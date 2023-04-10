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Ненависть Медведева к грунту – уже мем. У Даниила много аргументов

ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Собрали цитаты.

Если не считать провала на Australian Open, Даниил Медведев показывал просто выдающиеся результаты в первые три месяца сезона-2023: он выиграл 29 матчей из 32 (лидер тура), на пяти турнирах вышел в финал, выиграл четыре титула, включая «Мастерс» в Майами, и заработал больше всех очков.

Но после финала в Майами обыгранный россиянином Янник Синнер пошутил: «Ты показываешь невероятный теннис. Но теперь начинается грунт, посмотрим, как ты там выступишь». И все вокруг все поняли – потому что Даниил грунт терпеть не может.

Последние годы токсичные отношения Медведева с глиной становятся одним из главных сюжетов весенних турниров. Эти отношения такие яркие, что Александр Зверев в видео о том, что принесет грунтовый сезон-2023, сказал: «Просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт». Но тем не менее немец предсказал, что Даниил в этом году выиграет на этом покрытии первый титул.

Так за что Медведев не любит грунт? Мы поискали ответ в его словах.

Игра Даниила там не работает

По ходу карьеры на уровне ATP Медведев выиграл 75% матчей на харде, 66% матчей на траве и всего 44% – на глине.

Перед «Ролан Гаррос»-2020 он объяснял: «На грунте мой уровень падает против многих хороших игроков. Многим теннисистам вращение дается естественно, а мне приходится менять игру, адаптироваться – и это делает меня более уязвимым».

Там в первом круге он проиграл Мартону Фучовичу и по ходу матча кипел от непонимания, как он должен выигрывать: «Я думал, ты попадаешь в корт и выигрываешь матч. Почему это не работает? Что, в корт не попадаю? Что мне делать?»

В 2021-м перед турниром в Мадриде он повторил: «Мои удары и движение не работают на грунте. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит».

Грунт – чужеродная среда

В Риме-2021 Даниил объяснил, что на харде у него все получается более-менее само, а вот под грунт приходится адаптироваться: «На грунте я никогда не буду таким, как испанцы, которые с детства знают: «Так, тут я забегу под форхенд, закручу, сыграю высоко над сеткой, сделаю так, чтобы мяч повыше отскочил».

В прошлом году Медведев из-за операции по удалению грыжи провел всего два турнира на глине и перед первым заявил: «Грунт для моего тела – самое опасное покрытие. Каждый раз, каждый год я прохожу через одни и те же проблемы. На этом покрытии я не могу играть на 100% своих возможностей».

В целом ему «сложно изменить ситуацию, если все не идет сразу», и на грунте он может «проиграть кому угодно».

И в этом году настрой в принципе не изменился. После победы в Майами Даниил сказал: «Я могу быть опасен на грунте, но только в хороший для себя день. Если я плохо начинаю матч, то мне трудно его переломить».

Грунт грязный

Одно из своих величайших высказываний Медведев породил в 2021-м по ходу матча с Асланом Карацевым в Риме. «Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю», – так жестко грунтовый теннис мало кто прикладывал.

И это не первый случай, когда Даниил отмечал грязь как причину нелюбви к глине. Например, перед Монте-Карло-2021 он говорил: «На грунте мне ничего не нравится. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный».

Грунт – просто плохое покрытие

Этот тезис Даниил активно продвигал весной 2021-го в Мадриде и Риме. В Испании по ходу первого матча он получил предупреждение за удар ракеткой по корту и в споре с судьей выдал следующий аргумент:

«Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже поврежденный».

Покрытие настолько плохое, что Медведеву даже выходить на него не хочется. В Мадриде он тогда говорил: «Я не хочу играть на этом покрытии!» А в Риме даже попросил супервайзера Герри Армстронга вмешаться в ситуацию:

«Герри, дисквалифицируй меня, пожалуйста. Я не хочу здесь находиться».

***

Последние два года Медведев довольно успешно выступает на «Ролан Гаррос» – вышел в четвертьфинал и четвертый круг. Но при этом он говорил, что даже хорошие результаты не меняют его отношения к покрытию:

«Грунт я не полюбил. Наверное, я это скажу, даже если выиграю «Ролан Гаррос».

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

Фото: East News/AP Photo/Thibault Camus, AP Photo/Alessandra Tarantino, CHINE NOUVELLE/SIPA, Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM, LoIc Baratoux/LABEL IMAGE

6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Антон Тимофеев
Ну, "игрок 0,5 покрытий" как-то маловато, все-таки теперь у Даниила есть финалы всех крупных хардовых турниров, даже ИУ. "0,75 покрытий" - наверное, поточнее будет))))) Да и на траве Даниил неплох, все же титул + 2 финала есть, пусть и на 250-500, но там, в июне, в принципе, турниров очень мало... По рейтингу Эло: Хард - 2343, 2 место Трава - 2104, 9 место Грунт - 1978, 24 место))) Общий -2281, 2 место. https://www.ultimatetennisstatistics.com/playerProfile?playerId=6407&tab=ranking Я бы даже сказал, что Даниил "игрок 1,5 покрытий", если траву засчитать за 0,5, а хард за 1)))
Если бы он регулярно доходил до полуфинальных и финальных стадий на медленном харде, то можно было бы сказать про 0,75 покрытий.
0
-4
-4
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Антон Тимофеев
Ответ Йенс Мустерманн
"а мне приходится менять игру, адаптироваться – и это делает меня более уязвимым" " Даниил объяснил, что на харде у него все получается более-менее само, а вот под грунт приходится адаптироваться" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, И это один из лидеров рейтинга и якобы топовый игрок? Тот, который не умеет адаптироваться под покрытия? Такое же недоразумение в верхней части рейтинга, как и Рудик. Один игрок 0,5 покрытий, второй игрок водокачек. Это реально коллапс.
Ну, "игрок 0,5 покрытий" как-то маловато, все-таки теперь у Даниила есть финалы всех крупных хардовых турниров, даже ИУ. "0,75 покрытий" - наверное, поточнее будет))))) Да и на траве Даниил неплох, все же титул + 2 финала есть, пусть и на 250-500, но там, в июне, в принципе, турниров очень мало...

По рейтингу Эло:
Хард - 2343, 2 место
Трава - 2104, 9 место
Грунт - 1978, 24 место)))
Общий -2281, 2 место.
https://www.ultimatetennisstatistics.com/playerProfile?playerId=6407&tab=ranking

Я бы даже сказал, что Даниил "игрок 1,5 покрытий", если траву засчитать за 0,5, а хард за 1)))
+3
0
+3
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Кагов
Даже если выиграю РГ!
Заготовка речи Дани на награждении подготовлена!
+1
0
+1
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Йенс Мустерманн
"а мне приходится менять игру, адаптироваться – и это делает меня более уязвимым"
" Даниил объяснил, что на харде у него все получается более-менее само, а вот под грунт приходится адаптироваться"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И это один из лидеров рейтинга и якобы топовый игрок? Тот, который не умеет адаптироваться под покрытия? Такое же недоразумение в верхней части рейтинга, как и Рудик.
Один игрок 0,5 покрытий, второй игрок водокачек. Это реально коллапс.
+2
-7
-5
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свободу попугаю
Не знаю, чего там Данька наиграет в этом году на глине, но будет весело 100% ))
+6
-1
+5
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Ротен Роберт
Честно говоря, не люблю летний сезон за то, что приходиться переходить на грунт, быть по уши в пыли как-то вообще не мое. Единственный плюс: на грунте играть дешевле, т.к. аренда хард-корта стоит дороже.
+3
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