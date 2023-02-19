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Медведев – снова чемпион! Победил в Роттердаме, обошел Сафина и вернулся в топ-10

Марат Сафин Марат Сафин
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
ABN AMRO World Tennis Tournament ABN AMRO World Tennis Tournament
Янник Синнер Янник Синнер
Теннис Теннис

Есть шанс забраться еще выше.

Даниил Медведев – чемпион турнира в Роттердаме. В финале россиянин обыграл 14-ю ракетку мира Янника Синнера – 5:7, 6:2, 6:2.

Даниил, которому перед стартом турнира исполнилось 27, взял 16-й титул в карьере и обошел по этому показателю Марата Сафина. Теперь в истории российского тенниса осталось только два более титулованных игрока – Николай Давыденко (21) и Евгений Кафельников (26).

А еще этот титул привел Медведева на восьмую строчку рейтинга. Так что за пределами топ-10 он провел всего три недели.

***

Финал против Синнера был тяжелым. Медведеву приходилось очень много физически работать, чтобы нейтрализовать итальянца.

Янник весь матч стремился решить одну задачу – найти достаточно острый угол в разменах с задней линии, чтобы выбить Медведева из позиции и уйти в атаку. Вот пример.

Он давил под лево, нашел угол, выбил относительно удобный мяч и перевел по линии. И то Медведев чуть не увел розыгрыш – каплю не попал в линию.

В первом сете у него было сразу два гейма на приеме, когда все это получалось на выдающемся уровне. И в целом он очень хорошо смотрелся именно в этих терпеливых атаках, когда нужно было вскрывать Даниила медленно и методично.

А начиная со второго сета, ситуация изменилась. С одной стороны, Синнер явно подустал – и физически, и психологически. Ошибок стало больше.

С другой стороны, Медведев тоже добавил. Пробить его стало еще сложнее, а его оборонительные удары стали неудобнее, чаще позволяли ему перехватывать инициативу. Это все тоже заставляло Янника торопиться и ошибаться.

Еще болельщиков Даниила должно порадовать то, что в нейтральных ситуациях он сам стремился захватывать инициативу, а не ждал, пока соперник начнет что-то делать, чтобы потом уже на это реагировать. Последний год именно инициативности Медведеву часто не хватало.

***

Сейчас Даниил вернулся в топ-10, и до начала грунтового сезона у него есть неплохая возможность прорваться повыше. Потому что защищать ему нужно всего 405 очков, а впереди у него турнир в Акапулько и «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, где потенциально можно выиграть 2500.

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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

8 комментариев

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pasha10
Ответ Dayti
Что-то мне подсказывает, что это твой минимум 10ый ник, а то постоянно тебя банят и видимо не зря 😁 Ты точно житель Москвы, а не у дедушки проживаешь под названием Жуково? 😊
про то что банят... вот например постоянно минусуют меня за то, что людям, которые говорят что КХЛ по уровню сравним с НХЛ просто смеюсь в лицо, далее Медведев ...к России никакого отношения не имеет, живёт в Монако, ни как не высказывается, выступает под нейтральным флагом
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Dayti
Ответ pasha10
житель Монако...
Что-то мне подсказывает, что это твой минимум 10ый ник, а то постоянно тебя банят и видимо не зря 😁 Ты точно житель Москвы, а не у дедушки проживаешь под названием Жуково? 😊
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costa0545
Посмотрим, что будет дальше, но на этом турнире он мне понравился, а то как вспомню как он качал с де Минуаром и потом слил матч, а здесь другое дело, начал сам рисковать и пробивать остро.
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pavel_a
Кто бы что не говорил, но прогресс появился. Смотреть на его унылую игру на предыдущих турнирах сил не было. Молодец, что собрался, в любом случае этот мастерс будет хорошим импульсом
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bet1972
Красавчик, денег мне у буков принес !!!
+3
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+2
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pasha10
житель Монако...
+1
-8
-7
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volens-docens
Весна идёт, весна идёт, мы молодой весны гонцы :)
+2
0
+2
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Kenny De Schepper
Комментарий скрыт
0
-16
-16
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