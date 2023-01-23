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Рыбакина проснулась после победы на «Уимблдоне». В Австралии играет как лучшая в мире

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Елена Рыбакина Елена Рыбакина
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Теннис Теннис

Мощь.

Елена Рыбакина стала, наверное, главной жертвой того, что на «Уимблдоне» в прошлом году не разыгрывались очки. Несмотря на огромный титул, она не вошла даже в топ-20.

Период после первого «Большого шлема» вообще тяжелый для многих игроков, потому что жизнь переворачивается, появляется очень много ожиданий, соперницы настраиваются по-особенному. А у Рыбакиной он еще наложился на серию непростых сеток – не улучшившихся, потому что не улучшился ее рейтинг.

В прошлом сезоне Елена после «Уимблдона» провела восемь турниров и на трех попала на теннисисток топ-15 в первом-втором кругах. А в Токио ей на старте досталась Людмила Самсонова, в итоге выигравшая там титул.

Конечно, в отсутствии ярких результатов виноваты не только сетки. Например, на US Open Рыбакина в первом круге проиграла 131-й ракетке мира Кларе Бюрель. Да и вообще сильные соперницы не должны быть оправданием поражений для действующей чемпионки «Большого шлема», даже если в рейтинге она и стоит 25-й.

Но в Австралии Рыбакина вернулась – и она прекрасна.

На Australian Open представительница Казахстана вышла в полуфинал, проиграв всего один сет. В четвертом раунде она крайне убедительно разобралась с лучшей теннисисткой мира Игой Швентек. А в четвертьфинале прошла Алену Остапенко – 6:2, 6:4.

Сейчас Рыбакина показывает тот теннис, который заставляет журналистов задавать ей вопрос – не считает ли она, что в лучшей форме она сильнее всех в мире.

Разговор о Елене всегда начинается с подачи, и сейчас она шикарна. Рыбакина лидер турнира по скорости (195 км/ч) и проценту реализации первой подачи (81%). Она практически всегда находит хорошую подачу в нужные моменты – например, против Остапенко она закрепила брейк во втором сете тремя эйсами, а подавая на матч, положила два при счете 30:30 и 40:40. И закрыла встречу тоже подачей навылет.

В целом в четвертьфинале 47% ее первых подач остались непринятыми.

В игре Рыбакина демонстрирует коронное хладнокровие и агрессивную дисциплину. Например, оцените розыгрыш из матча со Швентек.

Спокойно проатаковала против направления движения, заплела ноги и получила возможность забить навылет тяжелый, но не очень рискованный удар – высоко над сеткой, аккуратненько в угол, прекрасный контроль мяча.

Форхенд Елены – вообще убойная штука. Особенно впечатляюще он выглядит в движении, когда ей нужно далеко уходить в угол.

А еще она демонстрирует классные навыки у сетки.

Так вот, к вопросу о том, сильнее ли всех в мире Рыбакина, когда находится в лучшей форме. Сама она так не считает: «Ну, может быть, скажу так, если стану №1. Но пока я все еще думаю, что мне многое нужно улучшить. Пока мне еще надо обрести стабильность».

Но в Мельбурне она очень впечатляет – в том числе как раз стабильностью и хладнокровием. С другой стороны, так же впечатляют Арина Соболенко, Каролина Плишкова и Джессика Пегула, с которой в полуфинале может сыграть Рыбакина, если американка пройдет Викторию Азаренко.

Концовка турнира должна пройти задорно.

Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс

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Фото: Gettyimages.ru/AELTC/Joe Toth, Clive Brunskill; instagram.com/lenarybakina

26 комментариев

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$-AGROHIM-$
Приятная девушка!
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Nikolay II
Ответ ХЫЫЫ
Походу придется поглорить (чисто из симпатии к спортсменке), и на время стать теннисным экспертом. Хотя осуждаю "аристократический" пафос этого спорта. Этот спорт не для нас. Сначала мы должны общий уровень жизни поднять, а потом выпендриваться ракет(к)ами.
Доля правды в ваших словах есть. Пафос, очень часто, ощущается даже у 14-15 летних юниорок , которых мамы-папы на тренировки на "Бентли" привозят . И ведут себя эти юниорки так , как будто уже по 2 Шлема навыигрывали.
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Йенс Мустерманн
Ответ Alexander Idelevich
О правописании: по - белорусски правильно САБАЛЕНКА; о понимании тенниса Мусорманом: он утвержал, что Бенчич ВЫИГРАЕТ у Соболенко!
Барти потому и сбежала из тенниса, потому что боялась, что они будут умножать её на ноль )
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Leo Bonart
Ответ Alexander Idelevich
О правописании: по - белорусски правильно САБАЛЕНКА; о понимании тенниса Мусорманом: он утвержал, что Бенчич ВЫИГРАЕТ у Соболенко!
Здесь по-русски пишут, если вы не в курсе
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+3
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Alexander Idelevich
Ответ Йенс Мустерманн
Соболенка, Плишкова, Рыбакина. Прямо турнир стреляющих башен какой-то ))
О правописании: по - белорусски правильно САБАЛЕНКА; о понимании тенниса Мусорманом: он утвержал, что Бенчич ВЫИГРАЕТ у Соболенко!
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-4
-3
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Ярик01
Ответ igorek don
какая она лучшая в мире, что за ерунда?) сравнить даже с похожей по физическим данным Соболенко, которая всего на год старше: у Рыбакиной нормальная игра стреляет 1-2 раза в год, ничего в карьере не добилась кроме неполноценного Уимблдона... Соболенко всего на год старше, имеет кучу титулов и гораздо более стабильную и целостную игру а вообще, большое спасибо, Спортс! все мы помним как часто после таких статей всё валилось с точностью до наоборот))))
Соболенко пусть в челябинском тракторном цехе играет, была бы такой негра с её комплекцией, были бы обвинения о стероиднах, терисключениях и т.д. А у нас теннис женский, что должен быть миловидным.
+2
-4
-2
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banchik1
Казахские девушки прекрасны)
+15
-1
+14
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Russel
На всё, раз Sports.ru похвалил, вылет в следующем круге обеспечен😂
+1
-2
-1
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Yerken Bektemir
Не эксперт в теннисе, но Рыбакина хороша на это АО. Главное не сгореть в решающих играх.
Удачи ей и алға!
+6
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Йенс Мустерманн
Соболенка, Плишкова, Рыбакина.
Прямо турнир стреляющих башен какой-то ))
+2
0
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Nur
"А еще она демонстрирует классные навыки у сетки."
Помнится в финале Уимблдона в "шахматах" у сетки Жабер ее начисто переигрывала. Неужели подтянула этот компонент?
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ХЫЫЫ
Ответ Vladislav Khromov
Держи в курсе.
А че тогда вообще комменты читаешь, еще отвечаешь на мой.
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Erika_i
Ответ goodloser
Со Швёнтек Рыбакина играла здорово. С Остапенко хуже, но и этого хватило с запасом. Плишкова, впечатлившая автора, меня совсем не впечатлила. Сабаленка и Пегула значительно лучше.
смотрела этот матч со второго сета и до сих пор перед глазами, как загнанная навсегда за заднюю линию Швентек пытается вдоль этой линии маневрировать и понимает, что ее просто спокойно расстреливают
+6
0
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Vladislav Khromov
Ответ ХЫЫЫ
Походу придется поглорить (чисто из симпатии к спортсменке), и на время стать теннисным экспертом. Хотя осуждаю "аристократический" пафос этого спорта. Этот спорт не для нас. Сначала мы должны общий уровень жизни поднять, а потом выпендриваться ракет(к)ами.
Держи в курсе.
+1
-1
0
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Ski-liker
Рыбакина клёвая, но я за Азаренку! Только у Вики есть реальный РИСУНОК игры, а не просто забить посильнее. Остальные всё-таки надеются в большей степени на мощь, агрессию.
+3
-5
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sonny91
интервью у нее докич чтоли брала? если да то просто ужас. это наверно уже болезнь
+1
-1
0
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Додик Аксель
Игра Лены на АО оставляет приятное впечатление и даёт надежду на победу в турнире ! Удачи !
+7
0
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ХЫЫЫ
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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igorek don
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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goodloser
Со Швёнтек Рыбакина играла здорово. С Остапенко хуже, но и этого хватило с запасом.
Плишкова, впечатлившая автора, меня совсем не впечатлила. Сабаленка и Пегула значительно лучше.
+12
0
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
Пусть Рыбка возьмёт титул. Она классная и играет хорошо
+21
0
+21
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ivan 07
Главная претендентка на титул.
+9
-2
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Piratka
Посмотрела матч с Игой, с Остапенко. Какая же Рыбакина уравновешенная) Отдает эмоций и сил столько, сколько требуется. Остается ощущение, что запас во всем у нее есть.
И пусть Уим без очков был, в истории шлем остался. А очков еще заработает кучу
+33
-1
+32
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sonny91
она не красотка но просто удивительна мила. спокойная как бы теплая красота. а полуфиналы будут огонь-согласен
+21
-2
+19
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Айрат Ситдиков
Блин, какая же она классная! Очень хочется, чтобы она выиграла турнир.
+30
-1
+29
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