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У Хачанова второй полуфинал «Шлема» подряд. Деловито закрыл соперника с травмой

Себастьян Корда Себастьян Корда
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Карен Хачанов Карен Хачанов
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Верит в себя, и это видно.

Карен Хачанов – полуфиналист Australian Open!

Россиянин уже четыре года не выигрывал титулов, больше трех лет не побеждал парней из топ-10, но на «Больших шлемах» в последнее время он просто красавчик.

В конце прошлого сезона Карен пробился в полуфинал US Open, а теперь вышел в 1/2 и в Мельбурне. За счет этих больших результатов он в понедельник вернется в топ-15 (впервые с марта 2020 года), а в случае дальнейших побед может обойти Даниила Медведева и вернуться в топ-10.

На Australian Open он пока не встречался с соперниками, которые намного выше него в рейтинге, но свое дело он делает красиво и уверенно. И это как раз то, его ему не хватало во времена кризиса, наступившего после прорывного сезона-2018.

Правда, четвертьфинал против Себастьяна Корды (впечатляюще выбившего Даниила Медведева) закончился грустно – американец снялся из-за травмы правого запястья при счете 7:6(5), 6:3, 3:0 в пользу Карена.

***

Не очень понятно, когда Себастьян травмировался. Уже в начале матча он пулял в огромные ауты по длине с форхенда, но тогда казалось, что дело в условиях – из-за дождя матч игрался под закрытой крышей, а это влияет на управление мячом.

В результате уже после первых геймов Корда отправил ракетки на перетяжку струн – чтобы немного снизить натяжение и лучше контролировать удары.

Видимо, это помогло, потому что к концу первого сета он разыгрался, отыграл подачу на сет и перевел партию на тай-брейк. Но там Хачанов был чуть стабильнее и мощнее и закончил магическим бэкхендом по линии.

Во втором сете они шли ровно по счету, но Карен был ближе к брейку – у него было три шанса в двух разных геймах. А при счете 3:2 американец вызвал врача, который наложил ему тейп на запястье.

При счете 3:3 Корда проиграл подачу с 40:0, допустив пять невынужденных ошибок подряд. В тот момент стало совсем очевидно, что ему тяжело бить – даже несмотря на то, что у него такая техника, в которой запястье на самом деле используется не очень активно.

Но на этом борьба не закончилась, у Корды сразу были шансы отыграться. Однако два брейк-пойнта Хачанов снес мощными подачами. И вот тут матч по факту завершился, потому что Себастьян совершенно потерял стабильность в ударах и морщился чуть ли не после каждого форхенда.

Тут важно подчеркнуть то, насколько собранным остался Хачанов. Нередко бывает, что видя травму соперника, теннисисты чуть сбавляют, теряют нить игры и тоже начинают мучиться. С россиянином такого не произошло – наоборот, он, по впечатлениям, стал еще активнее атаковать правую сторону соперника, чтобы максимально использовать появившееся преимущество.

В общем, Карен провел отличный матч и по уровню игры, и в плане психологии – не позволял ничему сбить себя с того тенниса, который приносит ему успех. Это очень ценно.

***

После матча Хачанов рассказал: «Отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. После US Open вера в себя стала еще сильнее. И тут я снова вышел в полуфинал. Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек».

Дальше ему играть с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом или чешской сенсацией Иржи Лехечкой.

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang; REUTERS/Jaimi Joy

22 комментария

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Godare88
Да посмотрите на сетки Карена что в Сша, что в Австралии: до полуфиналов лишь по матчу с сопрениками из топ 20, и то с не самыми топовыми (Карреньо-Буста в штатах и сейчас Тиафо). Жребий в теннисе очень большое значние имеет.
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Korol
"В результате уже после первых геймов Корда отправил ракетки на перетяжку струн – чтобы немного снизить натяжение и лучше контролировать удары".

Очень странное предложение. Чем ниже натяжение струн, тем сильнее летит мяч и тем сложнее контролировать удары. Если есть проблема с тем, что мяч постоянно летит в аут, то обычно повышают натяжение, а не снижают.
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Марат Лялин
Рассскажите про тренера команду Хачанова !
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Diamond house
Ответ BuTaJIbKa
Я телек вообще не смотрю, и про эту ситуацию вообще не в курсе. Если в не Карен - и не знал бы. Тут как бы плюс ему. Но с другой стороны - что поменялось? это игры политиков, а им на нас всех глубоко накакать
Что поменялось? Ну вот хотя бы ты узнал об этом. Точно так же, как и ты, узнали об этом ещё сотни тысяч людей по всему миру. Чем больше людей знают о проблеме, тем легче ее ршить.
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kidur
Ответ BuTaJIbKa
Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек ---- это похвально. Только не надо в политику лезть, поддержки оказывать. Это никак прогрессу не помогает
То, что сидит в крови---вытравливать бесполезно и вредно...
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kidur
Дальнейших и больших успехов Карену в будущем!..
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владимир бредихин
Ответ David Dzhalalyan
Есть что-то важнее спорта, люди 44-й день в блокаде, медикаментов нет, еды в магазинах нет, введена талонная выдача продуктов…людей морят голодом, а ты в политику лезть не надо. Голову надо включать, а не хавать все что льётся из телека.
Пусть политики разбираются а ему надо с соперником по полуфиналу разобраться
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BuTaJIbKa
Ответ David Dzhalalyan
Есть что-то важнее спорта, люди 44-й день в блокаде, медикаментов нет, еды в магазинах нет, введена талонная выдача продуктов…людей морят голодом, а ты в политику лезть не надо. Голову надо включать, а не хавать все что льётся из телека.
Я телек вообще не смотрю, и про эту ситуацию вообще не в курсе. Если в не Карен - и не знал бы. Тут как бы плюс ему.
Но с другой стороны - что поменялось? это игры политиков, а им на нас всех глубоко накакать
0
0
0
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gordysh
«...Корда отправил ракетки на перетяжку струн – чтобы немного снизить натяжение и лучше контролировать удары.»

Всегда думал, что натяжение струн усиливают, чтобы лучше контролировать мяч, а не наоборот.
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Tursus
Хачанов потенциально очень силен. Но для того, чтобы реализовать эту силу, ему нужно посвятить теннису всего себя. Не всегда это удается, мне кажется. Но сейчас он просто титан! Верю, что будет в финале!
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justbored
Ответ deuce17
Ну что, все ждем финал Рублев-Хачанов?))) На USO были такие комменты, теперь снова актуально.
Ну и чем закончились такие комменты на ЮСО? Или чисто навредить людям.
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Alex Lamm
Ответ Dmitry Vasilchenko
Ну 5 сетов еще надо заслужить. Цыпа последние годы держал более высокий уровень и стата Карена с топ-10 не то, чтобы обнадеживает. Но это и является козырем Карена. Все давление на Цыпе. На бумаге у тебя прямая дорога в финал. Два шага всего - Легечка и Хачанов. Отговорки уже не пройдут. А Карен. А что Карен? У него любой результат будет идти в плюс. Я думаю, что перед турниром спроси Хачанова- согласен на 1/2 АО? Он бы утвердительно закивал. Карен сделал большую работу. Качнул менталку, прибавил в стабильности. Надо выходить и спокойно играть в свою игру - своим шикарным бекхендом душить однорукого грека(как бы это не звучало). Но понятно что такого не будет. Полуфинал шлема и выходи не релаксе? Ага ага, таких людей нет. Цыпа хоть и своеобразный, но с характером. Многие бы скисли на его месте в матче с Синнером, упустив два сета. Тем и интереснее
Ципа-то на самом деле тоже поломался после слива на РГ Джоковичу, может быть не так как Медведев, но у него с середины 21 года из нормальных результатов только защита в Монте-Карло весной 22-ого и практически ни одной победы над топчиками пикующими, за вычетом клиента в лице Зверева.
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Andy93
Ответ deuce17
Ну что, все ждем финал Рублев-Хачанов?))) На USO были такие комменты, теперь снова актуально.
В Рубля честно меньше верю. А Карен может и выше головы прыгнуть с Ципой и Джоком даже. Потолок у него будто повыше, чем у Рубля. Шутка ли единственный из нашей новой волны, кто хотя бы до 1/4 доходил минимум на всех ТБШ.
+10
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+10
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sonny91
с греком на грунте было бы совсем грустно а тут учитывая хорошую форму шансы есть. надо просто грузить под лева постоянно(под одноручный бэкхэнд), максимально быстро(не давать время для подготовки) и выжимать ошибки, либо потом переводить по линии(как сегодня на сетболе в 1сете)-циципас всегда немного левее стоит тк страхует свой не стабильный удар слева. грек лучше у сетки с лета, форхэнд тоже лучше но не критично, а бэкхэнд у карэна топ-на др уровне по сравнению с греком(тут даже статья про это была) и это надо доить по максимуму. медведев через это побеждал циципаса
+6
0
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David Dzhalalyan
Ответ BuTaJIbKa
Я надеюсь, что продолжу расти как спортсмен и как человек ---- это похвально. Только не надо в политику лезть, поддержки оказывать. Это никак прогрессу не помогает
Есть что-то важнее спорта, люди 44-й день в блокаде, медикаментов нет, еды в магазинах нет, введена талонная выдача продуктов…людей морят голодом, а ты в политику лезть не надо. Голову надо включать, а не хавать все что льётся из телека.
+10
-3
+7
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deuce17
Ну что, все ждем финал Рублев-Хачанов?)))

На USO были такие комменты, теперь снова актуально.
+23
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Dmitry Vasilchenko
Ответ Владимир Самсонов
С Циципасом будет тяжело. Думаю 5 сетов.
Ну 5 сетов еще надо заслужить. Цыпа последние годы держал более высокий уровень и стата Карена с топ-10 не то, чтобы обнадеживает.

Но это и является козырем Карена.
Все давление на Цыпе. На бумаге у тебя прямая дорога в финал. Два шага всего - Легечка и Хачанов. Отговорки уже не пройдут.
А Карен. А что Карен? У него любой результат будет идти в плюс. Я думаю, что перед турниром спроси Хачанова- согласен на 1/2 АО? Он бы утвердительно закивал.

Карен сделал большую работу. Качнул менталку, прибавил в стабильности.
Надо выходить и спокойно играть в свою игру - своим шикарным бекхендом душить однорукого грека(как бы это не звучало).

Но понятно что такого не будет. Полуфинал шлема и выходи не релаксе? Ага ага, таких людей нет.

Цыпа хоть и своеобразный, но с характером. Многие бы скисли на его месте в матче с Синнером, упустив два сета.

Тем и интереснее
+25
0
+25
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BuTaJIbKa
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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AFP1
в чем деловитость обить соперника с травмой..)
+1
-9
-8
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Владимир Самсонов
С Циципасом будет тяжело. Думаю 5 сетов.
+4
-1
+3
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igorrado@yandex.ru
Карен - просто большой молодец!
Когда хочет, тогда может))
Эх, чем черт не шутит, Карен, может, повторишь "Париж-2018"?))
+32
-1
+31
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Перешёл Рубикон
Деловито - хорошо сказано 👍
+8
-1
+7
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