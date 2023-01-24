У Хачанова второй полуфинал «Шлема» подряд. Деловито закрыл соперника с травмой
Верит в себя, и это видно.
Карен Хачанов – полуфиналист Australian Open!
Россиянин уже четыре года не выигрывал титулов, больше трех лет не побеждал парней из топ-10, но на «Больших шлемах» в последнее время он просто красавчик.
В конце прошлого сезона Карен пробился в полуфинал US Open, а теперь вышел в 1/2 и в Мельбурне. За счет этих больших результатов он в понедельник вернется в топ-15 (впервые с марта 2020 года), а в случае дальнейших побед может обойти Даниила Медведева и вернуться в топ-10.
На Australian Open он пока не встречался с соперниками, которые намного выше него в рейтинге, но свое дело он делает красиво и уверенно. И это как раз то, его ему не хватало во времена кризиса, наступившего после прорывного сезона-2018.
Правда, четвертьфинал против Себастьяна Корды (впечатляюще выбившего Даниила Медведева) закончился грустно – американец снялся из-за травмы правого запястья при счете 7:6(5), 6:3, 3:0 в пользу Карена.
***
Не очень понятно, когда Себастьян травмировался. Уже в начале матча он пулял в огромные ауты по длине с форхенда, но тогда казалось, что дело в условиях – из-за дождя матч игрался под закрытой крышей, а это влияет на управление мячом.
В результате уже после первых геймов Корда отправил ракетки на перетяжку струн – чтобы немного снизить натяжение и лучше контролировать удары.
Видимо, это помогло, потому что к концу первого сета он разыгрался, отыграл подачу на сет и перевел партию на тай-брейк. Но там Хачанов был чуть стабильнее и мощнее и закончил магическим бэкхендом по линии.
Во втором сете они шли ровно по счету, но Карен был ближе к брейку – у него было три шанса в двух разных геймах. А при счете 3:2 американец вызвал врача, который наложил ему тейп на запястье.
При счете 3:3 Корда проиграл подачу с 40:0, допустив пять невынужденных ошибок подряд. В тот момент стало совсем очевидно, что ему тяжело бить – даже несмотря на то, что у него такая техника, в которой запястье на самом деле используется не очень активно.
Но на этом борьба не закончилась, у Корды сразу были шансы отыграться. Однако два брейк-пойнта Хачанов снес мощными подачами. И вот тут матч по факту завершился, потому что Себастьян совершенно потерял стабильность в ударах и морщился чуть ли не после каждого форхенда.
Тут важно подчеркнуть то, насколько собранным остался Хачанов. Нередко бывает, что видя травму соперника, теннисисты чуть сбавляют, теряют нить игры и тоже начинают мучиться. С россиянином такого не произошло – наоборот, он, по впечатлениям, стал еще активнее атаковать правую сторону соперника, чтобы максимально использовать появившееся преимущество.
В общем, Карен провел отличный матч и по уровню игры, и в плане психологии – не позволял ничему сбить себя с того тенниса, который приносит ему успех. Это очень ценно.
***
После матча Хачанов рассказал: «Отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. После US Open вера в себя стала еще сильнее. И тут я снова вышел в полуфинал. Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек».
Дальше ему играть с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом или чешской сенсацией Иржи Лехечкой.
Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang; REUTERS/Jaimi Joy
Очень странное предложение. Чем ниже натяжение струн, тем сильнее летит мяч и тем сложнее контролировать удары. Если есть проблема с тем, что мяч постоянно летит в аут, то обычно повышают натяжение, а не снижают.
Но с другой стороны - что поменялось? это игры политиков, а им на нас всех глубоко накакать
Всегда думал, что натяжение струн усиливают, чтобы лучше контролировать мяч, а не наоборот.
На USO были такие комменты, теперь снова актуально.
Но это и является козырем Карена.
Все давление на Цыпе. На бумаге у тебя прямая дорога в финал. Два шага всего - Легечка и Хачанов. Отговорки уже не пройдут.
А Карен. А что Карен? У него любой результат будет идти в плюс. Я думаю, что перед турниром спроси Хачанова- согласен на 1/2 АО? Он бы утвердительно закивал.
Карен сделал большую работу. Качнул менталку, прибавил в стабильности.
Надо выходить и спокойно играть в свою игру - своим шикарным бекхендом душить однорукого грека(как бы это не звучало).
Но понятно что такого не будет. Полуфинал шлема и выходи не релаксе? Ага ага, таких людей нет.
Цыпа хоть и своеобразный, но с характером. Многие бы скисли на его месте в матче с Синнером, упустив два сета.
Тем и интереснее
Когда хочет, тогда может))
Эх, чем черт не шутит, Карен, может, повторишь "Париж-2018"?))