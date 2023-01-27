С миру по Нитке
Блог

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

Елена Рыбакина Елена Рыбакина
WTA WTA
Арина Соболенко Арина Соболенко
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

В финале Australian Open Елена Рыбакина встретится с Ариной Соболенко. Начало матча – в 11:30 по московскому времени в субботу.

 

Готовимся к матчу

Женский финал Australian Open в этом году станет встречей теннисисток, которые с самого начала турнира выглядели наиболее сильными. И Рыбакина, и Соболенко сейчас демонстрируют убойную комбинацию мощной подачи, задорной агрессии и игровой дисциплины. Обе по ходу турнира выдавали теннис, который кажется неудержимым.

Есть ощущение, что в финале все сведется к тому, кто лучше справится с нервами и сможет показывать выигрышную игру в самые напряженные моменты. И тут у Рыбакиной есть небольшое преимущество в опыте, потому что она уже брала «Уимблдон», а Арина впервые дошла до решающего матча на «Большом шлеме».

С другой стороны, в личке ведет белоруска – 3:0. Но все матчи завершились в трех сетах, а последний прошел в 2021-м, когда Елена еще не вышла на нынешний уровень.

Одно можно сказать точно – мяч в финале будет уничтожен пушечными ударами. И если обе покажут тот теннис, который показывали в предыдущих матчах, борьба получится очень жесткой.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Журэма
Не дай бог Сабаленка выиграет, она ж тогда с кубком весь оставшийся год фоткаться будет и сезон провалит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ANTON
Рыбакина +1
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lost opportunity
Лена, даешь второй ТБШ!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий