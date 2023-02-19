Медведев – снова чемпион! Победил в Роттердаме, обошел Сафина и вернулся в топ-10

Есть шанс забраться еще выше.

Даниил Медведев – чемпион турнира в Роттердаме. В финале россиянин обыграл 14-ю ракетку мира Янника Синнера – 5:7, 6:2, 6:2.

Даниил, которому перед стартом турнира исполнилось 27, взял 16-й титул в карьере и обошел по этому показателю Марата Сафина. Теперь в истории российского тенниса осталось только два более титулованных игрока – Николай Давыденко (21) и Евгений Кафельников (26).

А еще этот титул привел Медведева на восьмую строчку рейтинга. Так что за пределами топ-10 он провел всего три недели.

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Финал против Синнера был тяжелым. Медведеву приходилось очень много физически работать, чтобы нейтрализовать итальянца.

Янник весь матч стремился решить одну задачу – найти достаточно острый угол в разменах с задней линии, чтобы выбить Медведева из позиции и уйти в атаку. Вот пример.

Он давил под лево, нашел угол, выбил относительно удобный мяч и перевел по линии. И то Медведев чуть не увел розыгрыш – каплю не попал в линию.

В первом сете у него было сразу два гейма на приеме, когда все это получалось на выдающемся уровне. И в целом он очень хорошо смотрелся именно в этих терпеливых атаках, когда нужно было вскрывать Даниила медленно и методично.

А начиная со второго сета, ситуация изменилась. С одной стороны, Синнер явно подустал – и физически, и психологически. Ошибок стало больше.

С другой стороны, Медведев тоже добавил. Пробить его стало еще сложнее, а его оборонительные удары стали неудобнее, чаще позволяли ему перехватывать инициативу. Это все тоже заставляло Янника торопиться и ошибаться.

Еще болельщиков Даниила должно порадовать то, что в нейтральных ситуациях он сам стремился захватывать инициативу, а не ждал, пока соперник начнет что-то делать, чтобы потом уже на это реагировать. Последний год именно инициативности Медведеву часто не хватало.

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Сейчас Даниил вернулся в топ-10, и до начала грунтового сезона у него есть неплохая возможность прорваться повыше. Потому что защищать ему нужно всего 405 очков, а впереди у него турнир в Акапулько и «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, где потенциально можно выиграть 2500.

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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw