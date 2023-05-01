В понедельник Даниил Медведев в Мадриде играл с 96-й ракеткой мира Александром Шевченко и выиграл только в очень упорной борьбе – 4:6, 6:1, 7:5.

С 22-летним Шевченко они уже давно были знакомы заочно. «Мы хорошие виртуальные друзья, потому что много играем в PlayStation», – рассказывал Даниил во время ATP Cup-2022, где впервые встретился с Александром лично. Потом они много вместе тренировались и вот теперь впервые сошлись в официальном матче.

И Шевченко создал соотечественнику огромные проблемы – особенно впечатлял в начале матча, когда быстро повел 5:1 на радость своей девушке Анастасии Потаповой.

У Александра просто замечательный форхенд – мощный, крученый и на грунте особенно разрушительный. Хотя он немного ломается под давлением. Слева удар не такой стабильный, но в целом крепкий. Плюс, Шевченко неплохо играет у сетки и креативит.

А еще отлично двигается по глине.

Правда, со счета 5:1 Шевченко проиграл девять из следующих 11 геймов – потому что Медведев стал меньше ошибаться, заиграл плотнее, чаще выходил к сетке, лучше продавливал бэкхенд. Но в третьем сете Александр перезагрузился и имел все шансы на победу – вел 2:0, а потом 4:2 и 30:0 в гейме. Но не дожимал, а в концовке у него еще начало немного сводить ноги.

Тем не менее Медведев был впечатлен и после матча очень тепло шептал ему что-то на ухо, а потом уже громче добавил:

«Можешь вообще в топ-10, все дела. Если так будешь играть, мы в финале встретимся».

***

Если с Шевченко у Медведева отношения теплые, то с мадридскими болельщиками – не очень.

В первом сете они гудели, когда Даниил стукнул ракеткой по горке грунта, от которой мяч плохо отскочил, что привело к ошибке. Медведев на это ответил сарказмом после поражения в партии, когда они снова были недовольны его реакцией.

Даниил долго ждал своего момента и дождался, когда в предпоследнем розыгрыше матча выполнил невероятный обводящий…

...а потом поклонился трибунам.

Сразу вспомнилось, как в 2021-м он показывал испанским зрителям, кому теперь принадлежит их стадион во время Кубка Дэвиса.

Так что дальше может быть еще больше драмы.

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