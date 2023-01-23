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Азаренко – фанатка «ПСЖ». Вышла в их футболке на корт – и в первый полуфинал Australian Open за 10 лет

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Виктория Азаренко Виктория Азаренко
Теннис Теннис

А болеет с 2012-го.

Виктория Азаренко – одна из двух теннисисток в сетке Australian Open-2023, которые уже выигрывали этот турнир. Второй была София Кенин – и белоруска попала на нее в первом же круге.

Сейчас Азаренко уже в полуфинале. В Мельбурне она прошла так далеко впервые с 2013-го, когда выиграла там второй титул подряд. Для этого она со счетом 6:4, 6:1 победила Джессику Пегулу, которая очень мощно начала сезон, по игре смотрелась одной из лучших на турнире и была фавориткой.

Но Виктория прекрасно нейтрализовала ее мощь, сломала ее форхенд и вообще замучила постоянным давлением в контратаках. После матча она рассказала, как довольна реализацией плана, и объяснила, откуда у нее взялась такая игра в начале сезона:

«В прошлом году теннис у меня был ничего, но я играла с чувством страха, беспокойства. Было трудно быть смелой и принимать правильные решения. Поэтому я много работала над настроем и для этого делала то, чего раньше не делала».

Это интервью она дала в джерси футбольного «ПСЖ», в котором до этого вышла на матч.

Вообще экипировка парижского клуба в этом году стала практически неотъемлемой частью образа Виктории. Она регулярно надевает футболки «ПСЖ» на послематчевые пресс-конференции – как и темные очки (их она носит не для крутости, а из-за яркого освещения).

Перед Australian Open Азаренко объяснила любовь:

«Все задают мне этот вопрос. Никто не понимает, что я болею за них с 2012 года и после подписания Бекхэма. Я давно являюсь фанатом и посетила много матчей.

Мой сын Лео сейчас очень интересуется футболом. Я называю это футболом, он называет это соккером, мы спорим по этому поводу.

Он мечтает за них играть. Видит, что я ношу футболку, и сам собирается надеть футболку, так что мы подходим друг другу».

Теперь Азаренко встретится с Еленой Рыбакиной.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott, Carl Recine

17 комментариев

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Eugenie Nation
Ответ pavel_a
А как по-беларусски пишется? Почему спрашиваю. Та же скажем, Остапенко, пишут через «о». Или Цуренко, тоже «о».
Викторыя Азарэнка па беларуску
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Марат Лялин
а что Сабаленко - вот будет номер финал Сабаленко Азаренко !!=)))
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InnerPeace
Ответ Pink Floyd1276
Щас выйдет батька и скажет: - Как бывшему теннисисту, который занимался много футболом, я рад за Азаренко, даже она добралась до полуфинала в Австралии, а где наши футболисты, я что-то не вижу их там, я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом Австралии? Там их близко нет.
ждал этого комментария)))
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Марат Лялин
а почему не футболка Динамо Минск( это шютка)
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Tubus7544
Ответ Abil Alex
За кого болеть ? Вика и Лена наши обе
Вот бы Арина ещё прошла, любовь моя
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Tubus7544
Ответ Pink Floyd1276
Щас выйдет батька и скажет: - Как бывшему теннисисту, который занимался много футболом, я рад за Азаренко, даже она добралась до полуфинала в Австралии, а где наши футболисты, я что-то не вижу их там, я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом Австралии? Там их близко нет.
Вам бы тексты для стендапа писать, уписаться можно.
+1
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Abil Alex
За кого болеть ? Вика и Лена наши обе
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Pink Floyd1276
Щас выйдет батька и скажет:
- Как бывшему теннисисту, который занимался много футболом, я рад за Азаренко, даже она добралась до полуфинала в Австралии, а где наши футболисты, я что-то не вижу их там, я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом Австралии? Там их близко нет.
+3
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pavel_a
Ответ Mephisto_BLR
Azarenka это транскрипция с беларуского.
А как по-беларусски пишется? Почему спрашиваю. Та же скажем, Остапенко, пишут через «о». Или Цуренко, тоже «о».
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Mephisto_BLR
Ответ pavel_a
АзаренкА. Нет…?🤔
Azarenka это транскрипция с беларуского.
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Далер Гайнеев
Глор)
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pavel_a
АзаренкА. Нет…?🤔
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Gord Lane
Ответ Pitts
Вот и я с 2002-го :) В ноябре было 20 лет с первого посещения Парка :)
1998 , когда там еще играл Яновский. Это я про посещение Парка, хотя за ПСЖ никогда и не топил
А вообще Вика молодец, удачи в полуфинале !!!
+4
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JBa
Ответ Имя Фамилия
Трансферы Ибры, Бэкхема и Неймара привели к клубу миллионы постоянных болельщиков. Произносишь их имена и гордость за клуб. Ну а персофаны меси разбегутся как только уйдёт их чудо и как обычно будут винить клуб во всех его неудачах, а все достижения запишут как персональную заслугу лёньки. В долгосрочной перспективе ПСЖ проиграет от этой сделки.
это что за болезнь?
0
0
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Pitts
Вот и я с 2002-го :) В ноябре было 20 лет с первого посещения Парка :)
+12
0
+12
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Бронякрепка
Ответ Имя Фамилия
Трансферы Ибры, Бэкхема и Неймара привели к клубу миллионы постоянных болельщиков. Произносишь их имена и гордость за клуб. Ну а персофаны меси разбегутся как только уйдёт их чудо и как обычно будут винить клуб во всех его неудачах, а все достижения запишут как персональную заслугу лёньки. В долгосрочной перспективе ПСЖ проиграет от этой сделки.
ты либо завязывай, либо делись )
+2
-1
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Имя Фамилия
Трансферы Ибры, Бэкхема и Неймара привели к клубу миллионы постоянных болельщиков. Произносишь их имена и гордость за клуб. Ну а персофаны меси разбегутся как только уйдёт их чудо и как обычно будут винить клуб во всех его неудачах, а все достижения запишут как персональную заслугу лёньки. В долгосрочной перспективе ПСЖ проиграет от этой сделки.
+2
-6
-4
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