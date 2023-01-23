Рыбакина проснулась после победы на «Уимблдоне». В Австралии играет как лучшая в мире
Мощь.
Елена Рыбакина стала, наверное, главной жертвой того, что на «Уимблдоне» в прошлом году не разыгрывались очки. Несмотря на огромный титул, она не вошла даже в топ-20.
Период после первого «Большого шлема» вообще тяжелый для многих игроков, потому что жизнь переворачивается, появляется очень много ожиданий, соперницы настраиваются по-особенному. А у Рыбакиной он еще наложился на серию непростых сеток – не улучшившихся, потому что не улучшился ее рейтинг.
В прошлом сезоне Елена после «Уимблдона» провела восемь турниров и на трех попала на теннисисток топ-15 в первом-втором кругах. А в Токио ей на старте досталась Людмила Самсонова, в итоге выигравшая там титул.
Конечно, в отсутствии ярких результатов виноваты не только сетки. Например, на US Open Рыбакина в первом круге проиграла 131-й ракетке мира Кларе Бюрель. Да и вообще сильные соперницы не должны быть оправданием поражений для действующей чемпионки «Большого шлема», даже если в рейтинге она и стоит 25-й.
Но в Австралии Рыбакина вернулась – и она прекрасна.
На Australian Open представительница Казахстана вышла в полуфинал, проиграв всего один сет. В четвертом раунде она крайне убедительно разобралась с лучшей теннисисткой мира Игой Швентек. А в четвертьфинале прошла Алену Остапенко – 6:2, 6:4.
Сейчас Рыбакина показывает тот теннис, который заставляет журналистов задавать ей вопрос – не считает ли она, что в лучшей форме она сильнее всех в мире.
Разговор о Елене всегда начинается с подачи, и сейчас она шикарна. Рыбакина лидер турнира по скорости (195 км/ч) и проценту реализации первой подачи (81%). Она практически всегда находит хорошую подачу в нужные моменты – например, против Остапенко она закрепила брейк во втором сете тремя эйсами, а подавая на матч, положила два при счете 30:30 и 40:40. И закрыла встречу тоже подачей навылет.
В целом в четвертьфинале 47% ее первых подач остались непринятыми.
В игре Рыбакина демонстрирует коронное хладнокровие и агрессивную дисциплину. Например, оцените розыгрыш из матча со Швентек.
Спокойно проатаковала против направления движения, заплела ноги и получила возможность забить навылет тяжелый, но не очень рискованный удар – высоко над сеткой, аккуратненько в угол, прекрасный контроль мяча.
Форхенд Елены – вообще убойная штука. Особенно впечатляюще он выглядит в движении, когда ей нужно далеко уходить в угол.
А еще она демонстрирует классные навыки у сетки.
Так вот, к вопросу о том, сильнее ли всех в мире Рыбакина, когда находится в лучшей форме. Сама она так не считает: «Ну, может быть, скажу так, если стану №1. Но пока я все еще думаю, что мне многое нужно улучшить. Пока мне еще надо обрести стабильность».
Но в Мельбурне она очень впечатляет – в том числе как раз стабильностью и хладнокровием. С другой стороны, так же впечатляют Арина Соболенко, Каролина Плишкова и Джессика Пегула, с которой в полуфинале может сыграть Рыбакина, если американка пройдет Викторию Азаренко.
Концовка турнира должна пройти задорно.
Тигрица Соболенко устрашает – не проиграла ни сета на старте сезона. Хочет быть скучной – и это плюс
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Фото: Gettyimages.ru/AELTC/Joe Toth, Clive Brunskill; instagram.com/lenarybakina
Удачи ей и алға!
Прямо турнир стреляющих башен какой-то ))
Помнится в финале Уимблдона в "шахматах" у сетки Жабер ее начисто переигрывала. Неужели подтянула этот компонент?
Плишкова, впечатлившая автора, меня совсем не впечатлила. Сабаленка и Пегула значительно лучше.
И пусть Уим без очков был, в истории шлем остался. А очков еще заработает кучу