Неудержимый.

Даниил Медведев – в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс! В субботу в матче с Фрэнсисом Тиафу он показал лучший теннис турнира и победил 7:5, 7:6(4).

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Какое-то время казалось, что Медведев по сути сделал матч за один короткий отрезок в конце первого и начале второго сета. Тогда он выиграл четыре гейма подряд, забрав в них 16 очков из 20.

До счета 5:5 в первой партии они с американцем шли ровно, но в том гейме Даниил добавил давления, и на брейк-пойнте выдал задорный удар с полулета – уже запустил мяч за себя, но как-то обработал, да еще и воспользовался небольшой помощью троса.

После такого Тиафу в шутку запустил в него мячом.

Два гейма на подаче по ходу этого отрезка Даниил забрал под ноль, а на приеме соперник просто не мог его пробить – россиянин выдавал нереальное движение, чтобы захватить преимущество.

Во втором сете у Медведева был шанс повести с двойным брейком, он его не реализовал, а потом пришлось отбиваться от первого за матч брейк-пойнта. Даниил это сделал успешно – мощной второй подачей, к которой Тиафу оказался совсем не готов.

Удержав тяжелый гейм, Медведев был так доволен, что следующий начал с еще одной волшебной обводки.

В этом матче он вообще просто магически уводил розыгрыши из оборонительных позиций – оказываясь в защите, он все равно выигрывал примерно половину разменов.

Если кто забыл, Даниил по ходу турнира получил травму голеностопа и разбил об корт большой палец. Но перед полуфиналом у него было два выходных, и они ему явно помогли. В субботу он просто порхал по корту.

Но Тиафу в конце матча еще знатно побрыкался: отыграл три матчбола при счете 3:5 и брейканул при счете 4:5 – Медведев помог ему двойной ошибкой.

Упустив преимущество, Даниил снова включился и взял подачу соперника под ноль, завершив гейм еще одним до нелепого точным обводящим.

Второй раз подать на матч у Медведева тоже не получилось, хотя он и вел 40:0 в гейме. Но Тиафу отыграл еще четыре матчбола и реализовал первый же шанс на брейк шикарной атакой на вторую подачу, завершенной у сетки.

Чтобы дожать американца, Даниилу пришлось приложить максимум усилий. И добил того, наверное, вот этот невероятный прием при счете 3:1 на тай-брейке.

Так что в целом по матчу Медведев порадовал с двух сторон. Во-первых, невероятной игрой. Во-вторых, феноменальным спокойствием, с которым он переключался после упущенных шансов и создавал себе новые.

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За последние 32 дня Медведев выиграл 19 матчей подряд. Его беспроигрышная серия растянулась на три континента, четыре страны и 12 часовых поясов.

Только один раз в карьере у Даниила была серия длиннее – 20 побед в 2020-2021-м.

В Индиан-Уэллс он вышел в седьмой в карьере и первый с 2021-го финал «Мастерса». Сейчас у него четыре трофея этой категории.

В целом у него 31-й финал ATP в карьере, в котором он поборется за 19-й титул. Соперником будет либо Карлос Алькарас, либо Янник Синнер.

И чем бы ни завершился финал, 20 марта Медведев будет пятой ракеткой мира. А ведь около двух месяцев назад он очень печально проиграл на Australian Open и впервые с 2019-го выпал из топ-10.

Потрясающее перерождение.

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Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill