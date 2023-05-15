Удары в лицо и корпус – обычное дело для тенниса. Но опасное
Андрей Рублев – сын бывшего боксера, и в детстве он использовал боксерские тренировки вместо тренажерного зала. При этом специализированные залы ему не нравились: «Там было полно мужиков, от которых пахло потом. А на теннисе было полно детей, от которых пахло цветочками. Хотелось даже не играть, а просто бегать с детьми».
Рублев и в профессиональном туре использовал бокс как тренировку, но отмечал одну важную разницу между двумя видами спорта: «Схожая черта в том, что ты один на один с соперником. А разница в том, что на теннисном корте тебе никто не даст по лицу».
Теннис на самом деле бесконтактный вид спорта, но отхватить там тоже можно неплохо, потому что удары в соперников – довольно распространенное явление.
Теннисисты относятся к ударам в корпус по-разному: для кого-то это обычное дело, другие – недовольны
Обычно удары в корпус или голову летят, когда один или оба игрока оказываются поближе к сетке.
Поэтому они часто используются в парном теннисе. Это эффективная тактика – сопернику приходится не подстраиваться под мяч, а уворачиваться, и бьющий выигрывает очко либо за счет попадания в корт, либо за счет попадания в противника (потому что касаться мяча можно только ракеткой).
При этом если один игрок на задней линии, а второй – у сетки, мячом не всегда получает сеточник. Ведь смэш тоже можно пробить так, чтобы он отскочил в противника.
И был случай, когда бедный Николя Маю в финале «Уимблдона» испытал на себе все разнообразие возможных попаданий.
В одиночке удары в корпус тоже встречаются – иногда это такая же тактика, а иногда игроки так просто демонстрируют жесткость или раздражение. Например, Энди Маррей после начала сотрудничества с Иваном Лендлом стал максимально часто бить в соперников. Сейчас этим иногда чересчур увлекается Стефанос Циципас.
Проблема с Циципасом не в том, что он бьет в корпус – а в том, что он даже не пытается пробить в корт. И интересно, что он так делал против соперников, которые ему явно не нравятся – Карлоса Алькараса и Ника Кириоса (который сам делал так же против Рафаэля Надаля).
За такие удары принято извиняться – даже если противник успел увернуться и избежал попадания. А уж если в него щелкнуло мячом, точно нужно попросить прощения. Правда, и этого может оказаться мало. Например, Томаш Бердых не пожал руку Николасу Альмагро даже после извинений – он все равно посчитал, что можно было пробить не в него, а в пустой корт.
А в прошлом году на Australian Open возник конфликт – команда на тот момент лучшей пары мира, Мате Павича и Никола Мектича, против Ника Кириоса и Танаси Коккинакиса. Танаси потом рассказывал: «Тренер Павича по физподготовке пришел и долбанул валиком об стенку. Я думал, что он шутит или будет ругать своих.
Но тут он подходит к Нику и говорит, что мы не проявляли уважение. Ник пробил в их игрока, но это нормально. В паре так и нужно делать, потому что с лета ребята играют невероятно. Но они сказали, что мы выделывались».
В целом не очень понятно, какую роль сыграли удары в корпус – но какую-то точно сыграли.
А что может случиться после удара?
Конечно, все зависит от того, куда и насколько сильно пробить.
• Самые опасные удары – в область глаз. В случае такого попадания можно и повредить само яблоко, что в теории может привести к серьезным нарушениям или даже потере зрения.
Или можно сломать тонкие лицевые кости. Например, так случилось в полуфинале Олимпиады-2016, когда Мартина Хингис на матчболе соперник засадила мячом в лицо Андреа Главачковой. В итоге у чешки возникла трещина, она не смогла продолжить матч, а после игры покритиковала Хингис:
«Она одна из величайших и знает, куда направить мяч. Я пересмотрела видео и увидела, что вокруг меня было много места. Она могла пробить в другое место. И потом ее больше волновало, дадут ли мне медицинский перерыв, а не состояние глаза».
• Очень опасны удары в область виска – потому что там тонкая кость. Есть случай еще из 1936-го, когда во время выставочного матча туда попали великому Фреду Перри, и он потерял сознание, «камнем рухнул на корт». Правда, нужно учитывать, что мячи тогда были тяжелее.
• Попадания в затылок – это тоже серьезная проблема. Известна история британки Сары Боруэлл, которая после такого удара продолжила матч, но потом выяснилось, что у нее было сотрясение и ушиб мозга, которые привели к проблемам с равновесием, памятью и реакцией. Правда, сама Боруэлл отмечала, что для тенниса такие травмы нехарактерны.
• Удары не в голову менее опасны – от них почти всегда просто бывает очень больно и остаются синяки. Правда, возможна еще такая вещь, как сотрясение сердца.
В основном оно фиксируется у мальчиков-подростков после удара в грудь. Чтобы оно случилось, удар должен попасть в очень неудачный момент – на определенном этапе сердцебиения, который длится всего 10-30 миллисекунд. Тогда нарушается работа сердца, начинается фибрилляция, и оно в итоге останавливается. Если человеку сразу не оказать помощь, то вероятность смерти составляет больше 80%, и даже дефибриллятор сокращает ее всего на 15%.
В теннисе такой случай был в Швеции в 2018-м, и, что примечательно, пострадавший мужчина выжил.
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Так что, да, теннисистов не бьют по лицу кулаками. Но последствия удара мячом тоже могут быть серьезными.
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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth; кадры трансляции
в то же время, думая, как можно регламентировать такие моменты, чтобы исключить мотивацию играть подобным образом (а это сделать необходимо, потому как всегда найдутся люди, которые будут пробовать все, что не запрещено, вне зависимости от морального аспекта деяний), то не приходит на ум ничего кроме как переигрывания розыгрыша при попадании мяча в тело (не попытки сыграть телом, а именно попадании - тут уже субъективный фактор решения судьи, что не очень хорошо) и вынесение предупреждений за агрессивные попытки играть в тело без умысла сыграть в корт (тут тоже та еще субъективщина и роль судьи возрастает).
в общем, интересный вопрос, который рано или поздно встанет перед теннисом, как мне кажется (в парном теннис уже встал).