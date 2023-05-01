27 комментариев

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А что это за возрождение Аслана Карацева? Убирает топов и впервые вышел в 1/2 «Мастерса» – хотя еще недавно мучился

ATP ATP
Аслан Карацев Аслан Карацев
Mutua Madrid Open Mutua Madrid Open
Теннис Теннис

Снова силен.

Многие думали, что сказка Аслана Карацева закончилась. После волшебного сезона-2021 (не очень стабильного, но все равно нереально успешного) и титула в начале 2022-го у него начался серьезнейший спад.

С февраля прошлого года по середину апреля 2023-го он выиграл всего 20 матчей из 58, а в рейтинге опустился из топ-15 за пределы топ-120. Еще у него выскакивали разные травмы, начались тренерские перестановки, возник скандал с подозрениями в договорных матчах. В общем, все было очень нестабильно.

Но в Мадриде мы внезапно увидели Карацева, очень похожего на человека, который вышел в полуфинал Australian Open-2021 и выиграл три титула в ATP.

***

Не очень понятно, как так вышло – откуда вдруг взялась такая игра. Да, с прошлого года Аслан снова работает с тренером Егором Яцыком, с которым и совершил первый прорыв. Но в предыдущие четыре месяца был только один намек на возвращение на прежний уровень – полуфинал турнира в Пуне, где Карацев прошел только одного соперника из топ-100. А в остальном он двигался в том же направлении, в котором и год до этого.

Возможно, ему помогло то, что в этом году он отказался от поездки на «Мастерсы» в США, остался в Европе и готовился к грунтовому сезону в академии Рафаэля Надаля на Мальорке.

Но после этого он проиграл 225-й ракетке мира в первом круге «Челленджера» и потом еще в первом круге квалификации в Марракеше.

Ситуация начала выправляться только на турнире в Мюнхене, где он прошел квалификацию и впервые с января одержал победу уровня ATP. Там его остановил №29 в мире Ботике ван де Зандшульп, в итоге дошедший до финала и чуть не обыгравший Хольгера Руне (трижды подавал на титул и упустил четыре матчбола).

А потом Аслан приехал в Мадрид – и начал творить.

• Впервые с весны-2021 выиграл семь матчей подряд – два в квалификации и пять в основе;

• Впервые с октября-2021 обыграл теннисиста топ-20 – Алекса де Минаура (19-ю ракетку мира) в третьем круге;

• Впервые с мая-2021 обыграл соперника из топ-10 – Даниила Медведева (третью ракетку мира) в четвертом круге.

• Впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Его последней жертвой стал Чжичжэнь Чжан, в Мадриде выигравший три решающих тай-брейка подряд. Карацев разобрался с ним со счетом 7:6(3), 6:4.

И эта победа отлично демонстрирует то, как он изменился по сравнению с темным периодом. В прошлом году они уже встречались в первом круге в Астане, и тогда по ходу просмотра матча возникал один вопрос: как человек, способный выйти в полуфинал «Большого шлема», так же легко способен пробивать в середину сетки больше ударов, чем в корт?

В пятницу мы увидели совершенно другого Карацева: агрессивного (30 ударов навылет против 9 у соперника), относительно стабильного (да, сделал 32 невынужденных, но на грунте баланс «-2» – не так уж и плохо) и очень мощного (и справа, и слева пробивал на 9 км/ч сильнее Чжэна).

В первом сете он еще выиграл много борьбы – в одном гейме на подаче ушел с 0:40, а потом отыгрался с 0:3 на тай-брейке. Причем сравнял счет великолепной комбинацией, когда при помощи веса и направления ударов растянул соперника по корту и превратил нейтральную ситуацию в неудержимую атаку.

А во втором сете Аслан уже доминировал – сразу сделал брейк и убедительно сохранил его до конца партии, отдав на подаче всего четыре очка.

Это было впечатляюще.

***

За счет выступления в Мадриде Карацев поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге и вплотную приблизится к топ-50.

ATP, кстати, заметила, что его нынешний турнир чем-то похож на тот судьбоносный Australian Open – тоже вышел из квала, и тоже добрался до полуфинала, победив игрока топ-30, топ-20 и топ-10.

