у нее было сотрясение и ушиб мозга, которые привели к проблемам с равновесием, памятью и реакцией. Правда, сама Боруэлл отмечала, что для тенниса такие травмы нехарактерны.

• Удары не в голову менее опасны – от них почти всегда просто бывает очень больно и остаются синяки. Правда, возможна еще такая вещь, как сотрясение сердца.

В основном оно фиксируется у мальчиков-подростков после удара в грудь. Чтобы оно случилось, удар должен попасть в очень неудачный момент – на определенном этапе сердцебиения, который длится всего 10-30 миллисекунд. Тогда нарушается работа сердца, начинается фибрилляция, и оно в итоге останавливается. Если человеку сразу не оказать помощь, то вероятность смерти составляет больше 80%, и даже дефибриллятор сокращает ее всего на 15%.

В теннисе такой случай был в Швеции в 2018-м, и, что примечательно, пострадавший мужчина выжил.

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Так что, да, теннисистов не бьют по лицу кулаками. Но последствия удара мячом тоже могут быть серьезными.

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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth; кадры трансляции