Зачем теннисисты жонглируют перед матчами?

Краткий ответ.

Перед матчами теннисисты долго разминаются. У них есть теннисная разминка, есть физическая, на которой они растягивают и активируют мышцы, а еще есть разминка для мозга.

Теннис – игра очень скоростная, на мяч нужно реагировать быстро, так что голову тоже надо активировать. Для этого есть классическое упражнение. Тренер берет два мяча, игрок кладет руки поверх. Потом тренер отпускает мячи, и их нужно поймать. Вот пример в исполнении Маттео Берреттини.

Есть вариации. Мячи могут бросать по одному – и их нужно ловить либо той же рукой, либо противоположной.

Либо их бросают оба, и ловить нужно накрест.

Есть и более экзотичные способы включить реакцию. Например, Каролин Гарсия перед матчем делала боксерские упражнения, одновременно активируя внимание, руки и ноги.

А еще теннисисты любят жонглировать. На Australian Open этим занималась Екатерина Александрова.

Ига Швентек жонглирует и одной рукой – причем владеет и правой, и левой.

Александрова объяснила, в чем суть: «Это упражнение на концентрацию, на реакцию. Три мяча – фокусируешься на них и пытаешься удержать концентрацию. Чем дольше жонглируешь, тем дольше фокусируешься. Хорошее упражнение».

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