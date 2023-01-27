Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

Женский финал Australian Open в этом году станет встречей теннисисток, которые с самого начала турнира выглядели наиболее сильными. И Рыбакина, и Соболенко сейчас демонстрируют убойную комбинацию мощной подачи, задорной агрессии и игровой дисциплины. Обе по ходу турнира выдавали теннис, который кажется неудержимым.

Есть ощущение, что в финале все сведется к тому, кто лучше справится с нервами и сможет показывать выигрышную игру в самые напряженные моменты. И тут у Рыбакиной есть небольшое преимущество в опыте, потому что она уже брала «Уимблдон», а Арина впервые дошла до решающего матча на «Большом шлеме».

С другой стороны, в личке ведет белоруска – 3:0. Но все матчи завершились в трех сетах, а последний прошел в 2021-м, когда Елена еще не вышла на нынешний уровень.

Одно можно сказать точно – мяч в финале будет уничтожен пушечными ударами. И если обе покажут тот теннис, который показывали в предыдущих матчах, борьба получится очень жесткой.