В Мельбурне-2021 Карацева остановил Новак Джокович. В Мадриде ему дальше играть с Яном-Леннардом Штруффом – которого он уже победил в квалификации.

Тонна кирпичей, слои щебня, угля и песка – так делают грунтовые корты. Спецы учатся по 5 лет

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney

27 комментариев

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banchik1
О, знаменитые икры Карацева возвращаются!
+55
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Abr4ham
Что за лев этот тигр!
+52
-1
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Михаил Загалов
Аслан просто сделай так чтобы все хейтеры замолчали....
+49
-4
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Sander Westerveld
Ответ felix-sanchez
При всё уважении, топы, это Медведев на грунте или китаец? А так да, молодец, успехов в полуфинале!
Ну китаец же обыграл Фрица.
+16
0
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Garrincha_the best
Мощный цикл! Как у спящего вулкана. Ждем финал Карасев - Алькарацев.
+16
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2OLEGEND1999
Аслан - хорош, прям приятно смотреть на игру последнее время, наконец то мучения закончились!
Надеемся вернется во Владикавказ в качестве победителя, все может быть 👀
+12
-1
+11
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Aleus Marcus
Ирæттæ размæ! Очень рад снова видеть такого Аслана
+10
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гилберт
Возвращение легенды!
+11
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costa0545
Ну, что молодец, похоже всё сработало и то что вернулся к Яцыку и то что пропустил турниры и подготовился к грунтовой части больше и лучше и вообще смотрится очень здорово, играет мощно как и раньше, ему ещё дальше пройти бы и вообще была бы сказка)))
+7
0
+7
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Sincere
А помните, как словосочетание "Карацев выбыл" в заголовках первых кругов уже было мемом)
51 - число ни туды и ни сюды... так что надо выигрывать и следующий матч😉
+6
0
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Михаил Загалов
Аслан просто сделай так чтобы все хейтеры замолчали....
Миллион плюсов!
+4
0
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Russia_the_best
В трёх предыдущих Мастерс-финалах этого сезона обязательно играл российский теннисист. Ну что за милая традиция))
+4
0
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Graziano
Конечно, за Аслана можно только порадоваться. Но не стоит делать это слишком сильно. Ни Минаур ни Медведев на грунте играть не умеют.
+6
-3
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Daniel Plainview
Что за тигр этот лев!
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toptishka
У Яна тоже выдающийся турнир получился - проиграл в квалификации, попал в основу как LL, обыграл Лайовича, который явно сейчас на ходу и Циципаса. Не хотелось бы, чтобы он обыграл Аслана, но если так случится - это будет мощное достижение.
+3
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Иван Шуткин
Возрождение из пепла) Может и Чемпионство замахнуться на турнире)
+4
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Tima_Milan
Икры подкачал 💪
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felix-sanchez
Ответ Sander Westerveld
Ну китаец же обыграл Фрица.
Ну так и Фриц так себе грунтовик. В своё время и Андреев Родика обыгрывал на РГ. В любом случае, Асик большой молодец, надеюсь, этот сезон будет очень успешным!
+2
0
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Додик Аксель
Если долго мучиться, что-нибудь получится... За труды и упорство Аслана ему воздаётся в Мадриде на "Мастерсе". Удачи в полуфинале !
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Russia_the_best
Уже на 70 строчек вверх поднялся.
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Ваганов Фидаиль
Структура тела и мышц как раз подходит Карацев игры на грунте!
Но не стабильный!Может из топ - 10 вынести потом что то происходит с ним.
Как игрок мне он очень нравится.
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Andrei Fedun
Штруфф не так прост,
лёгкая победа в Q2 не должна вводить в эйфорию

Например,
был РГ2021 где Штруфф в первом круге выбивает #7: Рублев, а в третьем #97 Алкарас 🔥

- будем посмотреть 🙂
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Russia_the_best
Ответ banchik1
О, знаменитые икры Карацева возвращаются!
торжество поверхностности
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felix-sanchez
При всё уважении, топы, это Медведев на грунте или китаец? А так да, молодец, успехов в полуфинале!
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