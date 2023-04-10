Собрали цитаты.

Если не считать провала на Australian Open, Даниил Медведев показывал просто выдающиеся результаты в первые три месяца сезона-2023: он выиграл 29 матчей из 32 (лидер тура), на пяти турнирах вышел в финал, выиграл четыре титула, включая «Мастерс» в Майами, и заработал больше всех очков.

Но после финала в Майами обыгранный россиянином Янник Синнер пошутил: «Ты показываешь невероятный теннис. Но теперь начинается грунт, посмотрим, как ты там выступишь». И все вокруг все поняли – потому что Даниил грунт терпеть не может.

Последние годы токсичные отношения Медведева с глиной становятся одним из главных сюжетов весенних турниров. Эти отношения такие яркие, что Александр Зверев в видео о том, что принесет грунтовый сезон-2023, сказал: «Просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт». Но тем не менее немец предсказал, что Даниил в этом году выиграет на этом покрытии первый титул.

Так за что Медведев не любит грунт? Мы поискали ответ в его словах.

Игра Даниила там не работает

По ходу карьеры на уровне ATP Медведев выиграл 75% матчей на харде, 66% матчей на траве и всего 44% – на глине.

Перед «Ролан Гаррос»-2020 он объяснял: «На грунте мой уровень падает против многих хороших игроков. Многим теннисистам вращение дается естественно, а мне приходится менять игру, адаптироваться – и это делает меня более уязвимым».

Там в первом круге он проиграл Мартону Фучовичу и по ходу матча кипел от непонимания, как он должен выигрывать: «Я думал, ты попадаешь в корт и выигрываешь матч. Почему это не работает? Что, в корт не попадаю? Что мне делать?»

В 2021-м перед турниром в Мадриде он повторил: «Мои удары и движение не работают на грунте. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит».

Грунт – чужеродная среда

В Риме-2021 Даниил объяснил, что на харде у него все получается более-менее само, а вот под грунт приходится адаптироваться: «На грунте я никогда не буду таким, как испанцы, которые с детства знают: «Так, тут я забегу под форхенд, закручу, сыграю высоко над сеткой, сделаю так, чтобы мяч повыше отскочил».

В прошлом году Медведев из-за операции по удалению грыжи провел всего два турнира на глине и перед первым заявил: «Грунт для моего тела – самое опасное покрытие. Каждый раз, каждый год я прохожу через одни и те же проблемы. На этом покрытии я не могу играть на 100% своих возможностей».

В целом ему «сложно изменить ситуацию, если все не идет сразу», и на грунте он может «проиграть кому угодно».

И в этом году настрой в принципе не изменился. После победы в Майами Даниил сказал: «Я могу быть опасен на грунте, но только в хороший для себя день. Если я плохо начинаю матч, то мне трудно его переломить».

Грунт грязный

Одно из своих величайших высказываний Медведев породил в 2021-м по ходу матча с Асланом Карацевым в Риме. «Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю», – так жестко грунтовый теннис мало кто прикладывал.

И это не первый случай, когда Даниил отмечал грязь как причину нелюбви к глине. Например, перед Монте-Карло-2021 он говорил: «На грунте мне ничего не нравится. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный».

Грунт – просто плохое покрытие

Этот тезис Даниил активно продвигал весной 2021-го в Мадриде и Риме. В Испании по ходу первого матча он получил предупреждение за удар ракеткой по корту и в споре с судьей выдал следующий аргумент:

«Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже поврежденный».

Покрытие настолько плохое, что Медведеву даже выходить на него не хочется. В Мадриде он тогда говорил: «Я не хочу играть на этом покрытии!» А в Риме даже попросил супервайзера Герри Армстронга вмешаться в ситуацию:

«Герри, дисквалифицируй меня, пожалуйста. Я не хочу здесь находиться».

***

Последние два года Медведев довольно успешно выступает на «Ролан Гаррос» – вышел в четвертьфинал и четвертый круг. Но при этом он говорил, что даже хорошие результаты не меняют его отношения к покрытию:

«Грунт я не полюбил. Наверное, я это скажу, даже если выиграю «Ролан Гаррос».

Фото: East News/AP Photo/Thibault Camus, AP Photo/Alessandra Tarantino, CHINE NOUVELLE/SIPA, Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM, LoIc Baratoux/LABEL IMAGE