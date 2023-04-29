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У Мирры Андреевой уже рекорд – в день 16-летия вышла в 1/8 супертурнира! Но есть нюанс

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Мирра Андреева Мирра Андреева
WTA WTA
Теннис Теннис

Разбираемся.

В субботу главной сенсации большого и престижного турнира в Мадриде Мирре Андреевой исполнилось 16 лет. И она подарила себе еще одну большую победу – над 19-й ракеткой мира и полуфиналисткой Australian Open Магдой Линетт (6:3, 6:3).

Андреева в целом вела весь матч – оба сета начинала с брейка и потом не по годам зрело удерживала преимущество. И за счет второй подряд победы над соперницей из топ-20 она вышла в 1/8 финала.

Сразу после этого Opta сообщила, что она теперь самая молодая участница 1/8 финала на турнире WTA 1000 в истории. И вообще до нее только три девушки младше 17 лет добирались до этого этапа – Аманда Анисимова, Коко Гауфф и Линда Фрухвиртова.

При этом есть важный нюанс. Отсчет ведется с 2009 года, когда WTA провела реформу календаря. Тогда в пресс-релизах говорилось, что это «самые масштабные реформы в истории» ассоциации.

Одним из аспектов стало переименование категорий турниров. Раньше они назывались просто – «Категория I», «Категория II», «Категория III» и «Категория IV».

Турниры первой категории были самыми престижными (если не считать «Больших шлемов»), но разделились на две новых разновидности – «обязательные Премьеры» и «Премьер 5». Как можно понять из названия, на обязательных должны выступать все теннисистки, которые попадают туда по рейтингу. С 2021-го эти две категории слили в одну – WTA 1000 по аналогии с мужским туром (несмотря на то, что на бывших «Премьерах 5» чемпионка получает не 1000 очков, а 900).

Кроме того, после реформы еще немного изменился состав – вместо Чарлстона, Берлина и Москвы в список самых престижных попали Цинциннати, Мадрид и Пекин.

Короче, все это к тому, что в вопросе категорий 2009-й не стал каким-то драматичным моментом, когда появилась новая сущность.  По сути, нынешние WTA 1000 и более старые турниры Категории I – это одно и то же.

И если брать более широко, то Андреева не рекордсменка – хотя бы потому, что у Мартины Хингис в 16 годам было уже два финала на турнирах такого уровня.

Однако это не умаляет крутости того, что делает Мирра. Ведь с того же самого 2009-го прошло уже 13 лет – и за это время никто не выстрелили так рано, как она.

Это очень мощно.

Мирра Андреева побеждает топов и мечтает взять больше «Шлемов», чем Джокович. И любит гулять под дождем

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

6 комментариев

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ногабога
Молодчинка
+6
0
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fusionax
Мирра наша звёздочка. Просто по гроссмейстерки переиграла Липнет- которая проводит свой лучший сезон в туре. Что не пыталась сделать Магда ничего не помогло. Мирра уверенно забирала свою подачу и завязывала борьбу на чужой. Фактически переиграла Магду её же оружием - в длинных розыгрышах стараясь брать инициативу на себя. Браво, дальше Соболенко - с которой можно играть, хотя уже сейчас план перевыполнен.
+6
0
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Андрей В.Т.
Каприати не забыли?
+1
0
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costa0545
Надеюсь это не случайность, а признак её таланта и она не будет как Радукану, а пойдёт на верх к вершине рейтинга)))
+1
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ivan 07
Молодчина , но рекорд высосан из пальца. Круто будет , если возьмет титул и еще круче следом титул Ролан Гаросс.
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Maratik1982
в 15 лет миллионерша!!! круто
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