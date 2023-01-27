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Зачем теннисисты жонглируют перед матчами?

Australian Open Australian Open
WTA WTA
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Ига Швентек Ига Швентек
Екатерина Александрова Екатерина Александрова
Каролин Гарсия Каролин Гарсия
ATP ATP
Теннис Теннис

Краткий ответ.

Перед матчами теннисисты долго разминаются. У них есть теннисная разминка, есть физическая, на которой они растягивают и активируют мышцы, а еще есть разминка для мозга.

Теннис – игра очень скоростная, на мяч нужно реагировать быстро, так что голову тоже надо активировать. Для этого есть классическое упражнение. Тренер берет два мяча, игрок кладет руки поверх. Потом тренер отпускает мячи, и их нужно поймать. Вот пример в исполнении Маттео Берреттини.

Есть вариации. Мячи могут бросать по одному – и их нужно ловить либо той же рукой, либо противоположной.

Либо их бросают оба, и ловить нужно накрест.

Есть и более экзотичные способы включить реакцию. Например, Каролин Гарсия перед матчем делала боксерские упражнения, одновременно активируя внимание, руки и ноги.

А еще теннисисты любят жонглировать. На Australian Open этим занималась Екатерина Александрова.

Ига Швентек жонглирует и одной рукой – причем владеет и правой, и левой.

Александрова объяснила, в чем суть: «Это упражнение на концентрацию, на реакцию. Три мяча – фокусируешься на них и пытаешься удержать концентрацию. Чем дольше жонглируешь, тем дольше фокусируешься. Хорошее упражнение».

Теннис – запредельно быстрая игра, для реакции на удар есть всего секунда. Как мозг игроков адаптируется под темп?

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8 комментариев

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Добрый_Ээх
Ответ Koulmann
Судя по вашему посту вы запятыми разговариваете))
В вашем постели наблюдается нехватка запятых. :-)
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koulmann
Ответ Maksim Shangichev
Алексей, тогда, возможно, узнаете, что запятые надо еще ставить правильно
Судя по вашему посту вы запятыми разговариваете))
+2
0
+2
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Maksim Shangichev
Ответ Алексей Сорокин
Еще неплохо бы помимо занятий боксом взять несколько занятий по русскому языку. Тогда возможно узнаете, что правильно пишется "жонглировать".
Алексей, тогда, возможно, узнаете, что запятые надо еще ставить правильно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ganea
Ответ Алексей Сорокин
Еще неплохо бы помимо занятий боксом взять несколько занятий по русскому языку. Тогда возможно узнаете, что правильно пишется "жонглировать".
Да и про полушария нелепица , боксер короче...
+1
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+1
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Дружба11
Ответ BananaMantana
Можно было полностью раскрыть тему, ведь жанглирование задействует оба полушария больше чем при других упражнениях на моторику. Тоже умею жанглировать, для занятий боксом этот классика 👍
Интересно,а сколько по времени надо делать, не подскажите если не трудно,заранее пасиб
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
(Алекс Кросс
для Потенции )
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Сорокин
Ответ BananaMantana
Можно было полностью раскрыть тему, ведь жанглирование задействует оба полушария больше чем при других упражнениях на моторику. Тоже умею жанглировать, для занятий боксом этот классика 👍
Еще неплохо бы помимо занятий боксом взять несколько занятий по русскому языку. Тогда возможно узнаете, что правильно пишется "жонглировать".
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMantana
Можно было полностью раскрыть тему, ведь жанглирование задействует оба полушария больше чем при других упражнениях на моторику. Тоже умею жанглировать, для занятий боксом этот классика 👍
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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