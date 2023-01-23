Азаренко – фанатка «ПСЖ». Вышла в их футболке на корт – и в первый полуфинал Australian Open за 10 лет

А болеет с 2012-го.

Виктория Азаренко – одна из двух теннисисток в сетке Australian Open-2023, которые уже выигрывали этот турнир. Второй была София Кенин – и белоруска попала на нее в первом же круге.

Сейчас Азаренко уже в полуфинале. В Мельбурне она прошла так далеко впервые с 2013-го, когда выиграла там второй титул подряд. Для этого она со счетом 6:4, 6:1 победила Джессику Пегулу, которая очень мощно начала сезон, по игре смотрелась одной из лучших на турнире и была фавориткой.

Но Виктория прекрасно нейтрализовала ее мощь, сломала ее форхенд и вообще замучила постоянным давлением в контратаках. После матча она рассказала, как довольна реализацией плана, и объяснила, откуда у нее взялась такая игра в начале сезона:

«В прошлом году теннис у меня был ничего, но я играла с чувством страха, беспокойства. Было трудно быть смелой и принимать правильные решения. Поэтому я много работала над настроем и для этого делала то, чего раньше не делала».

Это интервью она дала в джерси футбольного «ПСЖ», в котором до этого вышла на матч.

Вообще экипировка парижского клуба в этом году стала практически неотъемлемой частью образа Виктории. Она регулярно надевает футболки «ПСЖ» на послематчевые пресс-конференции – как и темные очки (их она носит не для крутости, а из-за яркого освещения).

Перед Australian Open Азаренко объяснила любовь:

«Все задают мне этот вопрос. Никто не понимает, что я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Я давно являюсь фанатом и посетила много матчей.

Мой сын Лео сейчас очень интересуется футболом. Я называю это футболом, он называет это соккером, мы спорим по этому поводу.

Он мечтает за них играть. Видит, что я ношу футболку, и сам собирается надеть футболку, так что мы подходим друг другу».

Теперь Азаренко встретится с Еленой Рыбакиной.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Loren Elliott, Carl Recine