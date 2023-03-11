Сейчас Даниил Медведев переживает четвертый суперуспешный период карьеры. На трех последних турнирах он выиграл три титула, а в субботу в Индиан-Уэллс довел беспроигрышную серию до 15 матчей.

Подобные отрезки у него уже были.

Это лето и осень 2019-го.

Конец 2020-го и начало 2021-го, когда у Даниила была самая длинная беспроигрышная серия – 20 матчей.

И вторая половина 2021-го с началом 2022-го, закончившиеся восхождением на первую строчку рейтинга.

Нынешняя серия уникальна тем, что Медведев впервые в карьере выиграл три одиночных турнира подряд, причем ему на это понадобилось всего три недели.

С другой стороны, это пока самый короткий суперотрезок, да еще и турниры в нем были наименее статусными. Все остальные включали в себя минимум одну победу на «Мастерсе» и финал «Большого шлема».

При этом Медведев по ходу нынешней серии говорил, что, например, на US Open-2021 играл лучше. Говоря об оценке уровня его игры, мы сталкиваемся с большой теннисной проблемой – отсутствием внятной и доступной статистики.

Например, даже по недавним матчам есть большие разногласия между тем, что публикуется на официальном сайте ATP и показывается в трансляциях Tennis TV. На сайте у Медведева 27 виннерсов и 6 невынужденных ошибок, а в трансляции – 19 и 8.

А такие вещи, как статистика по продолжительности розыгрышей, вращению и силе ударов, положению игрока на корте – это вообще для тенниса слишком продвинуто и доступно только тренера и некоторым избранным аналитикам.

Поэтому из статьи на официальном сайте ATP мы, например, знаем, что в Роттердаме и Дохе Медведев выигрывал 43% разменов, по ходу которых оказывался в оборонительной позиции. И это превышает даже показатели 2021-го (34%). Но возможности сравнить эти данные с тем, что он показывал в 2019-м, нет.

Так что нужно что-то придумывать. Хорошо, что есть Новак Джокович.

Медведев обыгрывал серба по ходу каждого из суперпериодов карьеры. Причем делал это на харде, что тоже облегчает сравнение, потому что покрытие безусловно влияет на игру.

Почему мы выбрали именно победные матчи с Джоковичем? Потому что Новак в те моменты был первой ракеткой мира и лучшим теннисистом мира, а для Даниила они зачастую становились лучшими по ходу его великих отрезков. Поэтому их можно считать показательными для оценки его максимального уровня.

Многолетние наблюдения показали, что Медведев наиболее опасен, когда выполняет три условия:

1. Эффективно берет подачу.

2. Быстро выигрывает много очков – за 1-3 удара.

3. При этом классно держится в затяжных разменах длиннее 10 ударов и уводит у соперников много розыгрышей, в которых те атакуют.

Если взять матчи с Джоковичем в четырех разных периодах, то получится следующая картина.

Понятно, что эта статистика не на 100% показательна – хотя бы потому, что успешность Медведева в матчах с Джоковичем зависит и от игры Новака. Но если смотреть эти цифры, то лучшую игру Даниил показывал в конце 2020-го. В принципе статистика выигранных матчей это тоже подтверждает.

Чтобы продолжить нынешнюю серию, россиянину нужно успешно выступить в Индиан-Уэллс. И он уже предупредил: «Если я рано проиграю, то, наверное, сразу растеряю уверенность в себе».

Старт получился убедительным – он обыграл Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 6:3. Теперь Медведев встретится с Ильей Ивашко, у которого выиграл три матча из четырех.

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Фото: East News/AP Photo/Peter Dejong