Разбираемся.

В субботу главной сенсации большого и престижного турнира в Мадриде Мирре Андреевой исполнилось 16 лет. И она подарила себе еще одну большую победу – над 19-й ракеткой мира и полуфиналисткой Australian Open Магдой Линетт (6:3, 6:3).

Андреева в целом вела весь матч – оба сета начинала с брейка и потом не по годам зрело удерживала преимущество. И за счет второй подряд победы над соперницей из топ-20 она вышла в 1/8 финала.

Сразу после этого Opta сообщила, что она теперь самая молодая участница 1/8 финала на турнире WTA 1000 в истории. И вообще до нее только три девушки младше 17 лет добирались до этого этапа – Аманда Анисимова, Коко Гауфф и Линда Фрухвиртова.

При этом есть важный нюанс. Отсчет ведется с 2009 года, когда WTA провела реформу календаря. Тогда в пресс-релизах говорилось, что это «самые масштабные реформы в истории» ассоциации.

Одним из аспектов стало переименование категорий турниров. Раньше они назывались просто – «Категория I», «Категория II», «Категория III» и «Категория IV».

Турниры первой категории были самыми престижными (если не считать «Больших шлемов»), но разделились на две новых разновидности – «обязательные Премьеры» и «Премьер 5». Как можно понять из названия, на обязательных должны выступать все теннисистки, которые попадают туда по рейтингу. С 2021-го эти две категории слили в одну – WTA 1000 по аналогии с мужским туром (несмотря на то, что на бывших «Премьерах 5» чемпионка получает не 1000 очков, а 900).

Кроме того, после реформы еще немного изменился состав – вместо Чарлстона, Берлина и Москвы в список самых престижных попали Цинциннати, Мадрид и Пекин.

Короче, все это к тому, что в вопросе категорий 2009-й не стал каким-то драматичным моментом, когда появилась новая сущность. По сути, нынешние WTA 1000 и более старые турниры Категории I – это одно и то же.

И если брать более широко, то Андреева не рекордсменка – хотя бы потому, что у Мартины Хингис в 16 годам было уже два финала на турнирах такого уровня.

Однако это не умаляет крутости того, что делает Мирра. Ведь с того же самого 2009-го прошло уже 13 лет – и за это время никто не выстрелили так рано, как она.

Это очень мощно.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill