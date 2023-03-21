И при чем тут вращение?

Доминик Тим – чемпион US Open-2020 и экс-третья ракетка мира. Но в этом году дела у него идут совсем печально: 10 матчей, 9 поражений.

Как Тим дошел до такой жизни?

US Open был целью всей жизни – и после победы он потерял мотивацию

Победа на US Open для Тима стала не просто крупнейшим титулом в карьере – она была воплощением мечты всей жизни. Совсем в молодости он считался принцем грунта, но на пути к победе на «Ролан Гаррос» всегда стояло непреодолимое препятствие в виде Рафаэля Надаля. С 2014-го по 2019-й он проигрывал испанцу в Париже четыре раза – в том числе в полуфинале-2017 и финалах 2018-го и 2019-го.

Параллельно Тим научился играть на харде, выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс в 2019-м, дошел до финала итогового-2019 (обыграв по дороге и Джоковича, и Федерера) и вышел в финал Australian Open-2020, где уступил Новаку Джоковичу, ведя 2:1 по партиям.

И на US Open он наконец получил лучший шанс в жизни – из-за пандемии туда не приехал Надаль, из-за травмы не добрался Федерер, а Джоковича сняли с турнира за удар мячом в горло линейной судье.

Тим шансом воспользовался на полную, в очень нервном и ужасном по качеству финале обыграв Александра Зверева с 0:2 по партиям.

Заполучив заветный «Большой шлем», Доминик немного просел ментально. На следующий год он сам рассказывал про этот период: «15 лет я гнался за большой целью – и вообще от этого не отвлекался. Сейчас я ее достиг. Да, при странных обстоятельствах, но это для меня не имеет значения.

Из-за сосредоточенности на теннисе я забросил другие вещи – личную жизнь, другие интересы. Но нужно же развивать голову, мозг. А у меня был только теннис. Сейчас я хочу это немного изменить.

После победы на US Open я был в состоянии эйфории, и результаты дальше были хорошими, я вышел в финал итогового турнира. Но по ходу подготовки к этому сезону наступил провал. Посмотрим, смогу ли я это преодолеть. Надеюсь, что да».

Но результаты не шли, и кульминацией провального периода стало поражение в первом круге «Ролан Гаррос»-2021. Но 21 июня 2021-го австриец объяснил: «Это вполне нормально, такое случается. Ты упорно работаешь ради определенной большой цели и наконец ее достигаешь. В моем случае это произошло после трех проигранных финалов, так что это была огромная цель и такое же огромное облегчение. После этого я начал задумываться, и мне немного не хватало мотивации».

Казалось, что Доминик готов перезагружаться. Но уже через два дня случилась новая беда.

Сразу после психологического кризиса – травма, неправильное лечение, рецидив

23 июня 2021-го Тим играл на турнире в Мальорке. Во втором круге он встречался с Адрианом Маннарино, неудачно упал и повредил запястье.

В тур он вернулся только через девять месяцев – в марте 2022-го. А в процессе поссорился с физиотерапевтом Алексом Штробером, с которым до этого работал шесть лет.

По словам Доминика, Штробер убедил его, что он сможет вернуться в тур к защите титула на US Open: «Специалист из Барселоны поставил мне диагноз. Объяснил, что руке нужен полный покой. Но мой физио Алекс Штобер сказал, что это спорно, убедил, что я могу восстановиться к US Open. В итоге я слишком рано взял ракетку и снова повредил запястье.

Но проблема не в этом. Он допустил ошибку, но ошибки случаются. Проблема в том, что он ее не признал, выворачивал правду и говорил, что это я сам хотел любой ценой сыграть US Open. Это уничтожило доверие между нами».

Эта речь была ответом на слова Штробера, что Тиму «даже не хватило смелости сказать, что мы больше не работаем вместе».

Драма развернулась в сентябре, и дальше Тим восстанавливался с другими специалистами. В октябре он радовался, что ему не потребуется операция, а «с запястьем ситуация стабильная, оно постепенно заживает».

Вернуться на корт он хотел на грунте в начале сезона-2022, но уже на финальном этапе снова появился дискомфорт. В итоге камбэк состоялся только в марте.

Постепенно Доминик набрал приличную форму – вышел в два четвертьфинала и три полуфинала ATP, а еще в финал на «Челленджере» в Ренне. Казалось, что дальше путь пойдет только вверх.

Сейчас боится бить так, как раньше. Поэтому не так опасен и больше ошибается

Но в этом сезоне у Тима совсем беда. Почему это происходит?

• Во-первых, у него сильно ухудшился форхенд. Есть очень красноречивая статистика от аналитиков из Tennis Insights. Изучив 1564 форхенда Тима до травмы и 907 – после, они выявили, что точность и стабильность ударов снизилась на 8,3%. Для сравнения: слева эта цифра тоже снизилась, но всего на 0,4%.

• Еще значимее то, что удар справа стал менее качественным оружием. Средняя скорость форхенда упала на 4,5 км/ч, а вращение снизилось на 304 оборота. Это приводит к тому, что удар менее тяжелый, наносит меньше урона позиции соперника. Кроме того, из-за снижения вращения Тиму сложнее контролировать удар, и он допускает больше ошибок.

• Почему он не докручивает? Доминик сам говорил, что ему просто страшно вкладываться в мяч так, как он делал раньше. И так сильно включать запястье, что необходимо для дополнительного вращения. Он боится снова травмироваться.

• Поэтому, например, Энди Маррей, долгое время находившийся в схожем с Тимом положении, говорил, что нынешний спад – это чисто психологическая история: «Ему нужна одна большая победа, чтобы полностью перевернуть ситуацию».

Получится ли у него это сделать? Вопрос очень сложный.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Matthew Stockman, Quality Sport Images, Darrian Traynor